«Золотая акция»: Что Порошенко и Зеленский предложат Смешко

Андрій Коваленко / Depo.ua

Игорь Смешко, который, по данным экзит-полов получил 6% голосов избирателей, имеет "золотую акцию", благодаря которой он возвращается в большую политику.

Первый тур выборов завершился закрытием избирательных участков в 20:00. Очень оперативно украинцы получили данные экзит-поллов, которые по опыту прошлых избирательных кампаний в итоге практически не отличаются от данных ЦИК.

Лидером гонки пока является Владимир Зеленский, которому сразу три экзит-полла (Национальный демократический, ТСН и 112-Украина с NewsOne) дали не менее 30%. Вторым по прогнозам идет Петр Порошенко, которому рисуют от 17,8% до более 18%. Следом за ними разместилась Юлия Тимошенко с 14%. Но самой большой неожиданностью этих выборов сейчас является экс-руководитель СБУ (2003 - 2005) Игорь Смешко, который с самого начала президентской кампании ошибочно считался техническим кандидатом. Потратив на гонку 1,4 млн гривен Смешко нарастил собственный рейтинг и по информации экзит-поллов рассчитывает на 6,6% голосов. С этим результатом он практически догнал "первого непроходного "Анатолия Гриценко, который еле насобирал более 7%, потратив 100 млн гривен на предвыборную кампанию.

Благодаря такой поддержке Игорь Смешко становится настоящей "золотой акцией" перед вторым туром выборов. И превращается в реального игрока, перед которым открывается поле для маневров. Смешко сумел аккумулировать электорат, который выступал против Петра Порошенко, Владимира Зеленского и даже Анатолия Гриценко. Последний видел себя таким себе новым-старым лицом и альтернативным кандидатом Порошенко и Зеленскому, но не смог удержать электорат, которому необходима сильная рука. Возможно, из-за собственного своеобразного "занудства" и неспособности выглядеть лидером и бойцом. Зато Игорь Смешко имел прямой доступ на новостные телеканалы, в частности "112-й", где говорил много умных вещей, критикуя Юлию Тимошенко. Своей кампанией он даже помог Порошенко, сыграв на электоральном поле Гриценко, потопив рейтинг полковника, которого еще 6 месяцев назад многие видели реальным претендентом на выход во второй тур.

И теперь самое интересное - кто и как будет договариваться с Игорем Смешко и захочет ли сам Смешко вести переговоры с условным Зеленским или Порошенко. И не только с ними.

Во-первых, перед Смешко открывается реальный путь для возвращения в политическое будущее. Имея условные 6% сейчас он вполне может ориентироваться на парламентскую кампанию и рассчитывать на то, чтобы завести в Раду свою политсилу с 20-25 депутатами. У него сразу появится финансирование, за ним уже сейчас стоят аналитики и команда. Из воздуха 6% взять он бы не смог. А это означает возможность участия в коалициях в будущем парламенте и договоренности относительно этих коалиций также является его козырем. К Смешко будет большое любопытство у любых политсил, независимо от фамилий. Все не ограничится исключительно президентской гонкой. Договариваться могут попробовать даже у Тимошенко.

Во-вторых, Смешко теоретически может сыграть на стороне одного из кандидатов во втором туре. Просто взять и передать свои 6% условному Порошенко и Зеленскому он не сможет. Потому что люди, которые его поддержали - это же не чемодан с ручкой, а голоса не добавляются в зависимости от предпочтений кого-то из кандидатов к другим. Доказано "слиянием" Садового и Гриценко.

Но существует множество вариантов, благодаря которым Порошенко или Зеленский могут получить определенную выгоду от Смешко во втором туре. Действующий президент уже продемонстрировал один из возможных действенных вариантов незадолго до первого тура выборов, когда после переговоров с тогда еще кандидатом в президенты, первым заместителем Командующего ССО Сергеем Кривоносом последний снялся с гонки. А впоследствии заменил Игоря Гладковского на должности первого заместителя секретаря СНБО. Кривонос - авторитетный среди военных спецназовец. Теоретически подобный трюк с должностью для Смешко может сделать любой из "второтуровых" кандидатов. Что может предложить ему условный Зеленский? Например, должность председателя СНБО. О команде комика мы пока ничего не знаем кроме приглашенных им людей - экс-министра финансов Данилюка, экс-министра экономразвития Абромавичуса, "успешного дипломата" Саакашвили, Сергея Лещенко и возможных "кварталовцев". В команде со Смешко Зеленский может выйти к людям и представить собственную цель, к которой он будет стремиться с этой командой достичь. Получится ли это у Зеленского и есть ли какая-то серьезная цель у этого кандидата? Вопрос открытый.

Петру Порошенко с этим труднее - важные посты в команде занимают его люди. И трудно представить, как он обещает Смешко должность секретаря СНБО вместо Турчинова, или же как подвигает из СБУ Грицака... Служба внешней разведки - также не вариант. Вполне возможно, что договариваться со Смешко Порошенко будет руководствуясь предстоящей парламентской кампанией, обещая ему место в коалиции, а также должности для его людей и его самого. Будет ли идти речь о силовых ведомствах, ОГА, комитетах или даже министерствах, если удастся сформировать "дружественное" Правительство - пока судить трудно. Так же и о том, каким образом Смешко сможет перебросить собственные ресурсы в виде поддержки на Петра Порошенко.

Так или иначе, до 21-го апреля и второго тура выборов мы станем свидетелями реальной кампании Порошенко в борьбе с Зеленским, против которого ранее напрямую действующий президент не играл. Какую тактику изберет президент, а также как будет отвечать Зеленский, и какую роль в этой игре будет играть Смешко - мы увидим впоследствии. Не стоит также забывать, что кроме положительных моментов, которые приписывают Смешко, в частности недопущение крови в 2004-м году во время Оранжевой Революции, за ним есть определенный негативный шлейф. Связанный с отравлением Ющенко. И от того, будут ли весь негатив против него поднимать сейчас, и кто это будет делать, будет зависеть определенное понимание, с кем играет Смешко.