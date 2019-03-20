Последнее шоу. Дадут ли Ляшко деньги на парламентские выборы?

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Олег Ляшко проигрывает выборы с разгромным для себя результатом. Приход на Кабмин и шоу: "Вы избили 84-летнюю бабушку" - это крик утопающего, который ему не поможет.

Причина прихода Ляшко на Кабмин лежит в том, что в своей президентской кампании он пошел не в том направлении и сделал себя неинтересным людям. Дело в том, что год назад он начал смещаться из ниши клоуна в нишу серьезного политика, продвигающего идею "экономического национализма", которую в его команде озвучивал Галасюк. И эта идея давала свои плоды. Он начал наращивать свое электоральное ядро.

С началом президентской кампании, благодаря, наверное, плохо проведенным фокус-группам (неправильной интерпретации), Ляшко с биллбордов стал "сильным лидером", которого ждут украинцы. Через месяц-полтора, когда стало понятно, что он не попадает в настроения, Ляшко стал народным президентом. Но и народного президента, несмотря на поддержку ахметовской "Украины", никто особо не ждал. Затем была смена руководителя идеологической части кампании, но пока Ляшко не может нащупать свою точку опоры. Почему? Да потому, что нельзя одновременно быть и народным, и очень умным, а также невозможно болеть за "Шахтер", когда тебя выбирают фанаты "Динамо".

Ляшко начал резко терять свои проценты. Собственно, сегодняшняя история - это крик души, который, возможно, позволит оторвать от Тимошенко (именно она забрала больше всего у Ляшко) один процент.

Может ли это помочь Ляшко? Точно нет. Он будет радикализовать свои тезисы, он будет кругом кричать о зарплате Коболева или о "Докторе Смерть". Но пока Ляшко не определится, кто он есть, он не сможет наращивать рейтинг.

Но сейчас он об этом не думает. Его главная задача - показать, что у него есть более 5% и он может вести партию в парламент. От этого зависит его финансирование и благосостояние его людей.

Дело в том, что сейчас Ляшко полностью зависим от дотаций одной структуры, которая, кроме всего прочего, сделала полную кадровую ротацию на местах. Просто так уйти с этой финансовой иглы ему будет крайне сложно. Правда и его спонсорам жаль потерянных средств и усилий. Но бизнес - это бизнес. И здесь "железная рука рынка" будет диктовать свои правила.