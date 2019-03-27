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Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
Финансовый рынок Украины спокойно реагирует на приближение президентских выборов и переживет их без особых потрясений, считают опрошенные УНИАН эксперты.
В частности, старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик отметил отсутствие признаков повышенной нервозности, связанной с предстоящими выборами, как на валютном рынке, так и по динамике банковских депозитов. «На валютном рынке несколько корпораций перевели некоторые суммы резервов в валюту, возможно, формируя загодя запас для выплаты дивидендов. Но это было достаточно плавно. По депозитам физлиц нормальный приток и каких-либо подозрительных оттоков нет. Со счетов корпоративных клиентов планово ушли крупные суммы на налоги. То есть, все спокойно», - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что дата выборов давно известна, и рынок готов к тому, что выборы вряд ли пройдут в один тур, потому все риски предусмотрены в инвестиционных прогнозах. «Если у власти остаётся понятный инвесторам президент, приток портфельных инвестиций может быть очень сильным, начиная с мая-июня. Гривня укрепится, что позитивно отразится на инфляции в краткосрочном периоде. Вырастает вероятность снижения ключевой ставки, и желание инвесторов закрепить высокую ставку на долгий срок будет дополнительным стимулом для вливаний», - добавил Ребрик.
По прогнозам эксперта, приход к власти нового президента по результатам выборов также не должен расшатать рынок. «Если к власти приходит новый президент, думаю, инвесторы будут присматриваться к его действиям, а потому ажиотажного притока капитала не будет. Но и масштабного бегства капиталов то же не ждем. До парламентских выборов политическая обстановка не должна оказать сильного влияния на рынок. Среди рисков - возможная отсрочка транша Международного валютного фонда из-за ситуации с незаконным обогащением, необходимостью повышать цену на газ и торможения «сплита»», - отметил Ребрик.
Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также считает, что финансовый рынок спокойно реагирует на приближение президентских выборов. «2019 год гривня начала без традиционного падения по отношению к основным мировым валютам. Начиная с января, мы могли наблюдать лишь незначительные колебания курса национальной валюты. Экономика третий год подряд демонстрирует рост, банковская система успешно прошла этап очистки, докапитализации и выхода в прибыльность. Качественно реформирован банковский надзор Национального банка: банков меньше, но они здоровые и надежные. Потому остерегаться катастроф или проблем накануне выборов не стоит», - считает она.
Также Коробкова отметила более взвешенный подход украинцев, которые не поддаются «сезонной» валютной панике и более прагматично принимают финансовые решения. «Сейчас население больше продает валюты, чем покупает. Даже внедрение функции валютообмена «онлайн» повлекло ажиотаж только в информационном пространстве, но не сказалось на объемах торговли валютой в целом. В текущей ситуации риска негативного влияния выборов на экономику государства нет. А, соответственно, нет причин для паники и «скупки» валюты», - добавила она, высказав ожидания, что и после выборов положительные тенденции продолжатся, а власть продолжит внедрять важные для страны реформы.
Главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран также отметил, что на сегодняшний день влияние выборов на банковскую систему не ощущается. «Совсем наоборот: объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль 2019 года вырос на 1,2%, а валютных в долларовом эквиваленте - на 1,8%. Думаю, что это следствие политики высоких процентных ставок. Что касается деловой активности, то с одной стороны - выборы всегда были и остаются катализатором (ускорителем) экономических процессов, с другой стороны - это всегда время технической паузы для крупных инвестиционных проектов иностранных инвесторов», - пояснил эксперт.
По его словам, также спокойно реагирует на политические события и валютный рынок. «Что касается валютного рынка, то мы также видим, что гривня показала тенденцию к ревальвации - колеблется вокруг отметки 27 гривен за доллар под действием экономических факторов. Думаю, что влияние на рынок политических факторов сейчас ослаблено, так как Украина находится под программой с МВФ. Кто бы из кандидатов не победил, программу с Фондом выполнять придется», - отметил Шапран.
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