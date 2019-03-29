Раскачка валютного рынка завершилась 28 марта повышением курса доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный ценник днем 28 марта активно шел вверх, и на пиках достигал 27,29-27,30 грн./$, только к вечеру произошел откат.

Межбанк лихорадило по трем причинам:

* Первая - чисто предвыборная: украинский бизнес понимает, что после голосования 31 марта, доллар может дорожать на эмоциях, потому не хочет его сейчас продавать. Экспортеры создают валютный дефицит. При этом из-за все тех же выборов растет спрос на «американца»: сегодня его активно скупали иностранцы - на всякий случай закрывали сделки по Украине.

* Вторая - спекулятивная. Доллар стали активнее покупать, чтобы приобрести евро. Европейская валюта 28 марта сильно упала на мировом рынке, и многим не терпелось накупить ее по минимальным ценам.

* Третья - налоговая. Стало известно о выплате Госказначейством возмещений НДС на 3,5 млрд. грн. Как только бизнес получил крупную партию гривни, стал еще меньше продавать свою валютную выручку.

«Спрос на валюту разогревался преимущественно спекулятивными факторами как внутренними предвыборными, так и внешними, связанными с очередным разворотом курсовой пары доллар-евро в сторону «американца». В свою очередь, предложение на растущем курсовом тренде держится на минимуме в ожидании оптимальной точки входа», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из-за роста межбанковского курса подскочили и курсы в обменниках. Средняя стоимость доллара на продаже людям прибавила 15 копеек, и достигла 27,30-27,40 грн./$. Минимальный ценник был на уровне 27,20 грн./$, а максимальный - 27,47 грн./$. При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,80-27,26 грн./$.

Это точно не предел. Финансисты практически не сомневаются в дальнейшем подорожании доллара завтра.

«С учетом крупной суммы на возмещении НДС можно ждать открытия межбанка в рамках 27,27-27,35 грн./$. И если не случится никакого чуда, то валютные котировки еще приподнимутся. После выплат Госказначейства, у бизнеса будет предостаточно гривны, и не будет мотивации продавать доллар в больших количествах», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Роста курса доллара ждет и Юрий Гриненко. Он спрогнозировал на пятницу торговлю в рамках 27,20-27,30 грн./$.

Единственное условие, при котором банкиры допускают курсовой откат - это валютные интервенции регулятора. Если Нацбанк устроит предвыборную распродажу доллара из своих резервов. Вряд ли в этом будет большой экономический смысл, но только будет политический.