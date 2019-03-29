Зеленский «продал» долю в российском бизнесе партнеру - Схемы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продал свою долю в российском кинобизнесе Андрею Яковлеву - автору Студии Квартал 95. Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

Согласно данным реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители. Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по Кварталу 95 (Андреем Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International), вышел из бизнеса.





Миндич - соратник Игоря Коломойского, он имеет долю в близких к Коломойскому медиаструктурах.

Сейчас доли в Green Family распределены так: Андрей Яковлев - 400 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Appex International Тимура Миндича - 1000 евро. Однако еще в начале года доли распределялись иначе: Андрей Яковлев - 100 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Владимир Зеленский - 300 евро, Appex International Тимура Миндича - 1000 евро.

Green Family - фирма-основательница российских компаний Грин Филмс, Вайсберг Пикчерс и Платинумфильм. Они продолжают работать в Москве.

Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявлял, что производство кино и телесериалов его команда прекратила еще в 2014 году, напоминают Схемы.

Ранее журналисты сообщили, что Зеленский имеет 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, в окружении имений российских олигархов, но не внес ее в декларацию кандидата в президенты.