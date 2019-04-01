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Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко
07:44 01.04.2019 |
Ни один из кандидатов из так называемого национал-демократического оппозиционного лагеря не может занести нынешние выборы президента себе в актив.
В первую очередь, речь идет об Анатолии Гриценко и Олеге Ляшко, ведь им обоим их вчерашний результат совсем не гарантирует даже прохождения в парламент следующего созыва.
Гриценко, амбиции которого требовали если и не победы на президентских выборах, то хотя бы выхода во второй тур, по результатам экзитполов занимает на этих выборах почетное пятое место с результатом около 7%. Анатолий Степанович не только не навязал борьбу Юлии Тимошенко, но и умудрился пропустить вперед пророссийского Юрия Бойко.
Политический союз с мэром Львова Андреем Садовым, как видим, себя совершенно не окупил. И если Гриценко при помощи Садового рассчитывал набрать не меньше 10%, то их союз оказал скорее обратный эффект, потопив рейтинг Гриценко до минимума.
Теперь Анатолию Степановичу остается только в очередной раз попытаться конвертировать свои 7% в проходной балл на парламентских выборах, но делать это ему придется в компании Андрея Ивановича и других своих попутчиков на президентских выборах вроде Николая Томенко, Виктора Чумака, Николая Катеринчука. У каждого из них хватает своих политических амбиций, но никто из них не может похвастаться электоральным ресурсом.
При этом сам Гриценко уже давно славится неумением создавать устойчивые политические союзы и в целом неуживчивым характером, в связи с чем даже нынешние 7% по данным экзитполов не гарантируют его политсиле преодоление 5% проходного барьера на выборах в Раду.
Во-первых, вся его компания во главе с Садовым может просто уйти от Гриценко, посчитав для себя более перспективным либо другого союзника, либо самостоятельное участие в выборах. Если же этого не произойдет, конфликты в партии Гриценко неминуемо возникнут при дележке явно небольшой условно проходной части списка.
Если же Садовый попытается пойти в парламент не с Гриценко, а со своей "Самопомиччю", то его перспективы будут выглядеть еще более туманно. Личный рейтинг мэра Львова не дотягивает даже до гриценковского, а его фракция в парламенте уже давно расколота на несколько групп влияния и ее единство сейчас скорее чисто формальное.
Что же касается Ляшко, то для него главной задачей на этих выборах было получить такой результат, который позволил бы ему уверенно провести свою партию в следующий парламент. Однако результат экзитполов с рейтингом приблизительно в 4,5% никакой уверенности в завтрашнем дне Олегу Валерьевичу и его спонсорам явно не сулит. Похоже, идея сделать ставку на поездки по регионам в "ляшкобусе" и представить себя не столько "радикалом", сколько "хозяйственником", также оказалась несостоятельной - Олега Валерьевича просто не было видно на протяжении почти всей кампании. Он, конечно, попытался все исправить в последние дни, устроив несколько показательных шоу в Кабмине и парламенте в своем классическом стиле, но было уже слишком поздно.
Наверстывать упущенное под парламентские выборы Ляшко будет крайне непросто - у падкого на популизм избирателя появился новый кумир в лице Зеленского, да и Тимошенко будет пытаться взять свое на парламентских выборах. Так что перед Ляшко будет стоять сложный выбор: либо идти без партии по своему мажоритарному округу на Черниговщине, что гарантирует ему мандат, но не более того, либо рисковать непопаданием в парламент, но не бросать свою команду.
Как бы там ни было, после этих выборов и перед Ляшко, и перед Гриценко замаячил призрак не просто поражения на парламентских выборах, но и заката политической карьеры. За пять лет без фракции в будущем парламенте избиратели могут просто забыть обоих.
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