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На межбанк давят крупные выплаты по НДС и политические риски, связанные с выборами Президента
23:30 29.03.2019 |
Предвыборная неделя на межбанке завершилась подорожанием доллара. 29 марта его безналичный курс подрос на 4 копейки, и зафиксировался на 27,27-27,29 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Торговля была беспокойной и нервной. Валютные продавцы несколько раз пытались взвинтить котировки, играя на нервах покупателей доллара. С утра курс подскакивал до 27,31 грн./$, и его гасили госбанки - активно продавали валюту в первой половине дня (Нацбанк не торгах не было). А после обеда на межбанк выскакивали мелкие покупатели, из-за которых котировки уходили на 27,37 грн./$.
«Это не тренд. Во-первых, из-за того, что высокий курс поставили на совсем небольшом объеме. Во-вторых, покупка носила ситуативный характер - кто-то не успел закрыть сделку, и второпях решил сделать это под вечер, когда основные игроки ушли. Вот и получился такой курсовой всплеск, за которым, кстати, последовал откат», - объяснил Гриненко.
Политические страхи + НДС
В конце месяца импортерам нужно было закончить расчеты, и позакрывать сделки, потому спрос на доллар был выше обычного. К тому же наши крупные корпорации и иностранцы, работающие в нашей стране, фиксировали прибыль перед президентскими выборами - с оглядкой на политические риски. Активно скупали инвалюту.
«Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стал последний день финансового месяца и квартала и соответствующая разновекторная активность участников рынка. Они финализировали свои расчеты с контрагентами и фиксировали валютные позиции», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
О предстоящем голосовании говорили много, но сдержано.
«Интрига исхода первого тура выборов добавляет драйва и нервозности, традиционно проявляющихся в росте спроса «на всякий случай» и придерживании предложения «до лучших времен», - отметил Куринной.
Усугубляло ситуацию возмещение НДС, которое сегодня проводило Госказначейство: перечислило еще 3,2 млрд. грн. в дополнение к 3,5 млрд. грн., выплаченным вчера. Получая дополнительную гривну на руки, экспортеры все хуже конвертировали свою валютную выручку.
Госбанки продают дорого
Средний курс продажи доллара людям сегодня подрос на 5 копеек, и вышел на 27,30-27,45 грн./$. В этом диапазоне работали Приватбанк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк и др.
Самого дешевого «американца» отдавали по 27,22 грн./$ (банк ¾), а самого дорогого - по 27,52-55 грн./$, и на этом уровне торговали два государственных банка (Укргазбанк, Ощадбанк) и ПУМБ.
Выкуп валюты происходил в рамках 27,0-27,25 грн./$.
Что дальше
На открытии в понедельник финансисты ждут широкий коридор и высокие курсы.
«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,20-27,35 грн./$. В какую сторону после этого пойдут котировки - нельзя сказать. Ведь влиять будут не только экономические факторы, как, например, крупные выплаты по НДС (совокупно Госказначейство выплатила порядка 9 млрд. грн.). Но и политические. Эти риски сложно просчитать», - заверил Юрий Гриненко.
Немного оптимистичнее на 1 апреля настроился Олег Куринной. Он спрогнозировал безналичную торговлю в рамках 27,20-27,30 грн./$.
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