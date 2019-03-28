«Стальные яйца» и карлик: Зачем Зеленскому, Ляшко и Тимошенко нужен Путин

Юрій Васильченко / Depo.ua

К Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко присоединился Олег Ляшко. Говорит: готов к переговорам с российским президентом. И разговаривать с ним будет с позиции "стальных яиц".

Главный "радикал" продолжает страдать от нехватки идей, что отражается на его падающем рейтинге. Поднимать показатели он решил атаками на Владимира Гройсмана после которых вытащил из "заначки" российского президента Владимира Путина.

"Я, кстати, готов вести переговоры с кем угодно, в том числе с Путиным... Я готов с Путиным, с Трампом с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории, вернуть мир", - сказал Ляшко. При этом он раскритиковал действующего президента. Мол, "необходимо демонстрировать не гибкость спины, а стальные яйца и стальные нервы для того, чтобы достичь результата". И тут же добавил: с Путиным не о чем говорить, только об одном - чтобы россияне ушли с оккупированных территорий. Совсем запутал: о чем же тогда вести переговоры с Россией, если та давно сформулировала свою позицию и отступать от нее не собирается. Ни один пункт ее требований Киев выполнить не может, если, конечно, не хочет позорной капитуляции.

Напомним: Кремль стоит на том, что, во-первых, вопрос Крыма вообще выносится за скобки переговоров, во-вторых, оккупированные части Донбасса должны получить в Конституции Украины отдельный статус наподобие автономии с прямыми сношениями с РФ, в-третьих, украинская власть должна садиться за один стол с главарями боевиков и тем самым легализовать их, в-четвертых, в ОРДЛО должны состояться выборы по отдельному закону, а не по всеукраинскому, чтобы в них приняли участие представители местной "власти", в-пятых, Украина провозглашает амнистию, вследствие которой амнистируются боевики, и, в-шестых, если на оккупированных территориях и будут миротворцы, то размещаться они будут на линии разграничения, а в их состав войдут, в том числе, силовики из стран-сателлитов России.

Ляшко не первый из кандидатов, кто высказался за переговоры с Путиным. Ранее о своем видении таких переговоров говорили Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Логика Зеленского следующая: сначала надо договориться о прекращении огня, и это, по его мнению, не очень сложно. А дальше - усовершенствовать Минский формат за счет привлечения других западных стран. При этом Зеленский против амнистии боевиков, то есть, уже на этом вопросе возможные переговоры обещают зайти в тупик.

Самый рейтинговый кандидат поддерживает план спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, однако Москва категорически против данного плана. Господин Волкер предлагает разместить миротворцев на Донбассе таким образом, чтобы они уже на первом этапе начали контролировать украино-российскую границу возле Станицы Луганской и Новоазовска. Далее миротворческая миссия распространяется на другие населенные пункты, и в конце концов заходит в Донецк и Луганск. При этом так называемые "ДНР" и "ЛНР" выносятся за рамки, в свою очередь Москва упорно настаивает на том, чтобы лидеры этих образований являлись полноценными участниками процесса. Проще говоря, на реализацию этого плана Путин не пойдет, отсюда простой вывод - Зеленский просто не знает, как и о чем говорить с Кремлем, у него есть идеальная картинка, которая разбивается о намерения РФ.

Вариант Юлии Тимошенко прописан лучше: собираем Будапештский формат, приобщаем к нему Китай, Германию, Францию и договариваемся. Зачем в данном случае Китай, вопрос риторический, да и без этого план Юлии Владимировны выглядит идеалистичным. Во-первых, неизвестно, на чем базируется ее уверенность, что США и Британия охотно пойдут на переговоры в формате, при котором Путин будет сидеть с Трампом и Мэй за одним столом. Наоборот, эти государства выступают локомотивами усиления санкций против России, а участие в переговорах в предлагаемом Тимошенко варианте ослабляют их позиции. И легализуют Путина в качестве полноценного переговорщика. Во-вторых, безошибочно можно говорить, что и в таком формате Россия будет навязывать своих марионеток из ОРДЛО в качестве участников процесса. Можно ли себе представить, чтобы Трамп, Мэй, Макрон, Меркель и Си Цзиньпин согласились на это? Конечно, нет.

Итак, миротворческие планы Тимошенко, Зеленского и Ляшко похожи не прожектерство. Единственно возможным вариантом на сегодня остается тот, который не первый год осуществляется действующей властью в партнерстве с западными друзьями Украины: санкции против России должны быть продлены и усиливаться, на Донбассе должны быть миротворцы с мандатом ООН, Украина и далее наращивает военную мощь в сотрудничестве с НАТО. Все остальные вопросы - формат амнистии, время и условия проведения местных выборов, план деоккупации и восстановления инфраструктуры - обсуждаются после окончательного прекращения огня и установления контроля Украины над всей временно оккупированной территорией Донбасса.

Однако предвыборная ситуация обязывает кандидатов в президенты критиковать власть и выдумывать собственные проекты. Которые, хоть и несбыточные, однако обернуты в красивую словесную упаковку. И избиратель, которому годами вешают лапшу на уши, что у власти нет украинского мирного плана, что она не хочет прекращения войны, потому что зарабатывает на ней - клюет на эту наживку. Таким образом, обещание переговоров с Путиным становится трендом нынешних выборов и воспринимается частью избирателей как абсолютно верная тема. А политику нынешней власти - наоборот, как нежелание закончить войну.

Складывается впечатление, что Тимошенко, Зеленский, Ляшко на самом деле не хотят быть президентами, а работают только на хороший результат своих политсил на парламентских выборах. Если предположим, кто-то из них выиграет президентские выборы, ему придется за полгода до выборов ВР продемонстрировать выполнение обещания о переговорах с Путиным. Проще говоря, либо за это время капитулировать, либо объяснять избирателям, почему они их обманывали весной. Оба сценария убьют рейтинги и самих этих политиков, и их политсил.

Напоследок напомним, что вчера полпред РФ в Минской контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил: Россия поддерживает план Виктора Медведчука. Это тот, в котором о прямых переговорах Киева с российскими марионетками из Донбасса. Интересно было бы услышать позицию упомянутых выше кандидатов в президенты - готовы ли они позориться проводя переговоры с Пушилиным и Пасечником? Последний, кстати, на днях заявил, что не признает выборы украинского президента...