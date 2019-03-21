Осторожно, фейк: МВФ не отменял транш в 500 млн для Украины

Сергей Сидоренко / Европейская правда

"Вы слышали, что Рабинович выиграл 10 тысяч в лотерею?" "Да, но не в лотерею, а в преферанс, не 10 тысяч, а сто рублей, не Рабинович, а Петренко, и не выиграл, а проиграл".

Этот старый анекдот как нельзя лучше описывает "новость" о якобы потере Украиной финансирования от МВФ, которая в последние несколько дней активно разгоняется по сети. В ней ложным или ошибочным является почти все. Настоящая лишь проблема, положенная в основу этого фейка - то, что Запад, мягко говоря, не в восторге от отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Тем не менее, о решении наказать Украину речь пока не идет. Просто кто-то перепутал деньги МВФ с... деньгами Евросоюза, на которые в правительстве и без того не надеялись.

И это несложно доказать.

А вот чем руководствовались те блогеры и издания, которые распространяли эту ложь, и были ли причиной просто незнание и ошибка - ответить сложнее.

Транш, которого и не должно было быть

Информация о крайне угрожающем для Украины решении МВФ появилась в украинском сегменте интернета в понедельник, и чем дальше, тем больше распространялась. Появились "комментарии экспертов" и даже "аналитика" по этому поводу.

"Зраду" украинские медиа любят, как и читатель, поэтому такие тексты активно читались и обрастали все новыми подробностями. К примеру, соответствующую статью на "Обозе" меньше чем за сутки прочитали 50 тысяч раз.

И если отмена "заодно" еще и безвизового режима звучало хотя бы как предположение - то утверждение о потерянных деньгах МВФ всюду подавалось как свершившийся факт.

Да еще и с подробными данными.

Мол, транш МВФ должен был составить $500 млн; Украина должна была получить его до выборов; а теперь принято решение фонда о том, что этот транш будет позже (орган, утвердивший это, не уточняется). Все это, мол, произошло исключительно из-за решения Конституционного суда, который отменил статью о незаконном обогащении.

Реалии немного другие.

1) МВФ вообще не собирался выделять Украине средства до завершения кампании. Это противоречит практике Фонда. Кроме того, еще в прошлом году в Вашингтоне называли совсем другой график - первый пересмотр программы должен быть не ранее 15 мая, то есть намного позже второго тура и уже после объявления имени нового президента. Реально же речь шла о планах получить средства не раньше мая-июня.

Кстати, еще один, третий транш не случайно был запланирован на ноябрь - то есть не раньше завершения парламентской кампании.

2) транш от МВФ на сумму $500 млн не планировался вообще! Следующий транш должен был составить около $1,3 млрд.

МВФ, кстати, выделяет средства не в долларах США, а во внутренней "синтетической валюте" SDR. Именно поэтому МВФовские транши, когда их переводят в доллары для большей понятности, всегда имеют "некруглые" значения. $500 млн - это 358 млн SDR, сумма и небольшая, и довольно странная как для очередного транша.

Ни одно из изданий, опубликовавших похожие новости, "не заметили" этих различий и даже не поставили под сомнение "анонимные источники", сообщившие о потерянных деньгах от МВФ.

А еще интересно, что в ленте все новые и новые публикации о "потерянных деньгах" появлялись в то же время, как Минфин уверял о сохранении планов визита оценочной миссии в Украину уже в мае (а приезд "оценщиков" - это обычно предпоследний шаг перед одобрением нового транша). Связать между собой эти сообщения распространители "зрады" не решились.

Это не значит, что деньги от МВФ точно будут - у Фонда действительно есть вопросы к Украине, причем не только и не столько из-за решения КС (рекомендуем статью "Экономической правды" по этому поводу).

Но в этой истории есть еще одна, не менее интересная составляющая.

Откуда полмиллиарда?

