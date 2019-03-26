СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ

Служба безопасности Украины начала расследовать пропажу документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, переданную в Администрацию Президента в апреле 2015 года.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Указано, что в январе текущего года СБУ начала расследование по факту утраты секретного документа.

"В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами", - сказано в материалах дела.

Отмечается, что в апреле 2015 года СБУ создала документ "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины", подписанный председателем Службы безопасности Украины (Валентином Наливайченко) и адресованный главе Администрации Президента (Борису Ложкину), которому был присвоен гриф ограничения доступа "секретно".

Указанный документ был распечатан в 2-х экземплярах и зарегистрирован 1 апреля 2015 года под № 330 в журнале "Регистрации выходных документов, подписанных руководствов Службы безопасности Украины, направленных в высшие органы власти".

Первый экземпляр вышеуказанного документа был направлен в Администрацию способом "из рук в руки" и получен под расписку должностным лицом АП 1 апреля в 13:20.

Второй экземпляр документа приобщен к делу "Документы (докладные записки, сообщения, письма и т.д.) по вопросам оперативно-служебной деятельности подразделений, органов, учреждений СБ Украины, направленные в высшие органы власти Украины".

Кроме этого установлено, что 6 апреля 2015 года Службой безопасности Украины был создан документ №354 "О проверке кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины".

Указанный документ также был распечатан в 2-х экземплярах и зарегистрирован в журнале выходных документов.

Первый экземпляр вышеуказанного документа доставлен в Администрацию Президента в 18:20 6 апреля 2015 года, а второй экземпляр документа приобщен к материалам СБУ.

В декабре 2018 года спецслужба направила в Администрацию Президента запрос о подтверждении наличия в АП документов Службы безопасности Украины № 330 от 1 апреля 2015 и № 354 от 6 апреля 2015 года.

Согласно ответам от января текущего года, документ с исходящим номером №354 от 6 апреля 2015 был зарегистрирован в регистрационно-справочной базе входящих документов Администрации Президента, а документ с исходящим номером №330 от 1 апреля 2015 года в АП не зарегистрирован.

Таким образом, СБУ решила расследовать пропажу данного документа и через суд в марте текущего года получила доступ к вторым оригиналам указанных документов, хранящимся в режимном управлении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что указанные журналы и вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности, причастных к совершению преступления лиц, а также необходимых для проведения ряда судебно-почерковедческих экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере.