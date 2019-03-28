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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НКЦБФР закончила работу над проектом закона, который даст старт масштабной пенсионной реформе

10:53 28.03.2019 |

Экономика

 Юрий Павлов / UBR.ua

Как только документ утвердят нардепы, украинцы начнут копить себе на выплаты сами, ежемесячно отдавая на счета частных пенсионных фондов до 10% от заработанного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 марта 2019 года.

Строго говоря, такие инициативы чиновники продвигают уже не первый год. Демографическая ситуация в стране просто не оставляет иного выбора - нынешняя солидарная система, признаются они, уже через 10-15 лет либо обрушит экономику, либо окончательно вытолкнет пенсионеров на обочину жизни. Да и сам документ, о готовности которого отрапортовал НКЦБФР не так уж нов - промежуточные его версии уже становились предметом громких дискуссий. Однако в финальной версии многие положения изменили.

Что предлагают

Суть пенсионной системы проста: с зарплаты каждого человека ежемесячно отчисляется несколько процентов в авторизованную компанию по управлению активами (КУА). Отбирать достойных и благонадежных будут чиновники, а кому именно отдавать часть своих доходов люди решат сами.

Впрочем, уже на этом этапе у авторов проекта и экспертов возникло множество вопросов и разногласий. К примеру, даже в самом НКЦБФР признают, что инициатива может привести к катастрофе, если на рынок попадут мошенники. Какую-никакую защиту от этого, полагают они, может обеспечить многострадальный закон «О сплите», который депутаты не могут принять уже 4 года. Он, в частности, предусматривает передачу надзорных функций за небанковскими финансовыми учреждениями Нацбанку.

Второй вопрос, который беспокоит будущих пенсионеров - гарантии возвратности вложенных средств. В промежуточной версии документа не было предусмотрено создания аналога Фонда гарантирования вкладов. И, по всей видимости, нет его и в финальной (самого документа чиновники не предоставили). Вместо этого авторы проекта сосредоточились на создании жестких ограничений - так, чтобы КУА могли вкладывать собранные средства только в высоколиквидные активы и надежные банки.

Сколько платить

Как и в ранних версиях проекта, чиновники предлагают на старте реформы брать с каждого украинца по 2% от месячной зарплаты. И с каждым годом увеличивать размер обязательных отчислений на 1%. Но если прежде максимум устанавливался на уровне 15%, то в последней версии документа, по заверениям члена НКЦБФР Александра Панченко, его снизили до 10%. То есть, если, к примеру, реформа стартует в 2020 году, то уже в 2029-м люди будут отдавать от каждой получки 10% на будущую пенсию.

Но и здесь не без оговорок. Ежегодная прибавка в 1% будет проводиться только в том случае, если за год размер средней зарплаты по стране вырастет на 5% и более. Иными словами, поясняет Панченко, «десятину» начнут брать только тогда, когда средняя зарплата вырастет на 40% по сравнению с показателем на дату начала реформы.

Что можно делать с деньгами

Чиновники уверяют, что пенсионная реформа даст мощный инвестиционный толчок экономике. Ведь собранные средства нужно будет куда-то инвестировать (именно доходностью вложений и будут завлекать будущих пенсионеров КУА).

Сами же пенсионеры смогут получать накопленные средства равными частями начиная с момента выхода на пенсию. Причем в трех вариантах: пожизненно, на определенный срок (не менее 15 лет) и разовой выплатой. Кроме того, даже в случае смерти владельца счета, его деньги не пропадут, а в случае серьезной болезни до половины накопленной суммы можно будет получить еще до выхода на пенсию.

Важно отметить, что при этом социальная «солидарная пенсия» никуда не девается. Ее, как и прежде, государство будет выплачивать всем без исключения пенсионерам. Вот только рассчитывать на солидные начисления тут не стоит. По мере усугубления демографической ситуации толку от нее будет все меньше.

По словам главы НКЦБФР Тимура Хромаева, у нашей страны в запасе есть еще около 3-4 лет, чтобы запустить накопительную систему. В противном случае украинцы, которые выйдут на пенсию в 2030-2035 годах, будут обречены на нищету - солидарная система не сможет их обеспечить даже минимальным уровнем жизни. Но проекту предстоит проделать немалый путь: прежде всего его должно утвердить Правительство и подать в Раду. И нет никаких сомнений, что пройти парламент закону будет непросто, а сам процесс запросто может растянуться на несколько лет.
 

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