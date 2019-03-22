Хитрости перетока. Кто во втором туре заберет голоса неудачников

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Поскольку тройка лидеров президентской гонки уже определилась, мы решили проанализировать варианты перетекания электората в период между первым и вторым туром.

Нет смысла пытаться предугадать итоги первого тура. Тем более что украинские избиратели любят опровергать прогнозы социологов. Но в любом случае важен конечный результат, то есть кто станет победителем во втором туре. А это будет зависеть от того, кому достанется электорат неудачников первого тура.

Понятно, что какая-то часть избирателей, голосовавших в первом туре, на второй тур не придет, не увидев там своих кандидатов. Но этот эффект, как показывают предыдущие президентские выборы, перекрывается мобилизацией во втором туре новых сторонников (которые проигнорировали первый тур). Поскольку эти два эффекта более-менее компенсируют друг друга, их можно не учитывать, дабы не усложнять картину.

Конечно, будет иметь значение, что скажут своим избирателям проигравшие кандидаты. Но все-таки электорат нельзя передать, словно чемодан. И основная борьба перед вторым туром будет вестись именно за эту категорию избирателей.

Итак, попытаемся представить себе происходящее между 31 марта и 21 апреля (когда ожидается второй тур).

Порошенко и Зеленский

Зеленский старается максимально мобилизовать и привлечь на свою сторону всех недовольных нынешней властью. Для этого он делает упор на том, что он совершенно новое лицо в украинской политике, не замаранное в договорняках и коррупции, и что он способен обновить всю Украину. Это означает покончить со всем плохим (войной, бедностью, отвратительным бизнес-климатом, чиновничьим произволом) и обеспечить все хорошее: мир, достаток для всех, бурное развитие бизнеса, участие граждан в управлении государством через референдумы и т. п. Подавая себя в качестве кандидата от народа, Зеленский обещает кардинально обновить все ветви украинской власти и всюду - в центре и на местах - дать дорогу молодым кадрам.

В свою очередь, Порошенко старается максимально мобилизовать и привлечь на свою сторону патриотически настроенных избирателей. Для этого он делает упор на своей формуле "Армія. Мова. Віра" и на своих успехах в реализации курса на вступление Украины в НАТО и ЕС. В то же время на всех избирателей рассчитаны его рассказы о том, что за первые пять лет построен крепкий фундамент и теперь осталось построить дом с добротными стенами и надежной крышей. Порошенко пытается внушить страх перед возможной политической и экономической дестабилизацией, упирая на то, что нынешние выборы - это выбор между компетентностью (подтвержденной опытом) и некомпетентностью (усугубленной отсутствием опыта). А команда Порошенко старается как можно крепче связать в общественном сознании Зеленского и Коломойского.

Для Тимошенко наиболее вероятный вариант - договориться с Коломойским и публично поддержать Зеленского. Ее электорат делится пополам: патриотическая часть уходит к Порошенко, амбивалентная, внимающая только популистским обещаниям, - к Зеленскому.

Независимо от того, какую позицию занял Гриценко (поддержал Зеленского или призвал голосовать "по совести"), его электорат тоже делится пополам: патриотическая часть уходит к Порошенко, настроенная против всех "старых" политиков (то есть против Порошенко, Тимошенко, Бойко) - к Зеленскому.

Бойко вполне ожидаемо выступает в поддержку Зеленского (такова позиция Кремля). Но эта подсказка, в общем-то, излишня: электорат Бойко в любом случае однозначно уходит к Зеленскому. К Порошенко однозначно уходит электорат Кошулинского.

Также имеет значение позиция Ахметова. Если он договаривается с Коломойским, то электорат Вилкула однозначно достается Зеленскому, а электорат Ляшко делится пополам подобно электорату Тимошенко. Если же Ахметов предпочитает союз с Порошенко (чтобы не отдать власть Коломойскому) и такую же позицию занимают телеканал "Украина" вместе с администрацией предприятий группы SCM, то почти весь электорат Ляшко и половина электората Вилкула достаются Порошенко.

