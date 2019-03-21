Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО

Ігор Петренко / Depo.ua

Сами разговоры о каком-то особом статусе временно оккупированных территорий, даже о культурно-языковом, и даже в теории, являются чрезвычайно вредными для государства. Но при этом подобные месседжи могут найти отклик части электората.

Кандидат в президенты и главный фаворит согласно соцопросам Владимир Зеленский решил поговорить о Донбассе и оккупированных территориях.

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности данных регионов, - заявил Владимир Зеленский в комментарии "Новому времени". - А что касается всего остального - если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-либо смогут иметь в РФ".

Сказанное кандидатом в президенты, возможно, и понравится части избирателей, однако по мнению многих экспертов, даже лишь предположение о каком-то самоопределении этих территорий является вредным. Во-первых, Крым и временно оккупированные территории Донбасса остаются украинскими по всем нормам международного права и никакого "если бы" быть не может. Они не "самоотделившиеся", а незаконно захваченные государством-агрессором. И главная задача любого президента Украины - вернуть контроль за границей и очистить эти земли от российских оккупантов и их подельников. Это возможно сделать только путем усиления международного давления на Россию и введения на оккупированные территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Чем, собственно, сейчас и занимается украинская дипломатия.

Поэтому фраза Зеленского о "когда-нибудь смогут иметь в РФ" вообще шокирует. Получается, что лицо, которое претендует на наивысшую должность в государстве, пусть даже теоретически, но допускает, что оккупированный кусок Донбасса может оказаться в составе России, так как в ее состав был незаконно присоединен Крым? Напомним, что принадлежность Крымского полуострова России признают только сама Россия и незначительное количество ее сателлитов и стран, власти которых ориентируется в своей политике на Москву: Беларусь, Боливия, Армения, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан. Именно эти страны проголосовали 27 марта 2014 года против резолюции ООН, которой признавалась аннексия Крыма РФ.

Во-вторых, нынешняя избирательная кампания обозначила незначительный круг политиков, которые готовы идти на уступки России в вопросе оккупированных территорий. Это так называемые "голуби мира", риторика которых о прямых переговорах с Путиным или главарями боевиков из ОРДЛО, о неком особом статусе Донбасса играет на руку Москве. И когда Зеленский говорит, что можно рассматривать культурно-языковые особенности временно оккупированных территорий, это наталкивает на мысль, что он фактически присоединяется к кругу этих политиков.

В государственной политике следует учитывать социально-экономические особенности регионов и в этом направлении предоставлять им больше полномочий в процессе децентрализации, но в унитарном государстве не может быть особых культурных или языковых статусов или больше прав для отдельных регионов.

Можно, предположить, что Зеленский оговорился, что он не искушен в политике, поэтому сделал это заявление, не подумав о последствиях. Но в данном случае это вряд ли оговорка. Кандидат скорее делает очередной посыл той аудитории, которая не поддерживает политику украинизации, а таких немало. И в русскоязычном Зеленском они видят ментально близкого кандидата. Ведь когда речь идет об учете культурно-языковых особенностей Крыма и оккупированных территорий Донбасса, а в данной ситуации необходимо говорить прямо - касательно русского языка, подобные языковые особенности присутствуют и в юго-восточных областях. Таким образом, не означают ли слова Зеленского, что в случае его избрания он отойдет от нынешней политики формирования украинской национальной идентичности на ценностях, отличных от стереотипов "русского мира", и у нас появится новый закон Кивалова-Колесниченко?

Depo.ua ранее предполагал, что политтехнологи Зеленского будут искать ядерный электорат для своего клиента именно из числа "ватного" и "полуватного" избирателя, раздраженного оттдалением Украины от России, избирателя, который согласен на уступки Москве. В доказательство этого предположения свидетельствует и приведенное выше заявление кандидата в президенты: что он якобы и против уступок, но сам факт готовности говорить о них не может не понравиться такому избирателю.