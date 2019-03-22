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СБУ предотвратила теракт в метро в Харькове
11:29 22.03.2019 |
Служба безопасности Украины предотвратила теракт на одной из станций метрополитена в Харькове.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
"Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене", - сказано в нем.
Оперативники СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.
Россияне также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий для совершения теракта и выплатили 15 тыс. долларов за совершение преступления.
Установлено, что в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.
Во время проведения спецоперации украинская спецслужба заблаговременно изъяла из тайника взрывное устройство и заменила его на муляж.
Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого после установки взрывного устройства на станции метро "Индустриальная".
Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщали Українськi Новини, 18 февраля суд арестовал 3 подозреваемых в попытке совершения террористического акта в виде поджога храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья.
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