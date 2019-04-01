Гривня не испугалась Зеленского

Елена Лысенко / UBR.ua

Первые валютные торги после президентских выборов оказались на удивление спокойными. 1 апреля межбанк закрылся снижением курса доллара на 24 копейки - в рамках 27,0-27,05 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Ситуацию на торгах описывали как спокойную. «Никакого ажиотажа не было. Объемы торгов были совсем небольшими - около $50-55 млн. до обеда, спрос на валюту оказался незначительным. Потому даже возник валютный излишек», - объяснил Гриненко.

Его сегодня активно выкупал Нацбанк: приобрел порядка $20 млн. около отметки 27,10 грн./$.

Казначеи не увидели большой активности по скупке доллара со стороны нерезидентов, которые обычно в начале месяца приобретают валюту под вывод дивидендов. И говорили, что импортеры переусердствовали со покупками «американца» на прошлой неделе.

Финансисты уверяли, что воскресное голосование не сказалась на настроении безналичного рынка.

«Результаты первого тура выборов не стали катализатором курсовых скачков, поэтому первый рабочий день месяца прошел при традиционной умеренной активности участников рынка, формирующих свои валютные планы и стратегии. Общая благоприятная ситуация на внешних товарных рынках и окончание отопительного сезона работают в пользу гривни, на фоне минимизации спекулятивного фактора, подтвержденной сегодня существенным откатом курса и сужением спрэда на наличном рынке», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Некоторые банки на этом фоне решились на 5 копеечное снижение наличных курсов. И средняя стоимость доллара на продаже людям в кассах расширилась до 27,25-27,45 грн./$. Минимальная же 1 апреля была зафиксирована на уровне 27,09 грн./$, максимальная - на 27,55 грн./$. Выкуп валюты у населения производился в рамках 26,80-27,22 грн./$.

На завтра финансисты дают взвешенные прогнозы.

«Скорее всего, 2 апреля межбанк будет открываться в рамках 26,95-27,05 грн./$. Пока сложно сказать, куда он пойдет. Не вериться, что иностранцы будут в разгар наших активно раскупать гривневые гособлигации нашего Минфина. Потому не жду притока доллара с этой стороны. В тоже время, если не будет расти валютный спрос, то текущего предложения может и хватить», - считает Юрий Гриненко.

Более пессимистический прогноз на вторник дал Олег Куринной - 27,0-27,10 грн./$.