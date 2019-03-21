Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными

23:51 20.03.2019 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара шатают в разные стороны. 20 марта его двигали на межбанке в рамках 15 копеек, а по итогам торгов откатили на 12 - до 27,20-27,23 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Здесь произошло закрытие рынка.

Главными действующими лицами на нем сегодня стали иностранцы, выкупавшие вчерашний выпуск внутренних гособлигаций Минфина. Власти разместили гривневых ОВГЗ на 12,53 млрд. грн., и часть этой эмиссии выкупалась нерезидентами после конвертации доллара в нашу нацвалюту. Кстати, валютных бумаг чиновники разместили не очень много - лишь на $84,5 млн. Хотя «американец» им очень нужен: завтра правительству нужно заплатить $112,4 млн. по коротким долларовым ОВГЗ (размещены 19 февраля под 6,5% годовых).

Кроме иностранцев, сколько-нибудь крупные партии доллара продавали наши импортеры, которые вчера выжидали со своими сделками в надежде на подорожание доллара. Банки свои валютные запасы не распродавали и Нацбанка на торгах не заметили.

«Бизнесу нужно было до 20 числа заплатить налоги. Хотя объемы валютных продаж под них были несопоставимы с тем, что мы видели месяц назад. Когда компании рассчитывались по годовому налогу на прибыль предприятий», - сказал Гриненко.

Тем не менее, появления покупателей и продавцов на торгах были стихийными. Продавцы доллара достаточно быстро продавали свои валютные партии, и покидали торги. Отсюда и резкое движение котировок: с утреннего пика до 27,10-27,13 грн./$, и дальнейшим отскоком к 27,20-27,23 грн./$.

Неоднозначная ситуация на межбанке вылилась в еще большую растерянность на наличном рынке. Если вчера средняя стоимость доллара на продаже людям находилась в рамках 27,30-27,40 грн./$, то сегодня она расширилась до 27,30-27,27,45 грн./$. В этом коридоре работали Пиреус Банк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Ощадбанк.

Минимальный ценник для людей - 27,24 грн./$, а максимальный - 27,55 грн./$.

Выкуп доллара у населения происходит в рамках 27,0-27,25 грн./$.

На будущие курсовые движения финансисты пока аккуратно дают прогнозы. Все понимают, что иностранцы сегодня закрыли сделки по ОВГЗ, и завтра не будут устраивать валютных распродаж. Все будет зависеть от наших экспортеров, которые в последние дни придерживают доллар.

«21 марта открытие безналичных торгов может происходить в широком курсовом диапазоне - 27,15-27,30 грн./$. Многое будет зависеть от спроса. Валютные продавцы, скорее всего, повыходят - котировки вышли на интересные уровни. А вот, сколько бизнес готов скупать валюту - вопрос», - отметил Гриненко.

Более оптимистические прогнозы на завтра выдал Олег Куринной - 27,10-27,20 грн./$.
 

ПО РУБРИКАМ

20.03 Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными

20.03 Лизинговые компании увеличили финансирование бизнеса в 1,6 раза

20.03 Депозитные ставки для физлиц 20.03.19

20.03 Курс доллара США поднимается 20 марта в ожидании новостей от ФРС

20.03 В Украине 7% договоров ОСАГО заключается в электронном виде

20.03 Справочный курса гривни снижен на 1,00 коп. до 27,1664 грн

20.03 Биржи АТР, кроме Японии, 20 марта закрылись снижением перед итогами заседания ФРС

20.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.19

20.03 Курсы валют по карточным операциям на 20.03.19

20.03 Остатки средств на корсчетах банков 20.03.19

20.03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.03.19

20.03 НБУ продал 19 марта банкам депозитные сертификаты на 8 млрд гривен

20.03 18 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $20,7 млн до $255 млн

20.03 Стоимость золота перешла к снижению перед итогами заседания ФРС

20.03 Биржи США закрылись 19 марта разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва

• дальше…

20.03 Кабмин продлил контракт с предправления «Нафтогаза» Коболевым на 1 год

20.03 Транспортные предприятия Украины за 2 мес. увеличили перевозку грузов почти на 6% - Госстат

20.03 В январе-феврале объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 47,1% до 518 млн гривен

20.03 Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале вырос на 6,8% - Госстат

20.03 Лизинговые компании увеличили финансирование бизнеса в 1,6 раза

20.03 Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

20.03 Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза»

20.03 Нефть дешевеет 20 марта на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР, Brent у $67,3 за баррель

20.03 На АЗС в Киеве 20 марта подорожал автомобильный газ

20.03 Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»

• дальше…

20.03 ЕЦБ получит контроль над банковскими активами в 1,2 трлн евро в связи с выходом Великобритании из ЕС

20.03 Дефолты по долгу китайских компаний достигли «беспрецедентного» уровня

20.03 Лондон просит Брюссель отсрочить «Брекзит» до 30 июня

20.03 Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро

20.03 Дарига Назарбаева избрана председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана

20.03 Прокуратура Франции вновь предъявила обвинения Сулейману Керимову

20.03 Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан

20.03 Мало времени для любви. Почему Путин и Лукашенко повздорили из-за Крыма

20.03 Топ-10 самых счастливых стран мира

20.03 Рынок СПГ оказался в зависимости у Китая

20.03 ФБР следило за перепиской адвоката Трампа с 2017 года

20.03 РФ и США не нашли общего языка на переговорах по ситуации в Венесуэле

19.03 Назарбаев ушел, чтобы остаться. Фамилия президента Казахстана после выборов не изменится

19.03 Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

19.03 Исторический самострел: зачем Польша пошла на реабилитацию военного преступника

• дальше…

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

18.03 В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

14.03 «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая повысить тарифы на отопление и горячую воду более чем на 20%

13.03 Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

13.03 Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

13.03 Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье

12.03 Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

12.03 Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева

12.03 Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов

12.03 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

11.03 В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

• дальше…

20.03 Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ

20.03 Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных санкциях к юридическим и физлицам, причастным к агрессии РФ

20.03 СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»

20.03 Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

20.03 Последнее шоу. Дадут ли Ляшко деньги на парламентские выборы?

20.03 Зеленский за налоговую амнистию

19.03 Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов

19.03 Деньги Онищенко для Тимошенко. Почему телеканалам не будет интересен этот скандал

19.03 На защите арсеналов: Как новые украинские радары «Харза» будут воевать с беспилотниками

19.03 ГБР начало расследование против руководства НАБУ по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda

19.03 Канада продолжила военную тренировочную миссию в Украине до 2022 года

19.03 Оружие сдерживания. Как еще могут послужить Украине советские ракеты «Точка-У»

18.03 Как «Бигусгейт» ударил по Зеленскому

18.03 Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы

18.03 Букмекеры принимают ставки на победу Зеленского в пропорции 1:1,8-1:2,2, Порошенко - 1:1,9-1:2,2, Тимошенко - 1:2,08 -1:5,5

• дальше…

20.03 Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции

20.03 5 фактов, которые перевернут ваши представления о кофе

20.03 Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро

20.03 За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%

20.03 Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

20.03 Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27

20.03 Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров

19.03 Google анонсировала контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia

19.03 «Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году

19.03 Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами

19.03 Стиральная машина Redmi 1A с загрузкой 8 кг обойдётся в $119

19.03 Hyundai показал, какой будет новая Sonata

19.03 Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура

19.03 IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют

19.03 Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15

• дальше…

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно