Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке

По итогам торгов на межбанке 22 марта доллар потерял сразу 20 копеек (42 - со среды), и зафиксировался перед выходными в рамках 26,90-26,92 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Вообще торговля было вялой, а главное - малообъемной. Объем торгов совсем небольшой», - прокомментировал ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты отмечают резкое сокращение спроса на валюту. За несколько дней бизнес набрался доллара, после чего спрос на него существенно уменьшился. Не так много свободных средств у наших предприятий, чтобы долго наперед делать проплаты по внешнеэкономическим контрактам. Гривны на рынке тоже не хватает. Крупные выплаты Госказначейства по возмещению НДС еще не начались.

«Сегодняшний разворот тренда в сторону укрепления гривны стал логичным отражением возвращения рыночной ситуации к преобладанию предложения над спросом благодаря стараниям продавцов. Спрос накануне выходных, наоборот, сузился, тем более, что и наличный рынок минимизировал свой интерес к дорогой валюте», - рассказал Олег Куринной.

На этом фоне сразу на 15 копеек рухнул наличный курс доллара на продаже людям. Средний ценник оказался в рамках 27,15-27,25 грн./$. Самую дешевую валюту можно взять по 26,98 грн./$, самую дорогую - по 27,35 грн./$. При этом выкуп «американца» у населения происходит в рамках 26,60-27,01 грн./$.

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы.

«В понедельник торги скорее всего откроются в рамках 26,85-26,95 грн./$. И в теории гривна может чуть укрепится, если сохранится низкий спрос. Однако могут быть и сюрпризы, потому будем оценивать ситуацию уже по факту 25 марта. Ключевыми факторами недели станут два: размещение Минфином новой партии гособлигаций и выплаты по НДС, которых ждет бизнес», - отметил Юрий Гриненко.

А Олег Куринной спрогнозировал начало следующей недели в рамках 26,90-27,0 грн./$.