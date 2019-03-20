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Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
12:02 20.03.2019 |
Кабинет министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
По словам Гройсмана, в новых контрактах членов правления будут содержаться три требования - осуществить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января 2020 года, нарастить добычу газа компанией "Укргазвыдобування" и снизить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.
Новые условия контрактов согласованы с Наблюдательным советом "Нафтогаза".
Премьер-министр анонсировал "ежемесячные и ежеквартальные" отчеты по достижению целей - увеличения объемов добычи газа компанией "Укргазвыдобування" с нынешних 15 млрд кубометров до 18 млрд кубометров ежегодно и отделение оператора газотранспортной системы.
"Если эти цели не будут выполнены - это будет основанием для расторжения контракта", - заявил Гройсман.
Новый конкурс на должности главы и членов правления "Нафтогаза" состоится после 20 марта 2020 года.
Напоминаем:
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.
13 марта Набсовет "Нафтогаза" рекомендовал продлить контракт с Коболевым как минимум на год - до 2020 года.
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