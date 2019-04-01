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Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?
07:59 01.04.2019 |
Попытка Святослава Вакарчука вмешаться в выборы на правах национального авторитета с мессиджем "голосуй не по приколу" провалилась с треском.
Владимир Зеленский получает 30% голосов или около того. Понятно, что это крепко печалит в первую очередь Тимошенко. Во вторую - Порошенко. Но есть еще один человек, который может сейчас кусать локти - это Святослав Вакарчук, который вполне мог бы рассчитывать на тот же результат, если бы решился включиться в гонку раньше Зеленского или хотя бы попробовал поспорить с ним. В чем-то Вакарчук лучшая версия Зеленского. Но это для электората не только с желанием новизны, но и более интеллектуального и патриотичного. Ожидающего чего-то новенького по западным стандартам. Тут бы Вакарчук "отпилил" бы голоса у Порошенко, Гриценко, Тимошенко. Зато "бандеровец" Вакарчук бы вряд ли смог бы собрать голоса пророссийского электората как Зеленский.
Но за центр Украины вполне мог бы побороться. Одним словом, где-то бы потерял, где-то бы добрал, но показал бы приблизительно результат Зеленского, если бы тот не пошел на выборы. А, если бы Зеленский и Вакарчук одновременно приняли участие в выборах, то второй тур спрогнозировать было бы практически не возможно. Было бы аж четыре претендента на второй тур - Прошенко, Тимошенко, Зеленский и Вакарчук. Но... этого не случилось.
Более того, амбициозный Вакарчук, похоже, приревновал к Зеленскому и покалывал его всю кампанию, а под конец и вовсе выступил против него. И получил обидный щелчок по носу в виде 30% Зеленского. Должно ли это огорчать Вакарчука? Должно. Но также должно сделать сильнее. И, если, как он, как сам говорил, "в деле" на парламентских выборах, то ему пора уже начтнать эту кампанию. Что ему необходимо сделать?
Главное продолжить свою кампанию против Зеленского. Это будет полезно Вакарчуку независимо от того, кто в результате победит - Зеленский или Порошенко. Во всяком случае, он будет последовательным. Далее ему на парламентских выборах следует выступить "антидотом" против Зеленского и улучшенной версией прозападных старых политиков - Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Садового. Таким образом Вакарчук замахивается сразу на два электоральных поля, которые пересекаются - на тех, кто за все новое против старого и тех, кто за все украинское и прозападное. Отдельной проблемой, конечно, будет команда. Есть вопросы к некоторой высокомерности и скучности Вакарчука, но в целом он представляет идеальный материал для лепки нового мессии - такой себе модернизированной модели Ющенко 2.0. А там и Запад ему поможет...
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