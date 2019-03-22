Как, похвалив Тимошенко, Бойко угодил сразу трем кандидатам

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Пророссийский кандидат в президенты и эк-регионал Юрий Бойко, вопреки декларируемым идеологическим принципам, не исключил объединения в коалицию с одним из лидеров избирательной гонки Юлией Тимошенко.

Это несколько парадоксальное утверждение прозвучало в эфире одного из телеканалов. Рассуждая о том, с кем он готов объединяться и работать, не имеющий шансов на президентство Юрий Анатольевич отделался дежурной фразой, что, дескать, с любым, "кто будет делать шаги для мира в стране и кто будет защищать экономические интересы". На конкретный же вопрос, может ли он объединиться с "Батьківщиной", Бойко ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

Все это можно было бы считать стандартной политической риторикой в духе "мы за все хорошее и за мир во всем мире", если бы не ряд сопутствующих обстоятельств, заставляющий достаточно серьезно воспринимать эту мимолетно брошенную фразу.

В первую очередь нужно отметить, что выступал Бойко на канале NewsOne, в числе кураторов которого называют Виктора Медведчука. Последний не только кум Путина и один из самых принципиальных лоббистов кремлевских интересов в Украине, но и нынешний сопартиец Бойко в рамках политпроекта "Оппозиционная платформа - за життя", отколовшегося перед выборами от Оппоблока.

То есть Бойко выступал на абсолютно лояльном для себя телеканале и вопросов, на которые бы Бойко, не хотел отвечать, там бы не звучало. Так что разговоры о возможном союзе с Тимошенко сложно считать случайными.

Во-вторых, не так давно Тимошенко публично заключила политический союз с кандидатом в президенты Сергеем Тарутой. Последнего хоть и сложно назвать совсем уж откровенно пророссийским, но он как донецкий бизнесмен и бывший губернатор Донеччины ориентировался на избирателей юго-востока. Его программа содержала набор привычных для избирателей Партии регионов тем: некий "официальный статус" для русского языка, внеблоковость и достижение мира на Донбассе. Теперь же, когда Тарута оформил союз с Тимошенко, его билборды призывают голосовать за Юлию Тимошенко поясняя, что это будет голос "за мир".

Видимо, таким образом Тимошенко рассчитывает расширить свое электоральное поле за счет некоторого числа юго-восточных избирателей. Однако избирателей у Таруты не слишком много, и существенного прироста результата, даже если такая технология сработает, Юлии Владимировне ожидать явно не стоит.

Теперь же, после заявления Бойко, позиция Тимошенко выглядит достаточно странно. Параллельно с тем, как Тимошенко предпринимает некие шаги, чтобы понравиться "бело-голубому" электорату регионалов, самый рейтинговый кандидат, ориентирующийся исключительно на пророссийского избирателя, аккуратно дает понять, что Тимошенко при условии, что она дает "посыл к миру" (а именно такой посыл несут протимошенковские билборды Таруты), может быть партнером и союзником. При этом сразу же всплывают ассоциации с давней попыткой Тимошенко переписать Конституцию и организовать с Партией регионов коалицию на двоих, знаменитой "Ширкой", а также с хихиканьем с Путиным и образом "московської зозулі".

И получается, что с одной стороны, Бойко подыграл Тимошенко в ее попытке заигрывания с потенциальным бойковским электоратом, а с другой - явно подпортил образ Тимошенко в глазах ее патриотического электората.

Какую конечную цель при этом преследовал Бойко, разобраться достаточно непросто. И попыток объяснения его реверанса Тимошенко может быть несколько, но при любом развитии событий он не в проигрыше.

После первого тура избирателю, так или иначе, придется голосовать за кого-то одного из двух победителей первого тура, каковыми могут стать лишь три нынешних лидера гонки. И Бойко среди них явно не будет. При этом Порошенко пророссийского избирателя не устраивает категорически, и если он выходит во второй тур, то избиратель Юрия Бойко вынужден либо не голосовать вообще, либо поддержать второго кандидата независимо от того, кто им будет - Зеленский или Тимошенко. И мнение Бойко, что с Тимошенко в принципе можно иметь дело, может иметь на его выбор некое влияние. И получается, что Бойко оказал Тимошенко некую услугу и после выборов может рассчитывать на ответные услуги.

Если же посмотреть с точки зрения патриотического избирателя Тимошенко, которого заявление Бойко оттолкнет от кандидата, то получается, что Бойко оказал некую услугу и Порошенко, и Зеленскому одновременно.

Таким образом, кто бы не победил в итоге на президентских выборах, у него будут некие основания думать, в этом ему чуть-чуть помог Бойко, а у последнего появляются мотивы рассчитывать на ответную благосклонность.