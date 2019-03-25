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Конец «перемирия». Зачем «гибриды» на Донбассе возвращаются к тактике «мелких групп»
08:38 25.03.2019 |
Несмотря на то, что еще не подсохла степь и не началась "зеленка", на лицо очередное обострение с погибшими и раненными на линии соприкосновения на Донбассе. Мало того, есть сведения, что это только начало и противник готовится к серьезной активизации сразу после первого тура выборов президента Украины, которые состоятся через неделю.
Объявленное еще на 8 марта очередное перемирие уже в открытую не соблюдается боевиками - не имея сил сейчас на серьезное обострение они прибегли к своей излюбленной тактике: а именно активизация снайперской войны, а также налеты диверсионных групп на ближайшие тылы нашей донбасской группировки.
Увы, такая тактика "мелких групп" приносит им пока результат. Так, только с 17 марта у нашей группировки пять боевых потерь, что по меркам позиционной войны без активных боевых действий за неделю достаточно много.
Причем характерны причины потерь - "налет на взводный опорный пункт", "обстрел из снайперского оружия 12,7 мм", "подрыв БМП". Последний случай, в котором погиб старший солдат Сергей Валах из 93- мехбригады вообще крайне показателен. Зашедшая на прифронтовую территорию диверсионная группа поставила фугас - причем точно по военной науке - при подъезде к небольшому мосту.
Понятно, что наши военные отвечают всем, чем можно и противник несет определенные потери (причем даже время от времени вынужден их признавать "официально"). Так, например, 21 марта снова-таки противотанковой ракетой был сожжен КАМАЗ, который неосмотрительно оказался в пределах досягаемости "Стугны" (или "Фагота"). Позже нашими пресс-офицерами было выложено эпическое видео с горящей машиной, а пропагандист от "ЛНР" Марочко даже был вынужден рассказать на очередной "пресс-конференции" о двух погибших в этом эпизоде боевиках.
На этой неделе также появилась и другая информация - о возможной подготовке командованием оккупационных войск к локальному обострению. Так, массово по железной дороге из Российской Федерации завозится топливо и боеприпасы. А кроме того, по некоторым данным, прибыла партия БМП-1 с хранения. По всей видимости, на той стороне происходят те же процессы, что и в ВСУ, когда сформированные осенью 2014 г. части ввиду недостатка бронетехники получили в качестве основы легкие бронированные тягачи МТЛБ. А только по мере строительства полноценной армии стали перевооружаться на БМП-1. Правда, нам для этого понадобились закупки в Восточной Европе, у "гибридов" это решается гораздо проще. Почему это не сделали раньше, а начинают перевооружение только сейчас - тоже вполне понятно.
Что касается общей обстановки вокруг оккупированных территорий, то на днях получила развития история с открытием контрольно-пропускного пункта "Золотое". Напомним, что история ведет свое начало еще, по крайней мере, с осени 2016 г.
Вполне очевидно, что оккупированные территории Луганской области имеют довольно мало возможностей для контакта с "большой Украиной". Фактически в наличии только один пункт пропуска - Станица Луганская. Однако его вряд ли можно назвать полноценным "окном в Европу" - по разрушенному еще в ходе боев 2014 г. деревянному мосту через р. Северский Донец реально пройти только пешком и нельзя проехать автомобильным транспортом. Это составляет большие проблемы прежде всего для местного населения, приводит к большим очередям и как следствие - частым смертям пожилых пенсионеров.
Еще в 2015 г. тогдашний губернатор Луганщины Григорий Тука предложил открыть пункт пропуска в Золотом на первомайском направлении. Перед этим там создать "зону безопасности" - отведя войска на 1-2 км. Оккупационные власти с радостью согласились и реализовали эти договоренности, так как в военном отношении тут линия фронта не пострадает.
Мы начали строить все необходимые коммуникации и за короткое время вложили около 12 млн грн. В то же время марионеточные власти сначала категорически были против - Плотницкий не хотел выпускать из рук контрабандные потоки, а потом у Пасечника просто не оказалось денег на элементарное обустройство пропускного пункта. Поэтому, когда мы в начале 2019 г. объявили об открытии со своей стороны этого пропускного пункта оказалось, что с этой стороны линии фронта не готово ничего.
Тогда Пасечник или кто-то из его окружения предложил "гениальный" вариант - мы отдаем уже построенные помещения, стоянки, а сами отодвигаемся на 2 км вглубь нашей территории и строим все заново. Непонятно на кого было рассчитано такое предложение, но ожидаемо что наше военно-политическое руководство от таких "щедрот" отказалось.
И как итог - командующей проведением военной операции на Донбассе генерал Наев 24 марта самолично открыл пропускной пункт "Золотое" с нашей стороны. Одновременно Пасечник заявил, что "ЛНР" со своей стороны открывать его не будет. В этом случае пафосное открытие его с нашей стороны не имеет никакого практического значения - ведь боевики просто не будут пускать мирных жителей, а без гарантий безопасности никто просто не поедет.
Еще одной интересной особенностью прошедшей недели стал массовый арест боевиков, которые принимали или принимают участие в боевых действиях против украинской армии. Причем происходило это как при пересечении блокпостов, так и в освобожденных летом 2014 г. городах.
То есть СБУ ведет свою "тихую войну" и как показывает практика - довольно успешно. По далеко неполным данным, за несколько дней таким образом были задержаны 7 человек. Все они принимали участие в боях 2014-2015 гг. и, судя по всему, решили, что "это было давно" и они могут безбоязненно ехать купить покушать и получить "полагающиеся" выплаты от Украины - от пенсии до регресса. Однако поездка для них оказалась неприятным сюрпризом - база данных СБУ, которая ведется с весны 2014 г. весьма полная. Беглый просмотр показал, что задержаны за реальные преступления и суд выписал по два месяца содержания в СИЗО.
Грядущая неделя по всей видимости будет использована оккупационными властями для дестабилизации обстановке на линии соприкосновения на Донбассе что называется "на полную катушку". С большой долей вероятности можно говорить о том, что российская ФСБ параллельно активизирует буквально всю свою агентуру чтобы максимально дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. И, к сожалению, первые звоночки такого негативного развития ситуации уже есть - я имею ввиду предотвращенный теракт в Харьковском метро.
Однако у военного командования есть в запасе несколько "козырей" и самое главное - политическая "отмашка" на полноценные ответные действия.
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