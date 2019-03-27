Съесть с усами: Зачем Тимошенко и Гриценко неудобный союз

Ігор Петренко / Depo.ua

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко накануне первого тура выборов главы государства сделала новый технологический ход - активно пытается позиционироваться как объединительный центр для ряда других своих конкурентов.

Привлекая к роли своего VIP-агитатора Сергея Таруту, она предложила роль партнера Анатолию Гриценко. Причем - явно роль младшего партнера: кроме доминирующей, других ролей лидер партии "Батькивщина" для себя не признает. Полковнику Гриценко предложение не понравилось. "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", - написал сегодня Анатолий Степанович на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону Юлия Тимошенко заявила, что считает "прекрасным" работать в одной команде с Анатолием Гриценко. Она озвучила два возможных варианта сотрудничества с этим "серьезным политиком и достаточно умным человеком": "Мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или мы можем быть оппонентами. Но и в первом, и во втором случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная конкуренция".

Напомним, 16 марта Тимошенко подписала совместный меморандум с кандидатом в президенты Сергеем Тарутой. Там есть четыре пункта взаимных обязательств - прекратить кровопролитие на Донбассе и объединить страну от Востока до Запада, подготовить и принять новую конституцию Украины, имплементировать программные наработки, изложенные в Новой экономической стратегии Тимошенко и Доктрине устойчивого развития "Украина 2030" Таруты. Наконец, четвертый пункт - реализовать предвыборную программу ЮВТ "Новый курс Украины", с которой она баллотируется на этих выборах.

Аналитики не исключают, что альянс с Тарутой заключен с прицелом на возможное его премьерство в случае победы Юлии Тимошенко. Но что от возможного альянса получает Гриценко - непонятно. Тем более, что раньше он не слишком дружил с Юлией Владимировной в политическом смысле. То на дебаты ее звал, но его призыв был проигнорирован. Когда-то обвинял штаб "Батькивщины" в провокациях против себя. А во время избирательной кампании 2014 года во Львове кандидат в президенты Гриценко вообще выразил убежденность, что на Юлии Тимошенко, среди прочих политиков, лежит ответственность за потерю Крыма, ведь партия "Батькивщина" фактически руководила в то время страной.

Хотя, справедливости ради отметим, что в определенных вещах объединяться с Тимошенко Гриценко таки готов. 8 февраля в эфире телеканала "1+1" кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум "За честные выборы". Его сразу назвали объединением против действующего главы государства: в течение всей кампании подписанты документа обвиняют Петра Порошенко в организации избирательных "пирамид", сами же тем временем дружно умалчивают про создание штабом той же Юлии Владимировны собственной схемы, якобы сконструированной российскими политтехнологами. В чем ее обвиняют в Генпрокуратуре и СБУ.

Сейчас Тимошенко важно показать себя обществу, чиновничеству и политическому классу как договороспособную фигуру, вокруг которой еще до определения победителя избирательной кампании группируются другие претенденты на кресло на Банковой. Из ее штаба периодически организуются утечки информации о якобы готовности еще кого-то из кандидатов заключить с лидером "Батькивщины" соглашение о сотрудничестве. О готовности к сотрудничеству с Тимошенко якобы заявил Юрий Бойко. В команде Юлии Владимировны такой сценарий категорически опровергают. Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что в новом парламенте, который обещает быть значительно более разношерстным нынешнего, вполне возможны разные коалиции. В том числе и с участием бывших "регионалов". И нынешние ключевые участники гонки уже выстраивают разные варианты на осень. Проще говоря, поднимают ставки в торгах. Этим можно объяснить и предложение Тимошенко полковнику Гриценко в стиле "соглашайся, иначе проиграешь". Однако вряд ли Анатолий Степанович намерен соглашаться. Главная причина - они с Тимошенко давно и хорошо знакомы, и знают цену договоренностям друг с другом.