Порошенко и Тимошенко

Поскольку оба участника имеют большой опыт во власти, превратить такой второй тур в выбор между компетентностью и некомпетентностью невозможно. Также трудно превратить его в состязание между "оранжевыми" и "сине-белыми" регионами образца 2004 г. Поэтому два кандидата соревнуются в патриотизме и профессионализме. Порошенко акцентирует на своих достижениях - это все те же "Армія. Мова. Віра", курс в ЕС и НАТО. А Тимошенко акцентирует на своих грандиозных экономических планах, обильно приправляя их обещаниями деолигархизации, запрета продажи земли, отказа от медреформы, возвращения низких тарифов на газ для населения и вообще сплошного социализма в духе Мадуро.

Фактически это выборы по принципу: кому меньше не верю, за того и голосую (против того, кому сильнее не верю). Причем выбор "верю - не верю" идет не только по линии обещаний кандидатов, но и по линии их оправданий за прежние провалы (допущенные на посту президента и премьера соответственно), а также по линии взятого себе образа (Верховный Главнокомандующий на военном и дипломатическом фронтах против российской агрессии или железная леди-канцлер, то есть Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель в одном лице).

Зеленский вполне ожидаемо выступает в поддержку Тимошенко (такова позиция Коломойского). Его электорат в подавляющем большинстве уходит к Тимошенко (хотя некоторая часть, испытывающая особую антипатию к Тимошенко, уходит к Порошенко): ее обещания ему ближе и понятнее, чем приоритеты Порошенко.

К ней же уходит электорат Бойко, хотя сам Бойко воздерживается от публичной поддержки Тимошенко (так безопаснее, чтобы не отпугнуть от нее патриотический электорат).

Независимо от того, какую позицию занял Гриценко (поддержал Тимошенко или призвал голосовать "по совести"), его электорат делится пополам: одна половина считает меньшим злом Тимошенко, другая - Порошенко. Так же - электорат Кошулинского.

Опять же имеет значение позиция Ахметова. Если он договаривается с Тимошенко, то электорат Вилкула однозначно достается Тимошенко, а электорат Ляшко делится пополам подобно электорату Гриценко. Если же Ахметов договаривается с Порошенко против Тимошенко, то почти весь электорат Ляшко и половина электората Вилкула достаются Порошенко.

Зеленский и Тимошенко

Для Коломойского этот вариант второго тура, конечно, беспроигрышный, но все-таки более выгодна победа Зеленского. Поэтому Зеленский старается максимально мобилизовать и привлечь на свою сторону всех недовольных "старыми" политиками (как тех, кто против Тимошенко, так и тех, кто против Порошенко). Тут ему подходит та же риторика, что и в случае попадания во второй тур вместе с Порошенко. Вдобавок Зеленский подчеркивает, что он не имеет негативного бэкграунда в виде экономических провалов и сомнительных газовых контрактов, как у Тимошенко.

В свою очередь, Тимошенко делает то же, что делал бы Порошенко, если бы вышел во второй тур с Зеленским. То есть старается максимально мобилизовать и привлечь на свою сторону патриотически настроенных избирателей, а всех остальных пугает политической и экономической дестабилизацией, неизбежной в случае победы некомпетентного кандидата, не имеющего опыта ни в политике, ни в управлении экономикой. Вдобавок Тимошенко подчеркивает, что она равноудалена от всех олигархов. При этом ее команда старается покрепче связать в общественном сознании Зеленского и Коломойского.

Порошенко не поддерживает ни одного из двух кандидатов и призывает своих сторонников мобилизоваться осенью на парламентских выборах. Его электорат перед 21 апреля в подавляющем большинстве уходит к Тимошенко (хотя некоторая часть, испытывающая особую антипатию к Тимошенко, уходит к Зеленскому), видя в ней "меньшее зло". Так же - электорат Кошулинского.

Независимо от того, какую позицию занял Гриценко (поддержал кого-то из двух кандидатов или призвал голосовать "по совести"), его электорат делится пополам: патриотическая часть уходит к Тимошенко, настроенная против всех "старых" политиков - к Зеленскому. Так же - электорат Ляшко.

Бойко не желает противопоставлять себя кому-то из двух кандидатов и призывает голосовать "по совести", но его электорат однозначно уходит к Зеленскому. Так же - электорат Вилкула.

Ахметов при этом занимает амбивалентную позицию и сосредоточивается на подготовке Ляшко и Вилкула с Мураевым к парламентским выборам осенью. Не исключено, что командам Ахметова и Порошенко придется вместе "дружить" против Коломойского и Тимошенко.