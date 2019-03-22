Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
16:34 22.03.2019 |
"Газпром" готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины, одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
"Газпром" готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа", - сказал он.
При этом А.Миллер заявил, что цена на газ по новому контракту для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.
"Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту… по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - предположил А.Миллер.
Он также поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
"Предложения по консорциуму - мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками такого проекта. И если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине. Без сомнения такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", - подчеркнул А.Миллер.
Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Первоначально причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.
В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.
НАК "Нафтогаз Украины" на днях сообщил о снижении в апреле 2019 года цены на природный газ для промпотребителей на 19,1% по отношению к мартовской цене – до 7,188 тыс. грн за 1 тыс. куб м (с НДС). Новая апрельская цена НАК на 16% меньше цены на газ, отпускаемый в Украине по специальным обязательствам (ПСО) для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Что касается газотранспортного консорциума, то Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать только европейские или американские компании в капитал системного оператора по транзиту на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.
"Нафтогаз" неоднократно заявлял о необходимости для Украины до окончания действия транзитного контракта с "Газпромом" в январе 2020 года найти стратегического международного партнера – надежную энергетическую компанию для управления ГТС.
Минэнергоугля 28 декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям. О таком интересе проинформировали 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam (Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz (Франция), GAZsystem (Польша), Desfa (Греция), Reganosa (Испания), Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys (Бельгия), Transgaz (Румыния).
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после встречи с премьером Владимиром Гройсманом 25 мая 2018 года призвал Украину объявить такой конкурс как можно быстрее, однако его сроки постоянно откладываются.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как, похвалив Тимошенко, Бойко угодил сразу трем кандидатам
|Хитрости перетока. Кто во втором туре заберет голоса неудачников
|СБУ предотвратила теракт в метро в Харькове
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
|Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
|Осторожно, фейк: МВФ не отменял транш в 500 млн для Украины
Это интересно
|Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
|Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%