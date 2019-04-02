Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой, тогда как Зеленский больше в тылу

Руслан Рудомський / Depo.ua

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Во второй тур вышли комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Каждый из них имеет собственное видение как развития страны в целом, так и развития ее Вооруженных сил.

Но сейчас не об этом. Depo.ua проанализировал результаты выборов в "армейских" округах, и вот что из этого вышло.

Как известно, на территории Донецкой и Луганской областей вблизи зоны проведения операции Объединенных сил для военнослужащих было создано 79 специальных избирательных участков. На момент написания данного материала, в систему ЦИК были внесены данные протоколов 73 спецучастков, по результатам которых победил действующий президент Петр Порошенко.

Однако эта победа не такая существенная, как ожидали в штабе Порошенко, да и в целом результаты, мягко говоря, откровенно удивляют.

Так, по итогам подсчетов голосов на 73-х спецучастках военнослужащие проголосовали следующим образом:

1. Порошенко - 11580 голосов

2. Зеленский - 11255 голосов

3. Гриценко - 1095 голосов

4. Тимошенко - 939 голосов

5. Кошулинский - 922 голоса

6. Смешко - 893 голосов

7. Ляшко - 655 голосов

8. Бойко - 555 голосов

9. Вилкул - 344 голоса.

В первую очередь, обращают на себя внимание суммарные 899 голосов за открыто пророссийских кандидатов - Бойко и Вилкула. То есть почти тысяча военнослужащих проголосовали за адептов страны, против которой они сейчас воюют. В соцсетях таких военнослужащих уже прозвали "военными гастарбайтерами", которые пошли на контракт в ВСУ ради высоких зарплат и которые готовы в любой момент "переобуться в прыжке" и перейти на сторону врага. Радует, что таких оказалось относительно немного.

1095 голосов за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко также говорят о многом. В первую очередь, о том, что не такого верховного главнокомандующего хотят видеть военные, как бы Анатолий Степанович не пытался сделать себе имидж "настоящего полковника".

И не такого, как Юлия Тимошенко, которая со своим популизмом и желанием "подкупить всех" высокими зарплатами добралась даже до армии, совершенно забыв при этом о стратегической цели - пути в НАТО. Результат - жалкие 939 голосов военнослужащих. И даже ряженые псевдокиборги не помогли.

Но самое интересное, как всегда, на вершине. Почти одинаковое количество голосов военнослужащих набрали действующий верховный главнокомандующий Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский, который за всю свою жизнь в армии был разве что с концертами.

В принципе, если проанализировать предвыборные программы обоих кандидатов, то их военные доктрины во многом похожи, с одной лишь разницей: Порошенко агитирует за победу, тогда как Зеленский - за мир.

Если взглянуть на карту результатов голосования на спецучастках, то четко просматривается одна интересная тенденция: Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой, тогда как Зеленский больше в тылу. Если взять данные по 10-километровой прифронтовой зоне, то 16 участков - за Порошенко и лишь 7 - за Зеленского. Наглядная иллюстрация того, кто именно хочет мира, а кто победы, не так ли?

Но в целом, выводы напрашиваются довольно двоякие. С одной стороны, Порошенко в армии победил, а это означает, что его авторитет среди военных больше, чем у любого другого. А с другой стороны, если сравнить поддержку Порошенко в армии с суммарной поддержкой его оппозиционеров, то результат получится не в пользу действующего лидера армии, и это должно насторожить, в первую очередь, самого Порошенко.

Также нельзя не отметить, что такое пестрое голосования свидетельствует об отсутствии цензуры и админресурса в Вооруженных силах Украины. И такой "разгул демократии" является безоговорочным достижением Порошенко, который, тем не менее, уже сыграл против него самого.

В конце концов, в армии служит такой же выращенный на "Сватах" народ Украины, как и везде, к тому же еще и из разных регионов, поэтому нет ничего удивительного в том, что симпатии так распорошились. Кроме того, профессия военнослужащего в Украине массово начала формироваться относительно недавно (не считая паркетных офицеров довоенных времен), поэтому такого явления, как "цеховая солидарность", среди военных еще нет.

Плюс можно вспомнить вечное недовольство простых солдат, которые пошли служить в армию по контракту на волне патриотизма после Революции достоинства, офицерами, которые много где сохраняют свои должности со времен кучмовской постсовка или были на этом совке воспитаны. Все это уже не первый год приводит к ситуациям, когда, несмотря на все реформы и изменения к лучшему в армии, прогрессивные солдаты все равно ненавидят совковых офицеров, а в их лице и все начальство в целом.

Несколько лет назад один из новых сотрудников Министерства обороны сказал, что в современной украинской армии отвечают требованиям времени и имеют желание прогрессировать только рядовые бойцы, младший офицерский состав и генералитет, а все, что между ними, - сплошное совковое болото. Похоже на то, что именно это недореформированное "совковое болото" и переполовинило рейтинг действующего главнокомандующего. Но это не точно.

В целом же вывод напрашивается простой и довольно печальный: сколько армию не реформируй, сколько не подключай волонтеров к этим реформам, сколько новой военной техники в нее не вкладывай, а в решающий момент об этом вспомнят далеко не все. Потому что всегда может появиться веселый продюсер любимого сериала и "по приколу" нивелировать все, отключив в головах людей способность думать. Ну и что, что этот продюсер открыто цитирует Путина и собирается решать проблему Донбасса по его же, по путинскому, сценарию. Кто же об этом думает?