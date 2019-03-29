От поддержки до равнодушия: на кого ставит Запад на украинских выборах

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО / ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

В конце зимы автор этих строк присутствовал на закрытой встрече американских топ-дипломатов с несколькими украинскими экспертами, журналистами и активистами, на которой один из украинских участников убеждал американцев дать публичный сигнал, кого они поддерживают во время кампании - действующего президента или его оппонентов.

Ответом было категорическое "нет". "Скажите, а вы действительно думаете, что украинцам нужен наш совет, за кого голосовать? Я так не считаю", - добавил один из них.

Можно с уверенностью прогнозировать, что показательная нейтральность Штатов сохранится и перед вторым туром.

Это - сознательная позиция.

На нынешних выборах США действительно пытаются всячески избежать тех действий, которые можно было бы расценить как призыв голосовать за Петра Порошенко - или наоборот, против него. К слову, на украинских выборах американцы уже давно пытаются сохранять нейтральность, однако имидж "игрока в геополитику" от этого не ослабевает. От Вашингтона ждут того, что он делать и не планирует. Это вообще не удивительно, ведь история как мира, так и нашего региона знает достаточно случаев, когда США не скрывали своих симпатий в адрес того или иного кандидата или партии накануне выборов.

А вот с Евросоюзом - обратная история.

Брюссельская ставка

Брюссель традиционно критикуют за то, что он - в отличие от США - вообще не идет в геополитику. В Евросоюзе редко складывается единое мнение всех государств-членов, и даже когда складывается - там пытаются избежать любых подозрений в том, что ЕС играет на стороне того или иного кандидата, и ограничиваются знаменитой "озабоченностью".

Отдельные государства, такие как Германия или Франция, играют в геополитику, но сам ЕС - нет.

И это касается не только Украины, а всего мира. Яркий пример - революционная Венесуэла. Все без исключения государства признали, что выборы президента там были фальсифицированы, но встать на сторону его противника Гуайдо ЕС так и не решился - не хватило голосов.

Но в Украине правила Евросоюза неожиданно "сломались".

Вопреки собственным традициям, вопреки привычкам и практике, на этих выборах лидеры Евросоюза приняли участие в кампании одного из кандидатов. Этот кандидат - Петр Порошенко.

20 марта президент Порошенко посетил Брюссель с довольно неожиданным визитом, состоявшимся без причин. Сначала речь шла о его "совместном ужине" с Дональдом Туском, а уже после отлета президента из Киева выяснилось, что все куда масштабнее - мол, речь идет о "мини-саммите Украина-ЕС".

Украинскую делегацию вместе принимали все три высших европейских должностных лица: президент Еврокомиссии, президент Европейского совета и президент Европейского парламента. Даже на полноценных саммитах с иностранными лидерами они редко собираются все вместе - но ради Порошенко нашли время.

Причем стандартных, то есть не предвыборных оснований для такой встречи просто не было.

Уже на следующий день, 21 марта, в Брюсселе началось заседание Европейского совета, то есть саммит ЕС, а следовательно, у лидеров Евросоюза и без украинских гостей было достаточно дел. Причем НИКАКИХ украинских вопросов на тот саммит не выносилось, то есть необходимости "сверить часы" ни у кого из них не было. Срочных вопросов в отношениях Украина-ЕС тоже не было (да и Порошенко всего лишь в конце декабря уже был в Брюсселе, а Туск месяц назад приезжал в Киев).

В конце концов - вполне ожидаемо - никаких решений этот "мини-саммит" так и не принял.

Единственной причиной для встречи стало намерение (или согласие) Брюсселя поддержать Порошенко накануне президентских выборов. Вопреки традициям и неписаным правилам.

Другая Европа

Но можно ли говорить, что Европа выбрала одного кандидата?

Как ни странно, но нет.

Мнение Туска, Юнкера и Таяни еще не равно мнению Меркель, Макрона, Мэй и далее по списку. В то время как Брюссель решился на нетрадиционный для себя шаг и поддержал Порошенко, другие столицы остаются показательно нейтральными.

С начала зимы из лидеров иностранных государств в Киев приезжала только президент Литвы Даля Грибаускайте, да и она была здесь еще в декабре, до официального старта кампании. А за последние три месяца сюда не приехал ни один иностранный президент или премьер.

Да и иностранные дипломаты в разговорах "не под запись", в том числе в общении с западными медийщиками, настаивают: никаких признаков "ставки на Порошенко" в европейских столицах нет. Хотя, конечно, Западу было бы проще, если бы в это непростое время Украина оставалась предсказуемой.

"Из-за непредсказуемости выборов друзья Украины становятся осторожными" - так озаглавлена публикация международного агентства Reuters.

Этот текст построен на цитатах западных дипломатов из Киева и Брюсселя и хорошо отражает мнение западных дипломатов о выборах в Украине.

"Мы наверняка знаем, что будет при президенте Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что получим с Тимошенко. А что с Зеленским - у нас вообще нет понимания", - пояснил один из собеседников агентства. "При этом все они несовершенны. Нет ни одного кандидата, которого можно было бы просто поддержать, сказать: "Да!", - добавил другой дипломат.

Но удивит многих то, что ни одного из лидеров гонки Запад не считает катастрофой. В то время как в Украине одним из ключевых нарративов кампании стал слоган "Порошенко или Путин", в западных странах такое упрощение вообще не звучит.

