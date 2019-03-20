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Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза»
15:27 20.03.2019 |
Кабинет Министров внес изменения в устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Соответствующее постановление Кабмина №226 "Некоторые вопросы акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" было принято 6 марта и вступило в силу 20 марта, после публикации в официальном издании органов исполнительной власти "Урядовый кур'ер", передают Українські Новини.
Согласно тексту постановления, Кабмин может в исключительных случаях принимать обоснованные решения, которые обязательны к исполнению наблюдательным советом "Нафтогаза".
Согласно внесенным изменениям в устав, правление, в частности его глава, избирается без представления набсоветом.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин на заседании в среду рассмотрит продление контракта с правлением "Нафтогаза" на 1 год.
Набсовет "Нафтогаза" предлагает Кабмину продлить контракт с председателем правления НАКа Андреем Коболевым на 1 год, с 22 марта 2019 года.
В январе Кабинет Министров определил срок полномочий правления "Нафтогаза" до 22 марта 2019 года.
Также правительство выступило с инициативой о заключении нового контракта с руководством компании с ограничением зарплат и премий.
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