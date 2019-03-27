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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сдали нервы. Почему Тимошенко нарвалась на скандал с Гриценко

17:49 27.03.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Услышав ласковые слова Тимошенко в свой адрес, Гриценко привычно воспринял их как посягательство на десятую часть своего процента.

Нынешние выборы всем сделали нервы. А пятерке лидеров гонки - особенно. Каждый из них хочет попасть во второй тур и поэтому считает каждый процент голосов, который может ему достаться в первом туре. Даже каждую десятую процента.

Так что вполне можно понять Юлию Тимошенко, когда та заявила в интервью, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". Расчет Юлии Владимировны совершенно прост и прозрачен - на уровне учебника политической арифметики для второго класса. Избиратели Гриценко слабо верят в его выход во второй тур. А Тимошенко почти прямым текстом говорит им: голосуйте за меня - и не прогадаете, ведь мы с Гриценко уже, считайте, одна команда, и это прекрасно.

В общем-то само по себе это заявление не таит ничего неожиданного или противоестественного. Непреодолимых противоречий между Тимошенко и Гриценко нет, и вполне ожидаемым было, что эти два кандидата объявят о политическом союзе. Но - не сейчас, а уже перед вторым туром, если туда попадет один из них.

Однако Юлия Владимировна поспешила со своим заявлением уже сейчас. И не согласовала его предварительно с самим Анатолием Степановичем. Это тоже вполне можно понять: судя по всему, надежды ее штабистов на выход во второй тур тают с каждым днем. Вот она и позарилась на электорат Гриценко.

Возможно, она рассчитывала на то, что Гриценко простит ей эту невинную шалость. Он ведь получил публичное обещание быть взятым в ближний круг Тимошенко, если та победит. Но реакция Гриценко оказалась иной. "Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко". До того: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?" - написал политик в "Твиттере".

Разумеется, Гриценко тоже можно понять. Он, похоже, не видит во втором туре ни себя, ни Тимошенко. И ему очень не хочется, чтобы она отобрала у него процент или хоть десятую часть процента. Ведь осенью предстоят парламентские выборы. И те проценты с десятыми, которые Гриценко получит в первом туре президентских выборов, будут его главным аргументом во всех политических торгах во время парламентской кампании - начиная от привлечения спонсоров и заканчивая формированием общественного мнения насчет того, проходная ли партия Гриценко или же, как это всегда было раньше, непроходная.

Словом, сдали нервы у Тимошенко - и следом у Гриценко тоже. В такой ситуации обязательно найдется добрый человек, который насыплет соли на раны обоим.

Быть может, сама Юлия Владимировна и не заметила бы, что Анатолий Степанович смотрит на нынешнюю избирательную кампанию под несколько патологическим углом зрения. Но сие отклонение от норм тут же зафиксировала первый вице-спикер Ирина Геращенко. "Пренебрежительная, через губу, реплика кандидата Гриценко о ЮВТ, что у нее весенний авитаминоз и игра гормонов, - это обычное хамство, пещерный сексизм и комплекс поручика Ржевского. Яркое свидетельство, какого пошиба моральные качества этого честного полковника", - прокомментировала Геращенко и подчеркнула: "Я осуждаю сексизм Гриценко по отношению к ЮВТ".

Тут стоит учесть, что именно электорат Гриценко отличается повышенной нетерпимостью к хамству, сексизму, пошлости и прочей подобной грубости. Избиратели Анатолия Степановича слепили себе свой образ своего кандидата. И если они увидят слишком большое расхождение между образом и тем, каков Гриценко в реальной жизни, у них тоже могут сдать нервы. Не у всех, конечно. Но у десятой доли процента - могут. А для Гриценко, как уже было сказано, даже такая потеря стоит очень дорого.

Ну а самые утонченные натуры увидят в словах Ирины Геращенко главное: словосочетание "сексизм Гриценко по отношению к ЮВТ". Это то, что теперь будет преследовать их, как наваждение. И да, все это началось из-за того, что саму Тимошенко стал преследовать неизбывный страх проигрыша.
 

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