Между тем история с "потерянными" 500 миллионами имеет и реальную подоплеку. Вот только речь идет не о МВФ, а о Евросоюзе, и о "полуярде" евро, а не долларов.

Украина действительно рассчитывает на получение 500 млн евро из бюджета ЕС - второго транша по программе макрофинансовой помощи (кредит на льготных условиях, почти по нулевой ставке, "длиннее" и выгоднее денег МВФ). Первый транш мы получили в декабре.

С начала года время от времени в информационном пространстве действительно звучали оптимистические заявления чиновников о том, что деньги могут поступить скоро, может, даже до выборов. Но на прошлой неделе правительство было вынуждено признать - в марте денег не будет (хотя не велика тайна, что их не будет и в апреле).

Так может, не такой это и фейк - о кредите, потерянном из-за решения КС? Может, журналисты просто перепутали, откуда деньги, и поэтому наделали далеко идущих выводов?

Ответ категоричен: нет.

Да, отмена статьи о незаконном обогащении действительно прибавила нам проблем в диалоге с ЕС. И не только по кредитным деньгам.

Но проблем с "макрофином" - намного больше. Даже в Минфине в этом месяце признали, что до сих пор не выполнили 5 из 12 индикаторов для получения этих денег. Но считать критерии в итоге будет не Минфин, а Брюссель. А оценка прогресса Украины со стороны самого Евросоюза обычно скептичнее правительственной.

Более того, если отбросить браваду, то мало кто рассчитывал на выделение этих денег уже весной (а не только до выборов).

Еще прошлым летом, когда обозначились первые очертания макрофинансовой программы, "Европейская правда" выражала беспокойство, что Киев может получить первый полумиллиардный транш и даже не бороться за второй, ведь это будет слишком сложно.

К счастью, правительство все же пытается получить все деньги и выполнить все условия для этого, но невозможно прыгнуть выше головы. И чем ближе к выборам - тем сложнее будет выполнить условия. Среди которых и приватизация, и антикоррупция, и изменение законодательства в ряде отраслей (которую крайне сложно провести в почти не работающей Раде).

Поэтому говорить о "потере" этих денег именно из-за решения КС - крайне некорректно.

Так что с обогащением?

Напоследок стоит подчеркнуть.

Хотя сообщения о потере Украиной траншей за отмененную статью Уголовного кодекса некорректны, это не уменьшает проблем, которые будут у Украины из-за этой ​​отмены. Просто эти последствия отложены во времени.

Решение КС пошатнуло доверие европейцев и американцев к нам, и главный вопрос, который они задают в диалоге с Украиной - не "кто виноват" или "кого наказывать", а "как и когда эта проблема будет решена". И если Рада примет новую редакцию этой статьи, с которой согласятся кредиторы, никаких санкций за это не будет. Несмотря даже то, что "старые", открытые ранее уголовные производства по этой статье, скорее всего, будут утрачены.

Но если Верховная рада так и не сможет восстановить уголовную ответственность за астрономические суммы в декларациях чиновников - тогда последствия действительно могут быть. В том числе этот вопрос несомненно поднимет следующая миссия МВФ (хотя слишком смело было бы говорить, что это точно заблокирует транш, если будут выполнены все остальные условия Фонда).

В конце концов, отмена одной статьи еще не значит, что НАБУ потерял все рычаги для наказания коррупционеров.

И, напоследок, о безвизе.

Очередной отчет о механизме приостановления безвизового режима должен появиться в декабре, и в нем наверняка вспомнят об этой проблеме. Но достаточно ли этого, чтобы у Украины забрали безвизовый режим? Наверное, нет. Даже если Рада до конца года так и не найдет голосов для восстановления отмененной уголовной нормы, это не будет достаточным основанием.

Для таких действий Украина должна пойти на существенный, системный разворот реформ. И если (к примеру, после выборов) события пойдут по такому сценарию - это будет основанием для беспокойства.

А пока за судьбу безвиза можно не волноваться.