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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Палата представителей США приняла законопроект против российских энергопоставок в Европу

07:56 26.03.2019 |

Новости ТЭК

 

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности", а вкратце — "Закон 2019 года об европейской энергетической безопасности и диверсификации". За него проголосовал 391 депутат, против были 24.

Законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США. Согласно законопроекту, все это должно быть целью американской внешней политики и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями. Кроме того, предусмотрена прямая поддержка США строительству трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США.
По материалам: ПРАЙМ
 

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