Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
15:14 27.03.2019 |
"День тишины" - 30 марта превратится на одном из самых рейтинговых каналов в бенефис одного из кандидатов в президенты Владимира Зеленского.
Хотя, точнее будет сказать - в бенефис его альтер эго - Василия Петровича Голобородько, и других вымышленных персонажей в исполнении самого рейтингового кандидата, каждого из которых с большей или меньшей степенью допущения можно именовать "слугой народа".
Вещательная сетка "плюсов" на день тишины известна уже давно и там весь вечер будут транслироваться программы, главным действующим лицом которых будет Зеленский. "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Чистоnews" и даже документальный фильм "Рейган", где американского президента озвучивает Зеленский.
То, что принадлежащий Игорю Коломойскому телеканал таким нехитрым приемом намерен обойти запрет на политическую агитацию в последний день перед выборами, было известно достаточно давно. Равно как и то, что Центризбирком не решится запретить демонстрацию художественных произведений с участием Зеленского, приравняв ее к политической агитации. Это в США можно запретить демонстрировать фильмы с участием Арнольда Шварценнегера на момент участия последнего в выборах губернатора Калифорнии. В Украине же всегда найдется судья, который вполне удовлетвориться тем, что прямого призыва голосовать за кандидата Зеленского ни в какой продукции "95 квартала" нет, а, следовательно, буква закона соблюдена.
Руководство "1+1", в свою очередь, апеллируют к тому, что надо дескать различать актера Зеленского и политика Зеленского. Это, мол, две большие разницы, которые не нужно смешивать. Но беда в том, что у избирателя как раз именно с этим самые большие проблемы, ведь вместо Владимира Зеленского политика его избирательную кампанию ведет слуга народа Василий Голобородько.
Не секрет, что сам Зеленский за весь период избирательной кампании старательно и целенаправленно избегал появления в прямых эфирах телеканалов, даже "собственного", где журналисты из всех сил старались устроить своему кандидату условия максимального благоприятствования. Итого, за весь период кампании Зеленский дал несколько интервью, которые были показаны в записи, пару раз включился в прямой эфир по "Скайпу" да провел несколько встреч с экспертами, где намолол столько невнятного и несуразного, что стал для многих украинцев посмешищем. Для комика это, может быть очень даже неплохо, а вот для политика ровно наоборот.
В общем Зеленский при попытке стать в реальной жизни Василием Петровичем Голобородько неминуемо превращался в Свирида Петровича Голохвастова. И хотя между этими двумя литературно-киношными персонажами разница не слишком велика (и тот и другой человек недалекий, но крайне амбициозный), в реальной жизни подобные проколы в перевоплощении для Зеленского не слишком полезны, что и объясняет попыткой подсунуть своему избирателю вместо настоящего себя сериально-скетчевые образы.
В этой ситуации напрашиваются параллели между Зеленским и его не менее известным коллегой по эстрадно-телевизионному амплуа Андреем Данилко. Многие могли заметить, что Данилко вне своего вечного образа проводницы Верки Сердючки не только совсем не смешной, но и достаточно зажатый и скромный человек. Последнее особенно ярко было заметно на начальном этапе эстрадной карьеры Данилко. Правда потом он несколько пообвыкся быть перед камерами собой. С Зеленским происходит приблизительно тоже самое - сам по себе он оказался куда менее харизматичен, чем его герои.
Собственно, всякий политик должен быть в какой-то степени актером, но он должен быть плохим актером, то есть играть перед публикой самого себя, выпячивая и преувеличивая выгодные черты собственной личности. Хороший же актер вполне может быть в реальной жизни "никаким" - без ярких черт характера, это даже будет помогать ему перевоплощаться, личные черты не будут перевешивать актерский образ.
Но Зеленский, который вроде бы и не претендует на звание хорошего актера (его игра это в большинстве своем простенькое кривлянье), и в этой ситуации оказался в проигрыше. Ярких личных черт у него то ли не нашлось вообще, то ли он постеснялся их проявлять в публичной жизни, и Зеленский предстал перед избирателями в образе простого хорошего и честного парня (почти идентичный понятию "никакой").
И этот образ был бы неплох, если бы Зеленский смог отыграть его до конца. Например, он не должен был бы пытаться рассуждать о вещах, в которых он ничего не понимает, а мог бы сказать что-то вроде "ребята, я пока в этом совсем не разбираюсь, но обязательно освоюсь со временем", но актерская привычка что-то из себя изображать при отсутствии привычки серьезно готовиться к роли, привели ко всем его конфузам.
В итоге актерство, которое и сделало Зеленского самым рейтинговым украинским политиком, играет с ним злые шутки. В итоге избиратель комика вряд ли до конца понимает, за кого собирается голосовать - за Голобородько, за Голохвастова или собственно за Зеленского. И Голобородько в этом соперничестве альтер эго уверенно побеждает. Сам Зеленский "никакой", выпусти его в люди - получается негативный персонаж Голохвастов, вот вся тяжесть агитации и падает на недалекого, но решительного "слугу народа" Голобородько.
Все это приводит нас к выводу о том, что Зеленскому не стоило ради политической карьеры выходить из экранного образа. Куда эффективней было бы сменить имя и фамилию, и идти в президенты в качестве Василия Голобородько. Назвали же партию "Слуга народа" и все хорошо. Избирателю в целом все равно, как именуется "новое лицо" в политике, а пребывание в образе привело бы к куда меньшим конфузам для самого рейтингового кандидата. Да и подменять Зеленского на Голобородько ради агитации не было бы никакого резону.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
ТОП-НОВОСТИ
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
|Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
|Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нерезиденты не боятся политических рисков и продолжают покупать украинские долги
|Съесть с усами: Зачем Тимошенко и Гриценко неудобный союз
|Застройщики перешли на долгосрочные отношения с покупателями
|«Нафтогаз» решил вернуть «Укрнафте» спорные 2 млрд куб. м газа
|Дело с «1+1»: Что даст Порошенко суд с Коломойским
|Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик
|СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google