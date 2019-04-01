Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Результаты второго тура будут напрямую зависеть от способности Игоря Коломойского договориться с коллегами по олигархическому цеху.

Во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Теперь исход выборов оказывается в руках Игоря Коломойского. Все, что ему нужно, - это договориться со своими коллегами по олигархическому цеху, владеющими крупнейшими телеканалами. Ибо президента будет делать именно телевизор.

Феноменальный успех Зеленского в первом туре практически на 100% был обеспечен самим Коломойским и принадлежащим ему каналом "1+1", который многие годы раскручивал Зеленского и его "Квартал 95". За последние три месяца "1+1" фактически превратился в промоканал Зеленского - вспомним новогоднее поздравление Зеленского, выпущенное вместо поздравления Порошенко; множество выпусков "Квартала 95" и специально заточенный под выборы третий сезон сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли; наконец, заполненный Зеленским эфир "1+1" в последние дни перед выборами, включая и "день тишины" 30 марта.

Но усилий "1+1" недостаточно для победы во втором туре. Нужно договариваться с владельцами других телеканалов. Конечно, Ринат Ахметов (канал "Украина"), Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин (канал "Интер"), Виктор Пинчук ("Новый", СТБ и ICTV), Виктор Медведчук и Тарас Козак (каналы "112 Украина" и NewsOne), Андрей Садовый (24 телеканал) вряд ли будут вести переговоры с Зеленским. Смысл могут иметь только переговоры напрямую с Коломойским.

Однако это вовсе не беспроблемно. С некоторыми из вышеперечисленных лиц у Коломойского отношения сложные или очень сложные, отягощенные многолетними бизнес-войнами.

К тому же никто не отменял парламентские выборы, на которых у всех (ну или почти у всех) олигархов есть свои планы - то ли в виде собственных карманных партий, то ли в виде "яиц, разложенных в разные корзины". Между тем, пиаря Зеленского, они тем самым волей-неволей будут раскручивать его партию "Слуга народа" в ущерб своим собственным парламентским проектам. Поэтому не факт, что все олигархи захотят признавать верховенство Коломойского и искать договоренностей с ним.

Со своей стороны, Коломойский в нынешней ситуации тоже может поступить по-разному. Одно дело, если он предложит всем коллегам-олигархам "начать отношения с чистого листа, лишь бы там не было фамилии Порошенко". И совсем другое, если он решит, что победа Зеленского уже у него в кармане и можно не искать сильных союзников, а обойтись помощью только тех, кто запишется к нему в вассалы.

Короче, диапазон возможностей сейчас весьма широкий: от единого фронта олигархов и телеканалов в поддержку Зеленского до отчаянной "гражданской войны" между олигархами. Какой вариант из этого спектра возможностей реализуется, зависит в первую очередь от Коломойского.

Если он станет хозяином президентских выборов, то останется пройти полпути до того, чтобы стать хозяином страны. Второй половиной пути будут парламентские выборы.