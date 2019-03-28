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Ситуация на межбанке продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов
23:54 27.03.2019 |
Курс доллара продолжает уверенно шагать вверх. 27 марта торговля на межбанке завершилась его ростом сразу на 14 копеек - до 27,11-27,13 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Усиливается общий диссонанс. Валютные продавцы получают от Госказначейства первые выплаты по НДС - у них достаточно гривни. Потому не торопятся продавать свою валютную выручку перед президентскими выборами (31 марта), придерживают ее на несколько дней. В тоже время импортерам, как раз сейчас нужно прикупить доллара, чтобы закрыть в конце месяца платежи по внешнеэкономическим контрактам.
Сегодня эти течения немного сглаживали иностранцы, которые продавали валюту под выкуп, купленных вчера у Минфина гривневых выпусков гособлигаций. Но объем их сделок был не очень большим, потому на всех их доллара не хватило.
«Соотношение спроса и предложения валюты продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов. Вчерашние сравнительно скромные результаты аукциона по размещению ОВГЗ (5,5 млрд грн против с 12,5 млрд грн неделей ранее) не оказали существенного влияния на рыночный баланс и настроения участников», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На этом фоне средняя курс наличного доллара на продаже людям поднялась на 5 копеек, и достигла 27,15-27,25 грн./$. Самый дешевый доллар стоил 27,05 грн./$, а самый дорогой - 27,35 грн./$. Выкуп валюты у людей происходил в рамках 26,70-27,13 грн./$.
Финансисты допускают завтра дальнейший рост безналичного курса «американца». Иностранцы закрыли сделки по покупке гособлигаций, и 28 марта уже не будут главными поставщиками доллара. Ситуацию на межбанке будут определять 4 ключевых фактора, и 3 - играют на подорожание доллара:
* Выплаты Госказначейства в рамках возмещений НДС: за два дня бизнес получил около 1,2 млрд. грн., и 28-29 марта ждет еще порядка 5-6 млрд. грн. Потому не будет активно продавать валютную выручку.
* Компании продолжат придерживать продажу валютной выручки с оглядкой на политические риски (президентские выборы в это воскресенье). В надежде дороже конвертировать доллар в понедельник-вторник.
* Спрос на доллар будет активно расти в последние дни марта. Компаниям нужно закрывать платежи по контрактам.
* Предприятия, не получившие возмещение НДС, могут немного нарастить валютные продажи под выплату зарплат персоналу и закрытие внутренних платежей.
«На рынок будут давить разные факторы. Большинство из них играет на подорожание валюты, особенно на фоне политического риска. Потому допускаю рост курса доллара после старта безналичных торгов, который, как я думаю, будет происходить в рамках 27,10-27,15 грн./$. Но полагаю, что выше 27,35 грн./$, межбанковские котировки до пятницы не двинутся», - считает Юрий Гриненко.
Более узкий прогноз на завтрашнюю безналичную торговлю спрогнозировал Олег Куринной - 27,0-27,10 грн./$.
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