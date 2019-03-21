Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. грн, изменение дефлятора составило 5,4%.
Согласно документу, Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года к четвертому кварталу 2017 года с 3,4% до 3,5%.
Оценки темпов увеличения украинской экономики в двух предыдущих кварталах остались неизменными: в третьем – 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом также была повышена с 3,1% до 3,3%.
Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем году с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%.
Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%.
Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.
Валовой внутренний продукт производственным методом в 2018 году
|В фактических ценах
|В постоянных ценах 2010г., к предыдущему году, %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|3558706
|100,0
|3,3
|15,4
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|360757
|10,1
|7,8
|10,1
|Добывающая промышленность
|213258
|6,0
|1,9
|18,1
|Перерабатывающая промышленность
|409862
|11,5
|0,6
|13,2
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|111350
|3,1
|2,2
|26,7
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|11596
|0,3
|0,7
|16,5
|Строительство
|82924
|2,3
|7,2
|20,0
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|471456
|13,2
|3,7
|10,9
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|225989
|6,4
|1,1
|16,9
|Временное размещение и организация питания
|23123
|0,7
|4,3
|18,3
|Информация и телекоммуникации
|136960
|3,8
|6,1
|17,1
|Финансовая и страховая деятельность
|99921
|2,8
|12,4
|9,2
|Операции с недвижимым имуществом
|205112
|5,8
|4,6
|14,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|110445
|3,1
|5,3
|21,2
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|47306
|1,3
|5,1
|26,9
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|214876
|6,0
|1,0
|29,9
|Образование
|156864
|4,4
|–1,1
|19,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|87199
|2,5
|–1,7
|16,5
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|20070
|0,6
|0,7
|14,7
|Предоставление других видов услуг
|27892
|0,8
|4,0
|19,3
|Налоги на продукты
|550472
|15,5
|3,1
|12,8
|Субсидии на продукты
|–8726
|–0,2
|3,0
|–3,4
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей
Данные: Госстат Украины