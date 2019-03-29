Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

На примере соседей можно проследить, как каннабис из абстрактной идеи превращается в доступное лекарство, и сколько это занимает времени.

На начало 2019 г. уже 13 европейский стран урегулировали вопрос о легальном использовании медицинского каннабиса. Для каждой из них это был не простой и уникальный процесс, который, впрочем, развивался по одинаковой для всех схеме. Сначала формирование общественного запроса, далее переход дискуссии в политическую плоскость и, как результат, принятие соответствующего законодательства, и финальная стадия - разработка собственных медицинских препаратов на основе каннабиса. На примере не далекой для нас Польши, завершившей процесс легализации в ноябре 2017 г., можно проследить, как медицинский каннабис из абстрактной идеи превращается в доступное лекарство и сколько это занимает времени.

Компромисс возможен

Во главе общественного движения за легализацию медицинской марихуаны в Польше стоял рэпер Лирой. Благодаря своей активной позиции в 2015 г. он был избран в польский парламент, где уже в 2016 г. представил первый законопроект по легализации. Законопроект ожидаемо провалился. Для второй попытки Пьетр Кшиштоф Лирой-Марзек собрал вокруг себя группу депутатов, которым удалось перевести дискуссию в практическое русло. Обмен аргументами сторонников и противников легализации на уровне политических партий и правительства в итоге привел к непростому компромиссу. Чтобы противостоять распространению употребления марихуаны, Польша полностью отказалась от выращивания на территории страны каннабиса и ужесточила уголовную ответственность за особо крупные нелегальные партии. Взамен все польские фармацевтические компании получили возможность производить собственные медпрепараты на основе каннабиса и распространять их через коммерческие сети аптек. При этом для создания препаратов должен использоваться только импортный каннабис. Весной 2017 г. обновленный законопроект со всеми поправками был принят в парламенте, и в ноябре закон вступил в силу. На данный момент в 90% польских аптек можно купить по рецепту медикаменты на основе каннабиса по цене $13-17 за упаковку или пройти месячный курс медикаментозного лечения за $550. Объем производимых препаратов рассчитан на 300 тыс. потенциальных пациентов.

Опыт Польши показателен для Украины в том отношении, что даже в консервативных обществах, ратующих за традиционные ценности, компромисс по легализации медицинского каннабиса возможен и реален.

Условия могут быть разными, но в его основе всегда лежит четкость и конкретика по каждому пункту. К примеру, Дания с января 2018 г. в качестве эксперимента разрешила использовать медицинский каннабис только для раковых больных, пациентов с поврежденным позвоночником и с диагнозом "склероз". На протяжении следующих четырех лет будет вестись тщательное наблюдение за этими людьми, и только в том случае, если каннабис-препараты докажут свою эффективность, датский парламент начнет рассматривать законопроект о медицинской легализации.

Еще один важный реверсивный аспект польского опыта - лицом легалайз-кампаний не обязательно должен быть известный человек; им может стать обычный ребенок, что подтверждает пример Великобритании.

Этому ребенку нужен каннабис

В прошлом июне таможенники лондонского аэропорта "Хитроу" конфисковали медицинский препарат от эпилепсии у 12-летнего Билли Колдвела, когда мальчик с матерью возвращались из Торонто. Мать мальчика Шарлота Колдвел обратилась к государственному министру Нику Херду с просьбой вернуть ребенку его лекарство и получила отрицательный ответ. Мальчик страдает особой острой формой эпилепсии - в день у него бывает до 100 эпилептических припадков. Годом ранее терапевт в Северной Ирландии прописал Билли масло каннабиса. Начав прием препарата, Билли прожил около 300 дней без единого припадка, до тех пор пока британское министерство внутренних дел не пригрозило лишить терапевта лицензии, если тот продлит назначение. За лекарством пришлось ехать в Канаду. А после того как таможня изъяла лекарство, мальчик попал в больницу с припадками, представляющими угрозу жизни.

И это был не первый случай. Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала матери 6-летнего Алфи Дингли (150 эпилептических припадков в месяц) оказать помощь в поиске альтернативного лечения. В конечном итоге оба ребенка получили "временную специальную лицензию" на использование масла каннабиса, содержащего психоактивное вещество ТГК (впервые со времени запрета 1917 г.), а разгоревшаяся общественная дискуссия инициировала пересмотр государственной политики.

Речь не о двух детях - по данным The Guardian, в Великобритании около 63 тыс. детей страдает от эпилепсии, и треть из них невосприимчивы к медицинским препаратам.

Уже в июле 2018 г. офис министра внутренних дел принял решение, что "старшие сотрудники медучреждений получат возможность выписывать препараты в случае клинической необходимости", а министр внутренних дел Саджид Давид инициировал срочный пересмотр препаратов на основе каннабиса. В итоге с 1 ноября 2018 г. британские врачи получили возможность легально прописывать своим пациентам медицинский каннабис. Заявление МВД Великобритании уточняло, что легализация медицинских препаратов не готовит почву для легализации рекреационного каннабиса: все меры наказания за нелегальный сбыт и хранение остаются в силе.

Крах немецкого прагматизма

Но даже когда процесс легализации проходит этапы общественного одобрения и принятия закона, на этом трудности не заканчиваются. Когда 19 января 2017 г. парламент Германии единогласно принял закон о легализации медицинской марихуаны, комиссар федерального правительства по проблемам наркотиков Марлен Мортлер, выступавший за положительное решение, сказал: "Это чудесное дополнение для пациентов, которые так долго его ждали". Тогда никто и подумать не мог, что ждать придется еще долго, - и не только пациентам.

