Зеленский за налоговую амнистию

Кандидат в Президенты, артист и шоумен Владимир Зеленский считает необходимым введение налога на выведенный капитал и проведение налоговой амнистии.

Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

"Одна из наших основных мыслей - это налог на выведенный капитал, чтобы деньги оставались в стране, чтобы они реинвестировались в производство", - сказал Зеленский.

Он добавил, что проблемой является, то, что украинцы "прячут" средства в оффшорных зонах, причем речь идет не только о украденных или полученных коррупционным путем средствам, а и о бизнесе, который законно их заработал, но боиться их хранить в Украине из-за незащищенности.

Зеленский отметил, что способом возвращения средств честного бизнеса в страну является налоговоя амнистия.

"Дать налоговую амнистию. Сделать нулевую декларацию", - сказал Зеленский.

По его мнению, малый средний бизнес должен заплатить с такой декларации не более 5% налогов, крупный бизнес от 5 до 8-10%.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский является лидером рейтингов президентской кампании по опросам всех крупных социологических компаний.