«Московская лапша» из «плюсов»: Как Зеленский с Тимошенко работают против Порошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Антивластный олигархический консенсус за Зеленского или Тимошенко. Так можно описать редакционную политику ведущих телеканалов во время нынешней предвыборной кампании.

субботу телеканал "1+1", который принадлежит медиа-империи Игоря Коломойского, выдал в эфир пропагандистский фильм против Петра Порошенко, выдержанный в лучших традициях российского гибридного агитпропа о "распятых мальчиках". Анализировать содержательную часть ленты нет смысла: это чистой воды агитка. Вместе с тем, сам факт появления этого пседо-документального фильма стал очередным ярким свидетельством существования анти-порошенковского олигархического консенсуса, который сложился на президентских выборах 2019 года на почве общего желания группы миллиардеров не допустить избрания Порошенко на второй срок. Сделаем ремарку: если бы нечто подобное во Франции показали о Макроне или в Германии о Меркель, владельцы такого телеканала стали бы объектом пристального внимания спецслужб. Политическая борьба политической борьбой, однако использование медийного ресурса для откровенного литья грязи на всенародно избранных руководителей своих государств безнаказанно не обошлось бы ни в США, ни в Европе.

Участниками этого "заговора" СМИ называют Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Игоря Коломойского. Их "Интер" и "плюсы" имеют огромную аудиторию, на которую происходит массированное воздействие. В частности, на "Интере" активно рассказывают об акции "Национальных дружин", которые сегодня, вооружившись скандалом в оборонке, занимаются провокациями на предвыборных акциях Порошенко. И еще год назад жгли шины под стенами того же "Интера" с требованиями, как отмечалось, лишить лицензии канал "олигарха-коллаборациониста Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика".

Чем же на массированную атаку олигархов из "тройственного союза" могут ответить у Порошенко? Сам президент назвал это "лапшой московской или их пятой колонны внутри, которая льется сейчас потоком из олигархических телеканалов". И надеется на мудрость народа, который не поведется на эту пропаганду. Впрочем, судя по результатам недавно опубликованного исследования аналитической компании Gallup по результатам 2018 года, в котором лишь 9% украинцев доверяют власти, целенаправленная деятельность олигархических каналов против нет, не Порошенко или правительства, а против основ государственности, дала результат.

Да, у власти есть лояльный пул телеканалов - "5 канал", "Прямой", частично "UA: Общественное вещание", однако аудитория этих медиа несравнима по численности с аудиторией олигархических телеканалов. Что полностью опровергает тезис отдельных кандидатов в президенты о "Порошенко - диктаторе", который монополизировал информационное поле Украины в своих интересах.

Можно вспомнить, что мониторинговая миссия ОБСЕ ранее называла одной из ключевых угроз этой избирательной кампании "олигархизацию СМИ". Сейчас можно сколько угодно сожалеть, что вместо применения карательных рычагов к таким СМИ, политики, в том числе и властные, использовали и продолжают использовать доступ к их телелэфирам ради своих рейтингов. И лишь когда эти телеканалы воевали против тех или иных влиятельных деятелей, с их подачи устраивались акции типа пикетов под "Интером". Собственно, сейчас власть пожинает плоды политических "договорняков" прошлых лет.

Следующий вывод - стало очевидным, что Игорь Коломойский идет на выборы несколькими колоннами кандидатов, главными среди которых являются не только Владимир Зеленский, о связи которого с олигархом не говорит только ленивый, но и Юлия Тимошенко. Которая, напомним, на своих предвыборных знаменах записала лозунг деолигархизации Украины.

Тезисы, озвученные в упомянутом фильме на "1+1", наталкивают на мысль о существовании общего штаба Тимошенко-Зеленского. В частности, в роли одного из ключевых комментаторов в этой агитке выступил бывший руководитель аппарата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга, завсегдатай партийных мероприятий "Батькивщины" и фейсбучный "юлебот". Другой спикер - беглец от украинских правоохранительных органов, миллиардер, нардеп нескольких созывов Александр Онищенко. Этот фигурант "газового" дела НАБУ давно является рупором "антипорошенковского интернационала", который благодаря значительным финансовым и медийным ресурсам распространяет "разоблачения" Онищенко.

Нардеп-беглец и Юлия Тимошенко свое сотрудничество опровергают. Однако недавнее журналистское расследование "Наших денег" установило, что Онищенко все же оказывал финансовую поддержку лидеру "Батькивщины". В 2018 году партия Тимошенко получила рекордные 150 млн грн пожертвований от физических и юридических лиц, подавляющее большинство которых является обычными гражданами. Журналисты установили, что эти люди или не знали, что их персональные данные использовали для проведения платежей, или знали, но не имели таких средств. Зато в схеме финансирования "Батькивщины" присутствуют фирмы, связанные с Онищенко. Юлия Тимошенко вынуждена была признать, что часть людей, которые перечисляют деньги на счет "Батькивщины", делают это не лично. О том, кто же на самом деле финансирует партию, и кто оплачивает ее, мягко говоря, не дешевую президентскую кампанию, кандидат прямо не говорит.

Контакты Онищенко и Тимошенко имеют длительную историю. Depo.ua в свое время рассказывал про экономическую составляющую инициативы лидера "Батькивщины", которая в 2015 году зарегистрировала в Раде законопроект №2835 о снижении цены на газ для населения из-за снижения ренты (он даже был принят в первом чтении). И вот сейчас мы узнали о политической части этой темы, которая до сих пор выносилась за скобки. Народный депутат Татьяна Чорновол сообщила на одном из телеканалов, что на самом деле к снижению цены газа для населения этот законопроект не имел никакого отношения: речь шла о заказном законопроекте за деньги Онищенко, целью которого было снять ренту с его предприятий.

Сейчас четко вырисовывается цепочка: Коломойский, который владеет телеканалом "1+1" и является "старшим политическим партнером" Владимира Зеленского, - беглец-миллиардер Онищенко, деньги и заявления которого работают против Порошенко, - и собственно кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Действует эта схема, к примеру, так. На днях на пресс-конференции в Луцке Юлия Владимировна заявила, что OLAF, Организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством, и ряд других европейских структур расследуют коррупционные схемы окружения президента Порошенко. И хотя в самой организации заявление лидера "Батькивщины" тут же опровергли, тема "расследований против окружения Порошенко" вброшена в информпространство. Ее тут же подхватили другие кандидаты.

В свою очередь газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщает об уголовных делах против команды президента Украины, открытых за отмывание денег в США. Комментируя указанную информацию, в штабе Порошенко назвали это "чернухой", которую распространяют из окружения кандидата в президенты, который называет себя "честным". Напомним, упомянутое издание связывают с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. А еще раньше "сенсацию" похожего содержания обнародовал Валентин Наливайченко, которого упоминают в числе технических кандидатов в президенты, представляющих интересы Юлии Тимошенко. Напомним, в одном из интервью он "ванговал", что зарубежные счета украинской власти арестуют еще до выборов.

Складывается странная картина: целый ряд кандидатов в президенты, которые по логике должны бороться между собой за голоса избирателей, воюют похоже исключительно против одного оппонента - Петра Порошенко. Доказательством этому служит синхронность их заявлений. Причем конечная цель этой, на первый взгляд, разношерстной, а, на самом деле, объединенной общей целью компании, абсолютно совпадает с бредом Путина. Дословно процитируем прошлогоднее заявление хозяина Кремля: "Нужно дождаться, пока закончатся внутриполитические процессы (в Украине - ред.), и я очень рассчитываю, что с новым руководством страны можно будет выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться". Именно за возможность говорить с Путиным на его условиях сейчас и соревнуется весь этот легион генераторов фейков.