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Дело с «1+1»: Что даст Порошенко суд с Коломойским
13:44 26.03.2019 |
Характерной особенностью последних выходных и этой недели станет ожесточенная медийная война. Причем, главные удары уже посыпались на президента Украины Петра Порошенко. Depo.ua уже писал, как Коломойский с Тимошенко и другими олигархами работают против Порошенко, вспоминая о выпуске "Украинских сенсаций" на "1+1", в которых президента ударили "старым фейком" об убийстве собственного брата.
Кроме этого лагерь Тимошенко, а также семейное СМИ Гриценко "Зеркало недели" заявляли, что против главы государства ведутся расследования на Западе. Но это довольно быстро опровергли в Европейском бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству, а также в Британском Офисе по расследованию мошенничеств. Но "черная технология", направленная в основном на распространение слухов против Порошенко, может сработать. Даже несмотря на то, что в президентской команде начали оперативно "глушить" ее фактажом и распространением правды, люди в глубинке, которые смотрят "1+1" точно запомнили "чернуху". До контрслухов Порошенко пока не опускается.
И история с "плюсами" и "убитым братом" не ограничилась заявлениями Порошенко о московской информационной лапше и скепсисом президента в адрес "беглого олигарха" Коломойского во время встречи с киевскими студентами НАУ. Вчера было опубликовано заявление председателя фракции БПП Артура Герасимова, в котором четко сказано, что Порошенко будет судиться с "1+1" несмотря на то, что в течение своего президентства Порошенко преимущественно воздерживался от исков на СМИ.
"Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - отмечается в заявлении.
На "1+1" отреагировали на угрозы судом прогнозируемо. Президента обвинили в давлении на "независимые СМИ". И добавили, что "распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями".
Здесь стоит напомнить, что, во-первых, у Порошенко уже есть успешный опыт судов со СМИ. Не так давно он выиграл суд у BBC относительно материала, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента заплатили мимнимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Лондонский суд признал статью британского издания однобокой.
Во-вторых, решение суда с "плюсами" вряд ли будет до завершения даже второго тура выборов. Поэтому у Порошенко не выйдет возможной победой перебить ложь телеканала Коломойского. Вообще решение судиться несколько рискованное. Возможно, более разумно было бы требовать опровержения информации, как когда-то делала Юлия Тимошенко после сюжета приближенного к президенту телеканала "Прямой" о "купленных" за 10 тысяч долларов АТОвцах, которые принимали участие в ее съезде. Тимошенко обратилась в национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с жалобой. Потому что иск в суд дает возможность вещателю Игоря Коломойского, который не скрывал, что его целью является не допустить действующего президента во второй тур, выставить себя "жертвой" режима. А учитывая рейтинги телеканала, который является одним из самых популярных в Украине - это дополнительный козырь именно против президента. В массах народ в это поверит, если уже повелся на историю про "убитого брата".
Почему-то складывается впечатление, что для Порошенко выиграть суд против "1+1" будет принципиальным решением, так как медиа коснулось его семьи. А среди политиков и олигархов существует негласное правило - "чернуха" может быть какой угодно, но прикасаться к семье - это недопустимо. Коломойский руками собственных журналистов его нарушил. Скорее всего, суд вынесет вердикт до парламентских выборов. Повлияет ли он как-то на рейтинги и политические расклады - сейчас судить трудно. Но для Порошенко победа в суде будет личным триумфом над Коломойским.
К этой истории стоит добавить, что в субботу, в день тишины, "плюсы" планируют заполнить эфир "Кварталом", а также новым "Слугой народа-3" с Владимиром Зеленским в главной роли. Сериал выходит на телеэкраны 27-го марта. И это будет последний массированный информационный удар перед выборами, который выгоден, бесспорно, Владимиру Зеленскому. Впрочем, в сериале и "Квартале" Зеленский - актер, а не кандидат в президенты... Но простому украинцу все же стоит задуматься, что даже в грязи должна существовать определенная граница. А у кое-кого ее нет, когда стоит вопрос личного реванша и победы на выборах кандидатов, к которым благосклонен. Если предела не существует сейчас, то после победы эта граница рискует стереться вообще.
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