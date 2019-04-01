Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гривня не испугалась Зеленского

21:15 01.04.2019 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Первые валютные торги после президентских выборов оказались на удивление спокойными. 1 апреля межбанк закрылся снижением курса доллара на 24 копейки - в рамках 27,0-27,05 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Ситуацию на торгах описывали как спокойную. «Никакого ажиотажа не было. Объемы торгов были совсем небольшими - около $50-55 млн. до обеда, спрос на валюту оказался незначительным. Потому даже возник валютный излишек», - объяснил Гриненко.

Его сегодня активно выкупал Нацбанк: приобрел порядка $20 млн. около отметки 27,10 грн./$.

Казначеи не увидели большой активности по скупке доллара со стороны нерезидентов, которые обычно в начале месяца приобретают валюту под вывод дивидендов. И говорили, что импортеры переусердствовали со покупками «американца» на прошлой неделе.

Финансисты уверяли, что воскресное голосование не сказалась на настроении безналичного рынка.

«Результаты первого тура выборов не стали катализатором курсовых скачков, поэтому первый рабочий день месяца прошел при традиционной умеренной активности участников рынка, формирующих свои валютные планы и стратегии. Общая благоприятная ситуация на внешних товарных рынках и окончание отопительного сезона работают в пользу гривни, на фоне минимизации спекулятивного фактора, подтвержденной сегодня существенным откатом курса и сужением спрэда на наличном рынке», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Некоторые банки на этом фоне решились на 5 копеечное снижение наличных курсов. И средняя стоимость доллара на продаже людям в кассах расширилась до 27,25-27,45 грн./$. Минимальная же 1 апреля была зафиксирована на уровне 27,09 грн./$, максимальная - на 27,55 грн./$. Выкуп валюты у населения производился в рамках 26,80-27,22 грн./$.

На завтра финансисты дают взвешенные прогнозы.

«Скорее всего, 2 апреля межбанк будет открываться в рамках 26,95-27,05 грн./$. Пока сложно сказать, куда он пойдет. Не вериться, что иностранцы будут в разгар наших активно раскупать гривневые гособлигации нашего Минфина. Потому не жду притока доллара с этой стороны. В тоже время, если не будет расти валютный спрос, то текущего предложения может и хватить», - считает Юрий Гриненко.

Более пессимистический прогноз на вторник дал Олег Куринной - 27,0-27,10 грн./$.
 

ПО РУБРИКАМ

21:15 Гривня не испугалась Зеленского

19:56 Рынок ценных бумаг ожидает видение потенциальной экономической политики Зеленского - BofA ML

19:35 Отношение Зеленского к программе МВФ будет основным маркером для рынков - мнение

17:59 Депозитные ставки для физлиц 01.04.19

16:55 Доллар дешевеет 1 ареля на фоне роста аппетита к риску, слабых статданных

16:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.04.19

15:10 НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7млн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

14:12 Акции украинских компаний на международных биржах спокойно отреагировали на результаты 1-го тура президентских выборов

13:19 Биржи Китая закрылись 1 апреля заметным ростом на макростатистике и внешнем оптимизме

12:34 НБУ и Минфин оценили риски для финансовой системы

12:27 Cправочный курса гривни понижен на 1,22 коп. до 27,2183 грн

11:36 Курсы валют по карточным операциям на 01.04.19

11:33 Остатки средств на корсчетах банков 01.04.19

11:28 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 29.03.19

11:24 НБУ продал 29 марта банкам депозитные сертификаты на 19,2 млрд гривен

• дальше…

20:50 Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

19:45 Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

19:35 Отношение Зеленского к программе МВФ будет основным маркером для рынков - мнение

19:25 Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в феврале возросла на 10,2% - Госстат

15:45 В казне Украины осталось вдвое больше денег, чем месяцем ранее

15:12 Цены на нефть активно растут 1 ноября на статданных из Китая, Brent подорожала до $68,66 за баррель

14:17 Украинские АЗС встретили апрель подорожанием бензина

13:22 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

12:43 В марте продажи новых легковых автомобилей повысились на 8% до 7,3 тыс. единиц

12:38 Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификт на экспорт говядины

• дальше…

17:52 «Эра Рейва» начнется в Японии с императором Нарухито

17:22 В Грузии запретили пластиковые пакеты

17:03 Goldman Sachs: экономика Великобритании потеряла 2,5% роста ВВП из-за Brexit

15:40 Оппозиционный кандидат лидирует на выборах в Стамбуле

13:53 У Трампа прокомментировали заявление о дополнительных шагах НАТО из-за действий РФ в Украине

13:42 Преемница Меркель выступила в защиту "Северного потока-2"

13:30 Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета

12:33 Экс–глава ФРС не ждет финансового кризиса в США

11:45 В США свыше 20 штатов признают Голодомор геноцидом украинского народа

09:33 Пентагон возрождает стратегию развертывания сил времен холодной войны

09:27 Вашингтон грозит Москве санкциями за поддержку Мадуро

09:23 Трамп требовал от КНДР передать США свое ядерное оружие

09:16 Доклад спецпрокурора Мюллера доведут до сведения общественности в апреле

09:01 Джастин Трюдо под ударом. В деле о коррупции в канадской компании SNC-Lavalin появилась аудиозапись

08:55 В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц

• дальше…

13:22 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

18.03 В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

• дальше…

18:28 Мифический админресурс. Почему военные на Донбассе голосовали за Зеленского

14:26 Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским «нулевой декларации»

13:53 У Трампа прокомментировали заявление о дополнительных шагах НАТО из-за действий РФ в Украине

11:45 В США свыше 20 штатов признают Голодомор геноцидом украинского народа

11:02 Явка избирателей на выборы Президента 31 марта составила 63,52%, - ЦИК

08:23 Дуализм Зеленского. Порошенко будет сражаться во втором туре с Путиным и Коломойским

08:13 Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром

07:59 Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?

07:44 Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко

07:32 Феникс украинской политики. Кого поддержит Тимошенко во втором туре

07:21 «Золотая акция»: Что Порошенко и Зеленский предложат Смешко

07:12 30,22% - за Зеленского, 16,65% - за Порошенко, 13,13% - за Тимошенко по подсчету ЦИКом 40,09% электронных протоколов

29.03 Зеленский «продал» долю в российском бизнесе партнеру - Схемы

29.03 От поддержки до равнодушия: на кого ставит Запад на украинских выборах

28.03 У Зеленского прокомментировали информацию о том, что В.Зеленский не указал в декларации 15-комнатную виллу

• дальше…

13:30 Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета

12:56 Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч

12:23 Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

29.03 Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

29.03 Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе

29.03 Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab

29.03 Произошел прорыв в извлечении дефицитного кобальта из старых аккумуляторов

28.03 Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи

28.03 Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

27.03 Концерн Daimler продаст китайцам половину подразделения Smart

27.03 Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов

27.03 В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан

27.03 Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке

26.03 Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+

26.03 Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно