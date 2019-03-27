Нерезиденты не боятся политических рисков и продолжают покупать украинские долги

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара по чуть-чуть поднимается вверх: 26 марта безналичная торговля завершилась его повышением на 3 копейки - в рамках 26,97-26,99 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. В течение дня цены уходили даже выше - 27,0-27,03 грн./$, но после откатились.

Удешевить валюту помогли иностранцы. Политические риски и президентские выборы оказались им нипочем - они приняли участие в сегодняшнем размещении Минфином гривневых гособлигаций. И конвертировали доллар под покупку ОВГЗ.

Кстати, на этот раз иностранцы работали очень грамотно. Не стали заваливать межбанк валютой с самого открытия. А продавали ее точечно, на курсовых пиках. Именно благодаря иностранцам к закрытию торгов чуть откатились котировки: нерезиденты начали активные продажи валюты на уровнях 27,2-27,03 грн./$, и под давлением их продаж котировки скорректировались вниз.

На протяжении дня валютная торговля формировалась за счет внутренних факторов. Предложение чуть сокращалось после того, как стало известно о выплате Госказначейства по НДС 800 млн. грн. А также за счет остальных моментов.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало шаткое равновесие спроса и предложения на фоне общего настроя на возможные дисбалансы накануне президентских выборов, соответствующей сдержанной позиции продавцов и повышенной нервозности готового уйти в отрыв наличного рынка», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средние цены на наличный доллар сегодня не изменились - 27,10-27,20 грн./$ на продаже людям. Самую дешевую валюту отдавали по 27,06 грн./$, а самую дорогую - по 27,30 грн./$. Выкупали «американца» у населения в рамках 26,60-27,05 грн./$.

Завтрашнее курсовое движение будет во многом зависеть от результатов размещения ОВГЗ.