«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Когда дело касается отечественного оборонно-промышленного комплекса, к сожалению, особенно в последнее время действует некоторый стереотип, что наши предприятия способны только худо-бедно осуществлять средний и капитальный ремонт техники советского образца - неважно будь то бронетранспортер или самолет.

Однако это глубокое заблуждение - есть еще несколько отраслей, где наши наработки все еще интересны западным партнерам и где они готовы работать над совместными проектами.

Одно из таких направлений - создание средств радиоэлектронной борьбы. После распада Союза в стране осталось несколько очень мощных предприятий, которые были способны производить самые современные по советским меркам образцы.

Впоследствии украинским инженерам удалось значительно расширить ассортимент производимых средств, которые оказались крайне эффективными. В этом плане характерна история со станцией радиотехнической разведки "Кольчуга-М", разработанной донецким ОАО "Топаз".

Работы над проектом начались в 1993 г. и завершились в рекордно короткие сроки, через пять лет, когда она была принята как элемент ПВО на вооружение ВСУ. Принцип работы "Кольчуга-М" основан на пассивной отработке радиосигнала средств радиолокации противника. По мнению большинства специалистов, такая технология позволяет свести на нет установленные на самолетах и вертолетах элементы стелс-технологий. К тому же обнаруженные объекты не смогут узнать о том, что они обнаружены, и, соответственно, принять меры или обнаружить саму "Кольчугу-М".

С 2000 г. комплекс начали активно экспортировать - в Китай, Туркменистан, Грузию и Эфиопию. До четырех комплексов было закуплено и для нужд украинской армии. Весной 2014 г. один такой комплекс был захвачен россиянами в Крыму. Кроме того, еще два комплекса стали российскими трофеями в мае-июне 2014 г., непосредственно при оккупации Донецка.

В том же Донецке выпускался и комплекс помех средствам радиосвязи "Мандат-Б1Э", предназначенный для подавления наземных каналов связи, а также постановки радиопомех как по частоте и времени, так и заградительных - в зоне 60 км по глубине и 90 км по фронту.

Летом 2014 г. наши спецслужбы провели беспрецедентную по своим масштабам операцию, когда буквально из-под носа россиян с предприятия-производителя была вывезена документация как на "Кольчугу", так и на "Мандат". И, что самое главное, эвакуированы основные специалисты с семьями. В итоге уже в 2016 г. в Запорожье на предприятии "Искра" удалось не только восстановить производство уникального комплекса, но и запустить модернизированный вариант, который уже закупается военными.

И вот в 2018 г. запорожское предприятия заинтересовало ведущего французского производителя средств радиоэлектронной борьбы - фирму Thales.

Как было заявлено буквально недавно представителями "Искры", до конца года будет освоено серийное производство французско-украинского комплекса РЭБ, а также будут продолжены работы по производству перспективного комплекса "с еще одной зарубежной компанией". Хотя страна не называется, по неофициальным данным, это Израиль.

При этом запорожцами не скрывается тот факт, что такое сотрудничество стало возможно почти исключительно появлению донецких специалистов, которых обеспечили достойной зарплатой и жильем.

Еще одним важным направлением работы компании на перспективу является запуск в производство отечественного контрбатарейного радара.

Стоит напомнить, что такого класса оборудования в украинской армии до войны на Донбассе просто не существовало. Первыми стали американские легкие контрминометные станции LCMR в варианте AN/TPQ-49, поставленные в конце 2014 г. из США. Станция изначально была разработана по заказу Командования Сил специальных операций США, которому и поставлялась с 2001 г., но с 2008 г. в достаточно значительных количествах приобретается армией США и использовалась в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

Масса собственно станции - 54 кг, вместе с сопутствующим оборудованием и аккумуляторами она транспортируется в двух контейнерах массой по 68 кг. Штатный расчет - два человека. Время непрерывной работы от батарей - три часа. РЛС имеет круговой обзор и дальность обнаружения и засечки координат позиций 81-мм минометов до 8 км, а 120-мм минометов - до 10 км.

Минимальная дальность обнаружения и засечки координат - 500 м. В целом недостатком РЛС являются низкие возможности по засечке боеприпасов, летящих по настильной траектории - например, реактивных снарядов относительно небольших калибров при небольшой дальности стрельбы. Точность обнаружения позиций стреляющих минометов составляет до 50-60 м.

Основной проблемой этих станций была невозможность корректировки огня, хотя с засечкой огневых позиций противника они справлялись очень хорошо. По крайней мере один радар был потерян в ходе зимней кампании 2015 г. в Дебальцево.

Гораздо более эффективными стали поставленные из США летом 2016 г. радарные системы AN/TPQ-36, которые позволяют вести эффективную контрбатарейную войну на дальности до 24 км. На этой дистанции засекается запуск "Градов", минометы засекаются на расстоянии 18 км, артиллерия - на 14,5 км. Такие характеристики позволяют размещать станцию в нескольких километрах от линии соприкосновения.

В отличии от предыдущей станции эти РЛС поставлялись в составе комплекса на трех внедорожниках "Хамви": один для расчета, второй для самой РЛС (на буксире) и третий для запасного генератора (на буксире).

Американские РЛС оказались крайне эффективными и повлияли на ход боевых действий на Донбассе.

Однако военные хотели иметь собственные образцы, чтобы не зависеть от иностранных поставок, и инженеры "Искры" разработали в сотрудничестве с иностранным партнером такую станцию, которая ныне проходит государственные испытания и по всей видимости в ближайшее время будет принята на вооружение ВСУ.

Плюсы от такого сотрудничества очевидны: западные военные получают реальный опыт применения протии очевидного противника - Российской Федерации, мы - получаем доступ к западным технологиям и производству, которое является совершенно другим по своей культуре.