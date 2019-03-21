Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

После того, как нерезиденты завершили вчера валютные распродажи под выкуп гривневых гособлигаций нашего Минфина, многие опасались резкого сокращения продаж доллара. Ну и, конечно же, роста его курса. Однако эти прогнозы не оправдались. Украинские корпорации с утра вышли продавать валюту, но отдавали ее недешево - по 27,26-27,28 грн./$. В этом ценовом диапазоне сегодня состоялось большинство приобретений. Спрос держался на высоком уровне, отсюда и такие цены.

Курсовой провал произошел лишь под вечер. После того, как покупатели позакрывали свои сделки и ушли, на торгах еще оставались валютные продавцы. Они очень быстро просадили курс: сначала на 27,20 грн./$, затем на 27,15 грн./$ и на финишный уровень. К тому времени уже ничто не стимулировало подорожание доллара.

«Наличный рынок, выступавший в последнюю неделю драйвером роста котировок доллара и источником спекулятивных переливов валюты, исчерпал ажиотажный спрос и вернулся к тактике курсовой синхронизации с межбанком», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

21 марта средний курс доллара на продаже людям в банковских кассах уменьшилась на 5 копеек, и стояла в рамках 27,30-27,40 грн./$. Минимальный ценник был на уровне 27,17 грн./$, а максимальный - на 27,50 грн./$. Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,90-27,24 грн./$.

«Наличный доллар берут. Без ажиотажа и каких-то истерик - все спокойно продается», - объяснил ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты рассчитывают, что такая ситуация сохранится. Но прогнозы дают неохотно.

«Думаю, межбанк завтра будет открываться в рамках 27,05-27,15 грн./$. Но будет ли достаточное предложение - сложно сказать. Близятся выплаты возмещений по НДС и президентские выборы, которые могут влиять на желание бизнеса продавать свободную часть выручки. Потому ситуация невнятная, и тренд предсказать непросто», - сказал Гриненко. Олег Куринной спрогнозировал завтрашнюю безналичную торговлю в рамках 27,10-27,20 грн./$.