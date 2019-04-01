Дуализм Зеленского. Порошенко будет сражаться во втором туре с Путиным и Коломойским

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Порошенко намерен бить одновременно по двум слабым местам Зеленского: тот крайне зависит от Коломойского и очень удобен Путину в качестве «мальчика для битья».

Петр Порошенко в первом туре получил гораздо меньше, чем хотел. Но программу-минимум он все же выполнил. В роли минимума, ниже которого нельзя было опуститься, выступал рейтинг Юлии Тимошенко. Опасность, что во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко, была очень близка, но Порошенко удалось ее избежать.

Впрочем, задача на второй тур гораздо сложнее - обойти Зеленского. Для этого нужно переманить на свою сторону электорат Тимошенко, а также избирателей, поддержавших Анатолия Гриценко, Игоря Смешко, Олега Ляшко, Руслана Кошулинского. Сделать это тем более трудно, что все эти кандидаты строили свою кампанию именно на критике Порошенко как действующего президента, а Зеленского почти или вообще не трогали.

Чтобы привлечь электорат этих кандидатов на свою сторону, Порошенко необходимо представить себя "меньшим злом" по сравнению с Зеленским. И одновременно раздуть опасность Зеленского как "большего зла".

Судя по первому же брифингу Порошенко после обнародования результатов экзит-полов, Порошенко намерен бить одновременно по двум слабым местам Зеленского. Во-первых, это его зависимость от Коломойского. "Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса", - сказал Порошенко и подчеркнул, что прямо с 1 апреля начинает борьбу за победу во втором туре.

За три недели, оставшиеся до второго тура, мы, наверное, услышим много разных подробностей апокалипсиса, который ждет Украину в случае прихода к власти Зеленского и вместе с ним Коломойского, желающего вернуть себе "Приватбанк". Как прекратится западная помощь, как обвалится гривна, как заморозятся пенсии и прочие соцвыплаты. Возможно, эти страшилки подействуют на тех избирателей, которых волнует только содержимое их кошельков и которые именно поэтому перед первым туром клюнули на популистские обещания Тимошенко и Ляшко. Сейчас этот электорат можно пугать перспективой лишиться того, что у них есть, потому что при Зеленском все это может быть отобрано в пользу Коломойского.

А второе слабое место Зеленского - это то, что ему не удается роль украинского патриота, да он и не очень-то пытается в нее играть. Даже украинский язык он толком не выучил. Впрочем, именно это позволило ему набрать (как говорят экзит-полы) 30%. Наибольшая поддержка Зеленского - в южных и восточных областях. И он с легкостью подберет электорат откровенно пророссийских кандидатов - Юрия Бойко и Александра Вилкула. Но не факт, что этого будет достаточно Зеленскому для победы во втором туре.

По-видимому, Порошенко будет стараться подать второй тур как борьбу между курсом в Европу и курсом в Россию. Между Украиной украинской и Украиной малороссийской или вообще российской.

Возможно, патриотичная часть электората Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Кошулинского действительно испугается перспективы разворота Украины на 180 градусов, отказа от курса в НАТО и ЕС, от декоммунизации, от защиты украинского языка, от противодействия российской пропаганде и т.п.

Правда, подать Зеленского одновременно как марионетку Коломойского и как марионетку Путина трудновато. Но это, в общем-то, и не требуется. Главное - создать впечатление, что Зеленский сдаст Украину Путину. А произойти это может по разным причинам. Например, об этом Коломойский может договориться с Путиным. Или же просто Зеленский подтвердит свою профнепригодность для выполнения функций президента и верховного главнокомандующего и не сумеет отстоять украинские интересы на переговорах с западными лидерами и Путиным.

О таком варианте Порошенко уже тоже говорит прямым текстом. И даже придумывает шутки на этот счет, намекая, что Зеленскому не прыгнуть выше уровня клоуна. "Вам, украинцы, решать, каким курсом дальше пойдет страна, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными лидерами, да и в разговорах с Москвой, - заявил Порошенко на брифинге. - Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин".

Кстати, именно потому ключевое значение Порошенко отводит теледебатам. Если Зеленский откажется - тем самым он признает, что не способен отстаивать свою позицию в споре с Порошенко. И как же после этого ждать, что он сможет отстоять интересы Украины на переговорах с Западом и Путиным? Если же Зеленский согласится и дебаты состоятся (а это не одно и то же, ибо Зеленский любит менять свое решение в последний момент) - что ж, тогда именно там и решится исход второго тура.