Еще до легализации около 1000 критически больных пациентов в Германии имели особое разрешение на использование марихуаны. Закон вступил в силу марте 2017 г. - предполагалось, что ежегодно около 700 пациентов будут обращаться за рецептом, но уже в первые 10 месяцев после легализации более 13 тыc. человек подали заявки на получение государственной страховки на частичное покрытие стоимости каннабис-препаратов, а к ноябрю 2018 г. немецкие врачи прописали каннабис 40 тыс. пациентам. По оценкам экспертов, за следующие 10 лет немецкий рынок медицинского каннабиса достигнет объема в $6,9 млрд. Это хорошо не только для пациентов, но и для местных производителей препаратов. Шутка в том, что таковых все еще нет.

Легализовав марихуану медицинского назначения, правительство Германии одновременно создало Агентство каннабиса при Федеральном институте лекарственных средств и медицинского оборудования (BfArM), после чего начата процедура открытого двухэтапного тендера - компании могли подать заявку на получение лицензии на культивацию каннабиса. Предварительным условием для подачи заявки была "способность и опыт выращивания каннабиса в Германии". Поскольку в этой стране выращивание каннабиса ранее было нелегальным, ни одна немецкая компания не могла иметь подобного опыта.

BfArM позволила местным фирмам выступать в команде с международными каннабис-гроверами или другими опытными растениеводческими компаниями. Было подано уже более сотни заявок, когда предварительное условие изменилось - незначительно - оставив часть компаний, которые соответствовали изначальному условию, за бортом тендера.

Одна из дисквалифицированных компаний-аппликантов подала в суд за то, что ей не дали достаточно времени, чтобы предпринять шаги, позволяющие соответствовать новому условию. В марте 2018 г. - ровно через год после легализации - региональный суд Дюссельдорфа вынес решение в пользу истца, а BfArM получила распоряжение вовсе отменить тендер.

Лишь 18 июля 2018 г. BfArM запустил новый одношаговый тендер со сроком подачи до 22 октября. Большинство требований остались неизменны, но было одно изменение в пользу аппликантов: если ранее компании должны были ссылаться на экспертов по выращиванию медицинского каннабиса, то теперь оказалось достаточно экспертов по выращиванию медицинских растений. Через полтора года после легализации производство отечественного каннабиса в Германии все еще не налажено, и первый урожай ожидается лишь в начале 2020 г.

Украина на рынке, который лопнет

В 2021 г. предложение каннабиса на глобальном рынке превысит спрос на 825 тыс. кг, это в три раза больше, чем потребляется сегодня. Перепроизводство ожидается в основном в Канаде, о чем свидетельствуют прогнозы профильных комитетов канадского правительства и заявки на выращивание компаний-производителей. Это будет первый кризис новой индустрии, и только после него можно будет с уверенностью говорить, каков реальный объем глобального каннабис-рынка. На сегодняшний день оценки расходятся: от $30 до $50 млрд к 2025 г. До 2018 г. только Канада и Нидерланды экспортировали каннабис. Теперь к ним присоединился Израиль. На очереди Грузия и Колумбия, что усугубит ситуацию на глобальном рынке.

В преддверии перепроизводства Украина с ее 2 млн потенциальных покупателей медицинского каннабиса видится как лакомый рынок и буфер для смягчения удара кризиса. В данном контексте можно ожидать внешнего, хоть и завуалированного давления на украинских парламентариев, чтобы те быстрее принимали соответствующее законодательство. Почва для этого уже готова.

Парламентская петиция о легализации медицинской марихуаны в Украине набрала необходимое количество голосов, что обязывает Верховную Раду рассмотреть вопрос. Это, скорее всего, произойдет уже после парламентских выборов. В середине марта члены Комитета ВР по правам человека провели встречу с инициаторами петиции - 16 общественными организациями, большинство из которых представляют интересы тяжелобольных пациентов. Именно эти организации озвучили цифру о количестве потенциальных пользователей медпрепаратов на основе каннабиса. С этой оценкой согласна и и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, неоднократно высказавшаяся в поддержку легализации медицинской марихуаны. Это большая цифра. Как показывает опыт отдельных американских штатов, достаточно 1,6% населения, употребляющих медицинскую марихуану, чтобы перейти к следующему этапу - полной легализации. Правда, этот процесс занимает в среднем 17 лет и касается только США, так что украинским консерваторам пока рано бить тревогу.

Перспективы украинского рынка

Для Украины самый малозатрантный, а потому и самый вероятный путь к легализации медицинской марихуаны - это копирование польского опыта: сырье будет закупаться за рубежом, а производством конечного продукта займутся отечественные фармацевтические компании. Этот подход не требует пересмотра большого количества законов и статей уголовного кодекса, поскольку он только вскользь касается проблематики декриминализации каннабиса. Достаточно распоряжения МОЗ об исключении каннабиса из Таблицы запрещенных в Украине препаратов, и украинские фармкомпании получат законное право его производить. В этом случае не придется создавать новых контролирующих органов, вводить специальных лицензий и разводить прочую бюрократию.

Что касается внутреннего производства и экспортного потенциала, то это вопрос длительной перспективы. Израиль, к примеру, легализировавший медицинский каннабис в 1990-м, вышел на экспортный рынок только в начале 2019-го. Эти без малого 30 лет страна занималась исследованиями и селекцией медицинских сортов каннабиса. В Украине даже исследования до сих пор запрещены.