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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

18:33 21.03.2019 |

Экономика

 

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% после увеличения его в 2017 году на 2,5% и в 2016 году – на 2,4%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в четверг.

Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. грн, изменение дефлятора составило 5,4%.

Согласно документу, Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года к четвертому кварталу 2017 года с 3,4% до 3,5%.

Оценки темпов увеличения украинской экономики в двух предыдущих кварталах остались неизменными: в третьем – 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом также была повышена с 3,1% до 3,3%.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем году с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.


Валовой внутренний продукт производственным методом в 2018 году

  В фактических ценах В постоянных ценах 2010г., к предыдущему году, %
  млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора
Валовый внутренний продукт 3558706 100,0 3,3 15,4
Сельское хозяйство, охота и лесное 360757 10,1 7,8 10,1
Добывающая промышленность 213258 6,0 1,9 18,1
Перерабатывающая промышленность 409862 11,5 0,6 13,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 111350 3,1 2,2 26,7
Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 11596 0,3 0,7 16,5
Строительство 82924 2,3 7,2 20,0
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 471456 13,2 3,7 10,9
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 225989 6,4 1,1 16,9
Временное размещение и организация питания 23123 0,7 4,3 18,3
Информация и телекоммуникации 136960 3,8 6,1 17,1
Финансовая и страховая деятельность 99921 2,8 12,4 9,2
Операции с недвижимым имуществом 205112 5,8 4,6 14,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 110445 3,1 5,3 21,2
Деятельность в сфере административного обслуживания 47306 1,3 5,1 26,9
Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 214876 6,0 1,0 29,9
Образование 156864 4,4 –1,1 19,1
Здравоохранение и социальная помощь 87199 2,5 –1,7 16,5
Искусство, спорт, развлечения, отдых 20070 0,6 0,7 14,7
Предоставление других видов услуг 27892 0,8 4,0 19,3
Налоги на продукты 550472 15,5 3,1 12,8
Субсидии на продукты –8726 –0,2 3,0 –3,4

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей

Данные: Госстат Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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