Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

"День тишины" - 30 марта превратится на одном из самых рейтинговых каналов в бенефис одного из кандидатов в президенты Владимира Зеленского.

Хотя, точнее будет сказать - в бенефис его альтер эго - Василия Петровича Голобородько, и других вымышленных персонажей в исполнении самого рейтингового кандидата, каждого из которых с большей или меньшей степенью допущения можно именовать "слугой народа".

Вещательная сетка "плюсов" на день тишины известна уже давно и там весь вечер будут транслироваться программы, главным действующим лицом которых будет Зеленский. "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Чистоnews" и даже документальный фильм "Рейган", где американского президента озвучивает Зеленский.

То, что принадлежащий Игорю Коломойскому телеканал таким нехитрым приемом намерен обойти запрет на политическую агитацию в последний день перед выборами, было известно достаточно давно. Равно как и то, что Центризбирком не решится запретить демонстрацию художественных произведений с участием Зеленского, приравняв ее к политической агитации. Это в США можно запретить демонстрировать фильмы с участием Арнольда Шварценнегера на момент участия последнего в выборах губернатора Калифорнии. В Украине же всегда найдется судья, который вполне удовлетвориться тем, что прямого призыва голосовать за кандидата Зеленского ни в какой продукции "95 квартала" нет, а, следовательно, буква закона соблюдена.

Руководство "1+1", в свою очередь, апеллируют к тому, что надо дескать различать актера Зеленского и политика Зеленского. Это, мол, две большие разницы, которые не нужно смешивать. Но беда в том, что у избирателя как раз именно с этим самые большие проблемы, ведь вместо Владимира Зеленского политика его избирательную кампанию ведет слуга народа Василий Голобородько.

Не секрет, что сам Зеленский за весь период избирательной кампании старательно и целенаправленно избегал появления в прямых эфирах телеканалов, даже "собственного", где журналисты из всех сил старались устроить своему кандидату условия максимального благоприятствования. Итого, за весь период кампании Зеленский дал несколько интервью, которые были показаны в записи, пару раз включился в прямой эфир по "Скайпу" да провел несколько встреч с экспертами, где намолол столько невнятного и несуразного, что стал для многих украинцев посмешищем. Для комика это, может быть очень даже неплохо, а вот для политика ровно наоборот.

В общем Зеленский при попытке стать в реальной жизни Василием Петровичем Голобородько неминуемо превращался в Свирида Петровича Голохвастова. И хотя между этими двумя литературно-киношными персонажами разница не слишком велика (и тот и другой человек недалекий, но крайне амбициозный), в реальной жизни подобные проколы в перевоплощении для Зеленского не слишком полезны, что и объясняет попыткой подсунуть своему избирателю вместо настоящего себя сериально-скетчевые образы.

В этой ситуации напрашиваются параллели между Зеленским и его не менее известным коллегой по эстрадно-телевизионному амплуа Андреем Данилко. Многие могли заметить, что Данилко вне своего вечного образа проводницы Верки Сердючки не только совсем не смешной, но и достаточно зажатый и скромный человек. Последнее особенно ярко было заметно на начальном этапе эстрадной карьеры Данилко. Правда потом он несколько пообвыкся быть перед камерами собой. С Зеленским происходит приблизительно тоже самое - сам по себе он оказался куда менее харизматичен, чем его герои.

Собственно, всякий политик должен быть в какой-то степени актером, но он должен быть плохим актером, то есть играть перед публикой самого себя, выпячивая и преувеличивая выгодные черты собственной личности. Хороший же актер вполне может быть в реальной жизни "никаким" - без ярких черт характера, это даже будет помогать ему перевоплощаться, личные черты не будут перевешивать актерский образ.

Но Зеленский, который вроде бы и не претендует на звание хорошего актера (его игра это в большинстве своем простенькое кривлянье), и в этой ситуации оказался в проигрыше. Ярких личных черт у него то ли не нашлось вообще, то ли он постеснялся их проявлять в публичной жизни, и Зеленский предстал перед избирателями в образе простого хорошего и честного парня (почти идентичный понятию "никакой").

И этот образ был бы неплох, если бы Зеленский смог отыграть его до конца. Например, он не должен был бы пытаться рассуждать о вещах, в которых он ничего не понимает, а мог бы сказать что-то вроде "ребята, я пока в этом совсем не разбираюсь, но обязательно освоюсь со временем", но актерская привычка что-то из себя изображать при отсутствии привычки серьезно готовиться к роли, привели ко всем его конфузам.

В итоге актерство, которое и сделало Зеленского самым рейтинговым украинским политиком, играет с ним злые шутки. В итоге избиратель комика вряд ли до конца понимает, за кого собирается голосовать - за Голобородько, за Голохвастова или собственно за Зеленского. И Голобородько в этом соперничестве альтер эго уверенно побеждает. Сам Зеленский "никакой", выпусти его в люди - получается негативный персонаж Голохвастов, вот вся тяжесть агитации и падает на недалекого, но решительного "слугу народа" Голобородько.

Все это приводит нас к выводу о том, что Зеленскому не стоило ради политической карьеры выходить из экранного образа. Куда эффективней было бы сменить имя и фамилию, и идти в президенты в качестве Василия Голобородько. Назвали же партию "Слуга народа" и все хорошо. Избирателю в целом все равно, как именуется "новое лицо" в политике, а пребывание в образе привело бы к куда меньшим конфузам для самого рейтингового кандидата. Да и подменять Зеленского на Голобородько ради агитации не было бы никакого резону.