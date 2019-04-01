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Мифический админресурс. Почему военные на Донбассе голосовали за Зеленского
18:28 01.04.2019 |
Военные в зоне ООС отдали Петру Порошенко практически равное с Владимиром Зеленским количество голосов, что фактически ломает сложившуюся годами картину голосования армии за действующую власть.
Несмотря на то что данные пока поступили с 60 спецучастков из 79 образованных в ООС, разрыв между кандидатами составляет всего 188 голосов: Порошенко получил 9957 голосов, тогда как Зеленский - 9769.
Замглавы ЦИК Евгений Радченко подтвердил, что на спецучастках для военных есть "два безусловных лидера": "Ничего экстраординарного на этих участках нет... Поэтому рассказы о админресурсе, давлении на военнослужащих безосновательны". Другими словами, военные на Донбассе проголосовали приблизительно так же, как и их коллеги в тылу, да и вся Украина в целом, что явно идет в противовес неписанной украинской политической традиции. Ранее армия всегда и почти в полном составе голосовала за действующую власть, как и другие изолированные учреждения вроде тюрем, больниц и т. д. Кроме того, казалось вполне логичным, что военнослужащие в зоне ООС, которые не понаслышке знают об опасности российской оккупации и способны оценить все, что сделал для армии действующий президент, поддержат своего Верховного Главнокомандующего.
Почему же в 2019 г. эта традиция оказалась нарушена?
Во-первых, нужно вспомнить, что за предыдущие пять лет в армии произошли кардинальные изменения. Это включает и улучшение питания, и новое обмундирование, поставку новых образцов оружия и замену устаревшего - армия, по сути, преобразилась на глазах. Но при этом изменились не только условия, изменились люди, которые служат.
Пять лет тому назад это в большей мере были мотивированные защищать Родину от врага добровольцы, которые воевали в экстремальных условиях. Сейчас же в зоне ООС служат в основном контрактники, служба которых хорошо оплачивается, которые нашли хорошую альтернативу прозябанию в родной провинции и поездке на стройку в условную Польшу.
Эти люди в большей мере не наблюдали, как армия менялась на глазах, поэтому принимают нормальные условия как данность, а не результат целенаправленных усилий руководства государства и его военной верхушки.
Во-вторых, скандал вокруг коррупции в "Укроборонпроме", известный как "Бигусгейт", все-таки сделал свое дело, отобрав голоса у Порошенко именно в среде, которая имеет непосредственное к нему отношение. Что ж, вполне ожидаемо.
В-третьих, пресловутый админресурс, в грядущем использовании которого противники обвиняли Порошенко буквально из каждого "утюга" и делали это одним из основных акцентов своей кампании, как оказалось, на самом деле не работает.
По словам осведомленных источников "ДС" в вооруженных силах, обычной в таких случаях команды голосовать за "правильного кандидата", то есть за власть, в военные части не пришло, более того, высшие офицеры не единожды доводили до личного состава позицию, что "армия вне политики" и никакой агитации за любого из кандидатов в ней быть не должно. В Украине все получилось скорее по "турецкому варианту", где армия никогда послушно не голосовала за того, на кого укажет ее начальство.
Здесь сыграло свою роль недопонимание между руководством Минобороны в лице министра Степана Полторака и главой Генерального штаба Виктором Муженко, конструктивные рабочие отношения у которых не сложились чуть ли не с самого начала. Именно поэтому нужного посыла о голосовании от несостоявшегося тандема главкома и военного министра армия так и не услышала.
Хорошо, что армия настолько "аполитична", или плохо в условиях продолжающейся войны на Донбассе, сказать сложно. С уверенностью на сегодняшний день можно говорить лишь о том, что во втором туре главе государства рассчитывать на единодушную и безоговорочную поддержку 255 тыс. военнослужащих не приходится.
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