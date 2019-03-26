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Порошенко подает в суд на канал «1+1» за ложь и дезинформацию - Герасимов
19:43 25.03.2019 |
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.
"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении А.Герасимова, распространенном на официальном сайте предвыборной кампании П.Порошенко в понедельник.
Штаб П.Порошенко призывает граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".
"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения... Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью... Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении А.Герасимова.
Он выразил мнение, что И.Коломойский руководствуется чувством мести к государству ввиду того, что правительство было вынуждено национализировать ПриватБанк, совладельцем которого ранее тот был.
"Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он (И.Коломойский - ИФ) стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", - подчеркивается в заявлении.
При этом в штабе П.Порошенко сочувствуют журналистскому коллективу "1+1". "Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень ... на весь коллектив", - отметил А.Герасимов.
По его словам, черный пиар, грубое нарушение элементарных норм журналистской профессии, которые господствуют на канале в течение нескольких месяцев, "не позволяют нам делать вид, якобы это является журналистикой".
"Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, ангажированной информации и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает собственник канала. ... "Плюсы" уже не стесняются одалживать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами. Они уже даже не чураются впрыскивать российский пропагандистский яд в украинское информационное пространство", - подытожил А.Герасимов.
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