Причем автору этих строк - на удивление - в последнее время приходилось слышать положительные отзывы даже о Зеленском. Возможность его избрания, которая до недавнего времени вызывала ужас на Западе, сейчас многие воспринимают спокойно.

В том числе - из-за вопросов, связанных с Минском и Донбассом

В лице "Зе" дипломаты нашли то, чего им очень не хватало - уступчивость.

"Порошенко уверен, что все делает правильно, и не воспринимает наших инициатив. У Тимошенко есть свои идеи, и она продвигает именно их. А Зеленский нас слушает и слышит, воспринимает советы, потому что он только формирует свою позицию", - довелось слышать от топ-дипломата, у которого состоялась продолжительная встреча с "зе-кандидатом".

Именно о "готовности учиться" говорят и другие дипломаты. Полное отсутствие понимания политики, международных отношений, разделения властей, законов экономики и т.д. - то есть то, чем антисистемный кандидат продолжает шокировать многих украинцев - партнеры Украины порой воспринимают как шанс: "Не стоит ожидать много от человека, у которого вообще нет политического опыта", - говорят западные дипломаты.

Шанс на реформы?

Хочется предостеречь от возможного ложного заключения, что Запад решился поддержать Зеленского. Нет, конечно, такой поддержки нет - но нет и тотального негативного отношения. В частности, постоянно приходится слышать вопросы о степени влияния Коломойского на этого "зе-кандидата", и ответа, похоже, не знает никто.

В то же время в "зе-команде" нашли у западных партнеров "точку G" и умело на нее давят. Эта точка - вопрос реформ.

Появление в команде авторитетных реформаторов, в том числе Александра Данилюка, Айвараса Абромавичюса, Руслана Рябошапки - стало мощным козырем в глазах европейских и американских партнеров, даже несмотря на то, что их роль в случае победы кандидата до сих пор не определена. "Очень важно, чтобы следующий президент придерживался программы реформ, потому что мы вложили в нее столько средств. Без этого и без однозначной линии по России отношения будут страдать", - подчеркивает собеседник Reuters, настаивая, что имя президента менее важно.

Да и западные журналисты, пишущие об украинских выборах, не обходят стороной вопрос преобразований в Украине, а также то, что действующий президент не оправдал надежд многих - и именно поэтому потерял популярность.

Сложно найти публикации, в которых бы не упоминали неудачу в борьбе с коррупцией.

Похоже, ее на Западе считают главной уязвимой точкой президента.

"Многие украинцы связывают действующего президента Порошенко с ростом стоимости жизни и коррупцией", - пишет немецкий Die Welt, признавая в то же время, что в предвыборный период это вылилось в соревнование грязных пиар-кампаний и взаимные обвинения в коррупции, которые стали "частью повседневной жизни ". И именно на этом фоне появился Зеленский - непричастный к старой "тусовки".

"Порошенко обещал побороть коррупцию и быстро завершить вооруженный конфликт, который тогда только разгорался. Спустя пять лет его критики говорят о провале этих обещаний, хотя он и усилил связь Украины с Западом", - пишет французское международное агентство AFP.

Что если не Петр?

Но если результаты президентства Порошенко одновременно и критикуют, и хвалят, то в отношении Юлии Тимошенко в ведущих западных медиа крайне мало позитива.

"Газовая принцесса" - этот термин, подзабытый в Украине, на Западе звучит чаще всего. Тимошенко упрекают за популизм, хотя и она не кажется нашим партнерам абсолютным злом.

"Юля вернулась на политическую арену с испытанным подходом: популизмом", - пишет французский Le Monde. Издание также цитирует европейского дипломата, занимающегося Украиной, об опасностях, которые Запад видит в случае победы Тимошенко на выборах: "Ее программа несет реальный риск разрыва Украины с МВФ, а также угрозу напряженности в отношениях с ЕС. Но, к счастью, она окружена адекватными людьми и всегда открыта к диалогу (с представителями Запада)".

А еще примечательно, что и западные дипломаты, и журналисты не связывают Тимошенко с РФ, как это обычно делают ее украинские оппоненты.

Такую характеристику на Западе считают слишком упрощенной.

Скорее намеки об уступчивости России звучат в адрес Зеленского. Дипломаты и журналисты, с которыми приходилось общаться, порой также удивлялись, как лидером гонки в Украине может быть человек, который практически не говорит по-украински.

При этом журналисты оказались значительно критичнее к комедианту, чем дипломаты. Если последние порой ищут положительные стороны в его неопытности, то среди первых есть те, кого это до сих пор откровенно шокирует. Даже сравнивая Зеленского с Трампом или с основателем итальянского "Движения 5 звезд", медиа ставят под сомнение его способность работать на посту президента.

"Он умеет сделать так, чтобы страна смеялась, но сумеет ли он управлять страной? В этом нет ни малейшей уверенности", - пишет Liberation. А их коллеги ставят под сомнение основу кампании комика - что он не причастен к силам влияния в украинской политике. "Насколько Зеленский вне системы? Многие в этом сомневается", - пишет немецкий Zeit, напоминая о незримом присутствии Игоря Коломойского за спиной лидера президентской гонки.