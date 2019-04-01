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Феникс украинской политики. Кого поддержит Тимошенко во втором туре
07:32 01.04.2019 |
Тимошенко необходимо занять такую позицию по отношению ко второму туру, чтобы не разочаровать свой ядерный электорат.
Юлия Тимошенко проиграла свои третьи президентские выборы. И проигрывает она Петру Порошенко приблизительно от 3 до 4%. А это слишком много, чтобы говорить о фальсификациях. А даже, если о них говорить, то, будучи всего лишь третьим и так сильно отстав от первого на какой-либо Майдан рассчитывать не приходится. Утешительным призом для Тимошенко может служить лишь то, что ее ядерный электорат сохранился за ней и он своем кумире не разочарован. И ей из этого следует извлечь максимум выгоды Что сделает Тимошенко, чтобы ее не выбросило из политики?
Во-первых, Тимошенко необходимо занять такую позицию по отношению ко второму туру, чтобы не разочаровать свой ядерный электорат. Самым логичным было бы заявить, что ее электорат обманули олигархи и с помощью манипуляций провели во второй тур своих кандидатов. В такой ситуации она не видит своего кандидата во втором туре и призывать за кого-либо голосовать не будет. И это будет почти правдой. Призывать голосовать за Порошенко Тимошенко не может ибо разочарует ту часть своих сторонников, которые хотят просто нового. А, если Тимошенко призовет голосовать за Зеленского, то не поймут ее избиратели, настроенные патриотически. Одним словом самым правильным будет призвать своих изберателей, если они хотят голосовать "по совести", а лучше вообще не прийти на выборы, крепиться и готовиться к реваншу на выборах парламентских.
Во-вторых, сейчас абсолютно бессмысленно пытаться договариваться с Зеленским и его друзьями даже не гласно. И не только Тимошенко. А кому бы то ни было. Поскольку человек с 30% должен чувствовать себя почти Богом. И, соответственно, он никому ничего не должен. А тем более он не должен Тимошенко "народную канцлерскую республику". Сейчас Зеленский будет пробовать работать электоратом Тимошенко самостоятельно, ничего ей не обещая, а поэтому Тимошенко, как уже говорилось выше, лучше взять паузу и подождать, пока у Зеленского начнется спад. А это произойдет, если он за три месяца не сможет создать в парламенте под себя коалицию. Когда этот процес начнется, тогда и понадобятся "штыки" Тимошенко и она может начать торг.
В-третьих, те проценты, которые получила Тимошенко на президентских выборах, если она их сохранит на до парламентской гонки должны существенно увеличить ее представительство в Верховной Раде. Поэтому главное, что ей нужно - это не дать сильно укрепиться Зеленскому в своей должности в случае его победы.
Но это все действия на случай победы Зеленского. Если же победу будет праздновать Порошенко, то для Юлии Владимировны - это и плюс и минус. Плюс потому что, фактор Зеленского, спутавший ей карты начнет схлопываться, а она сможет попытаться вернуть себе статус главного оппонента Порошенко. Правда, на этом пути ее может ждать джокер Святослав Вакарчук, но это тема отдельной статьи. Минус же в победе Порошенко для Тимошенко очевиден - второй срок Порошенко значительно укрепляет его авторитет в стране и на Западе, что позволяет ему сделать, то чего он не добился в свою первую каденцию - наказать некоторых своих ветренных союзников, пересмотреть свою кадровую политику и укрепить властную вертикаль в центре и в регионах, создать более монолитную партию и выиграть парламентские выборы. И если Порошенко ошибется в каком-либо из этих пунктов, то Тимошенко опять воскреснет как Феникс.
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