Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
23:46 21.03.2019 |
После того, как нерезиденты завершили вчера валютные распродажи под выкуп гривневых гособлигаций нашего Минфина, многие опасались резкого сокращения продаж доллара. Ну и, конечно же, роста его курса. Однако эти прогнозы не оправдались. Украинские корпорации с утра вышли продавать валюту, но отдавали ее недешево - по 27,26-27,28 грн./$. В этом ценовом диапазоне сегодня состоялось большинство приобретений. Спрос держался на высоком уровне, отсюда и такие цены.
Курсовой провал произошел лишь под вечер. После того, как покупатели позакрывали свои сделки и ушли, на торгах еще оставались валютные продавцы. Они очень быстро просадили курс: сначала на 27,20 грн./$, затем на 27,15 грн./$ и на финишный уровень. К тому времени уже ничто не стимулировало подорожание доллара.
«Наличный рынок, выступавший в последнюю неделю драйвером роста котировок доллара и источником спекулятивных переливов валюты, исчерпал ажиотажный спрос и вернулся к тактике курсовой синхронизации с межбанком», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
21 марта средний курс доллара на продаже людям в банковских кассах уменьшилась на 5 копеек, и стояла в рамках 27,30-27,40 грн./$. Минимальный ценник был на уровне 27,17 грн./$, а максимальный - на 27,50 грн./$. Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,90-27,24 грн./$.
«Наличный доллар берут. Без ажиотажа и каких-то истерик - все спокойно продается», - объяснил ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Финансисты рассчитывают, что такая ситуация сохранится. Но прогнозы дают неохотно.
«Думаю, межбанк завтра будет открываться в рамках 27,05-27,15 грн./$. Но будет ли достаточное предложение - сложно сказать. Близятся выплаты возмещений по НДС и президентские выборы, которые могут влиять на желание бизнеса продавать свободную часть выручки. Потому ситуация невнятная, и тренд предсказать непросто», - сказал Гриненко. Олег Куринной спрогнозировал завтрашнюю безналичную торговлю в рамках 27,10-27,20 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
|Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Осторожно, фейк: МВФ не отменял транш в 500 млн для Украины
|Готовность к обострению. Зачем «гибридам» на Донбассе секретная российская «Тирада»
|Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными
|Кабмин продлил контракт с предправления «Нафтогаза» Коболевым на 1 год
|Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ
|СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»
Это интересно
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров