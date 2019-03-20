СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

"В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины "О санкциях", санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручило Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки", - говорится в нем.

В указанном приложении указан перечень украинских юрлиц, которые связаны с телеканалами NewsOne и "112 Украина".

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября 2018 года Верховная Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Рада инициировала санкции против телерадиокомпании "112 Украина" и региональных компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина": "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ".

Также санкции предлагается ввести в отношении компании "Новини 24 години", которая вещает под названием NewsOne.

Предлагается просить СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу.