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Доллар немного подорожал на межбанке 25 марта после вылазки регулятора
21:04 25.03.2019 |
25 марта валютная торговля на межбанке завершилась ростом курса доллара на 4 копейки, и завершилась в рамках 26,94-26,96 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Возможно, если бы Нацбанк не вышел покупать «американца» по 26,89 грн./$, когда котировки начали проседать, то курс остался бы на прежних позициях или гривна даже бы укрепилась. Однако, по словам казначеев, НБУ приобрел порядка $10 млн.
Банкиры говорили о привычном валютном предложении, и о сокращении валютного спроса.
«Ключевое влияние на разновекторные курсовые тренды сегодняшнего дня оказал фактор старта последней надели месяца/квартала и соответствующие активности участников рынка, решающих различные финансовые задачи. На фоне ожидаемых возмещений НДС, очередного размещения ОВГЗ Минфином и возможного роста спроса на валюту со стороны импортеров и паникеров», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Средняя цена наличного доллара на продаже людям в кассах сегодня просела на 5 копеек, и вышла на 27,10-27,20 грн./$. Не изменилась минимальная цена - 26,98 грн./$, а также максимальная - 27,35 грн./$. Выкупали валюту у людей в рамках 26,70-27,06 грн./$.
На завтра финансисты дают сдержанные прогнозы.
«Межбанк будет открываться в рамках 26,90-27,0 грн./$, а может и еще уже 26,90-26,95 грн./$. Нового тренда пока нет, будем смотреть за аукционом Минфина по размещению гособлигаций. И конечно же на выплаты Госказначейства по НДС», - отметил Юрий Гриненко.
Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,90-27,0 грн./$.
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