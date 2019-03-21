Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара шатают в разные стороны. 20 марта его двигали на межбанке в рамках 15 копеек, а по итогам торгов откатили на 12 - до 27,20-27,23 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Здесь произошло закрытие рынка.

Главными действующими лицами на нем сегодня стали иностранцы, выкупавшие вчерашний выпуск внутренних гособлигаций Минфина. Власти разместили гривневых ОВГЗ на 12,53 млрд. грн., и часть этой эмиссии выкупалась нерезидентами после конвертации доллара в нашу нацвалюту. Кстати, валютных бумаг чиновники разместили не очень много - лишь на $84,5 млн. Хотя «американец» им очень нужен: завтра правительству нужно заплатить $112,4 млн. по коротким долларовым ОВГЗ (размещены 19 февраля под 6,5% годовых).

Кроме иностранцев, сколько-нибудь крупные партии доллара продавали наши импортеры, которые вчера выжидали со своими сделками в надежде на подорожание доллара. Банки свои валютные запасы не распродавали и Нацбанка на торгах не заметили.

«Бизнесу нужно было до 20 числа заплатить налоги. Хотя объемы валютных продаж под них были несопоставимы с тем, что мы видели месяц назад. Когда компании рассчитывались по годовому налогу на прибыль предприятий», - сказал Гриненко.

Тем не менее, появления покупателей и продавцов на торгах были стихийными. Продавцы доллара достаточно быстро продавали свои валютные партии, и покидали торги. Отсюда и резкое движение котировок: с утреннего пика до 27,10-27,13 грн./$, и дальнейшим отскоком к 27,20-27,23 грн./$.

Неоднозначная ситуация на межбанке вылилась в еще большую растерянность на наличном рынке. Если вчера средняя стоимость доллара на продаже людям находилась в рамках 27,30-27,40 грн./$, то сегодня она расширилась до 27,30-27,27,45 грн./$. В этом коридоре работали Пиреус Банк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Ощадбанк.

Минимальный ценник для людей - 27,24 грн./$, а максимальный - 27,55 грн./$.

Выкуп доллара у населения происходит в рамках 27,0-27,25 грн./$.

На будущие курсовые движения финансисты пока аккуратно дают прогнозы. Все понимают, что иностранцы сегодня закрыли сделки по ОВГЗ, и завтра не будут устраивать валютных распродаж. Все будет зависеть от наших экспортеров, которые в последние дни придерживают доллар.

«21 марта открытие безналичных торгов может происходить в широком курсовом диапазоне - 27,15-27,30 грн./$. Многое будет зависеть от спроса. Валютные продавцы, скорее всего, повыходят - котировки вышли на интересные уровни. А вот, сколько бизнес готов скупать валюту - вопрос», - отметил Гриненко.

Более оптимистические прогнозы на завтра выдал Олег Куринной - 27,10-27,20 грн./$.