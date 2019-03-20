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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов

19:15 19.03.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Курьезным образом ставшая достоянием общественности информация о технических кандидатах Юлии Тимошенко заставляет задуматься о серьезных рисках срыва подсчета голосов в отдельных округах.

После субботнего подписания меморандума между донецким бизнесменом и лидером партии "Основа" Сергеем Тарутой и Юлией Тимошенко в СМИ появилась информация, что Юлия Владимировна может в ближайшее время заключить меморандумы о сотрудничестве еще с несколькими кандидатами в президенты.

Тут можно было бы с большей или меньшей степенью достоверности начать гадать о том, с кем именно еще может объединиться Тимошенко, но в команде Юлии Владимировны невольно позаботились о том, чтобы у общественности совсем не оставалось сомнений на счет того, кто же ее технический кандидат на этих выборах.

На заседании ничем не примечательной окружной избирательной комиссии в Черновицкой области доверенное лицо Тимошенко Наталья Коцур проинформировала присутствующих, что все вопросы, связанные с заменой членов участковой комиссии сразу от восьми кандидатов нужно решать через нее. Все сказанное Коцур было старательно занесено в протокол, в том числе и список из восьми кандидатов чьими членами комиссий и руководит доверенное лицо Тимошенко. То есть, когда копия протокола попала в интернет всей стране стал известен перечень технических кандидатов Юлии Владимировны.

Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов

 

Таким образом, если предположить, что обнародованный документ подлинный (а оснований сомневаться в этом пока нет), в нем подобралась достаточно любопытная компания. Некоторые кандидаты из "команды Тимошенко" достаточно откровенно работали на результат Юлии Владимировны, но ряд фигурантов списка вызывают определенное удивление.

Итак, наличие в списке Сергея Таруты, который уже официально вступил в союз с Тимошенко, более чем ожидаемо. Собственно его и так относили к техническим кандидатам лидера "Батькивщины", чья основная задача во время кампании заключалась в критике действующего президента Петра Порошенко. Кроме того, Таруту в СМИ называли главным связным Тимошенко с Ринатом Ахметовым. Что же касается публичного оформления союза между двумя кандидатами, то таким образом Юлия Владимировна хочет улучшить свой результат за счет избирателей востока страны.

Еще один фигурант списка, который ни у кого не вызвал удивления - экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Сейчас он председатель и выдвиженец партии, называющей себя Общественно-политическим движением "Справедливость". Был союзником Михеила Саакашвили и его партии "Рух новых сил". До кампании Наливайченко прямо заявлял о готовности объединять усилия с Тимошенко и Садовым, но так как мэр Львова ушел к Анатолию Гриценко - выбор стал очевиден.

Большинство остальных возможных союзников Тимошенко - лидеры микроскопических партий, у которых нет даже теоретических шансов на приличный результат на президентских выборах. Каждый из них на этих выборах занят прежде всего самопиаром и решением личных политических вопросов, но это, конечно, не исключает их использования в качестве технических кандидатов. Среди них - старожил украинской политики, глава Патриотической партии Украины Николай Габер, который идет на выборы как самовыдвиженец. Сейчас он числится штатным помощником-консультантом нардепа Андрея Реки из фракции "Народного фронта", а в бурные 90-е успел побывать нардепом от ПСПУ, поруководить несколькими печатными изданиями и стать президентом Собора болгар Украины, которым до сих пор является.

"Ветеран" политбаталий - экс-нардеп, глава Партии защитников отечества Юрий Кармазин тоже решил помочь Юлии Владимировне. Бывший одесский прокурор, судья и нардеп нескольких созывов, прославившийся бесчисленным количеством поправок практически ко всем рассматривавшимся в Раде законопроектам. Также Кармазин известен как гетман казачества всей Украины. Его нынешнее участие в выборах - это, скорее всего, попытка вернуться в высшую политическую лигу, и за помощь Тимошенко он вполне может рассчитывать на возвращение в парламент следующего созыва.

Еще один "списочник" Тимошенко - Андрей Новак, кандидат экономических наук, председатель Комитета экономистов Украины. Он идет на выборы как рядовой член партии "Патриот" (ее возглавляет бывший первый зам генпрокурора Николай Голомша). Скорее всего, партия решила выдвинуть Новака как "медийное лицо" - об остальных представителях "Патриота" кроме ее главы вообще ничего не известно. Исполнение роли технического кандидата Тимошенко, впрочем, никак особенно не мешает Новаку решать главную личную задачу - пиарить себя.

Все то же справедливо и для еще одного избирательного самопиарщика Сергея Носенко. Он является старшим управляющим директором ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", и роль технического кандидата может совмещать с другими выгодами, которые несет баллотирование в президенты.

Отдельное место в списке Тимошенко занимает действующий нардеп-мажоритарщик Юрий Деревянко. В свое время он уже сотрудничал с Тимошенко в рамках "Объединенной оппозиции" на выборах 2012 года. Так как "Рух новых сил" Саакашвили, в котором Деревянко принимал активное участие, потерял перспективы, то участие в президентских выборах для него - это в первую очередь часть кампании по переизбранию от своего округа на Прикарпатье, и за помощь Тимошенко он вполне может рассчитывать, как минимум на то, что на родном округе у него не будет конкурентов от "Батькивщины".

Ну и совсем особняком в списке технических кандидатов Тимошенко стоит кандидат от партии "Разумная сила" Александр Соловьев. В отличии от остальных фигурнатов списка он откровенно пророссийский и пропутинский. Главное, чем запомнился Соловьев - это поездка на оккупированную территорию Донбасса с целью показательного подписания "народной декларации о мире". К тому же Соловьева через главу общественной организации "Разумная сила Украины" Юрия Деркача связывают с одиозным кумом Путина Виктором Медведчуком.

И если союз с Новаком, Носенко, Габером или Деревянко ничего к имиджу Тимошенко ни добавит, но ничего и не отнимет, то обнародование информации о союзе с одиозным Соловьевым должно Юлию Владимировну серьезно озадачить. На этих выборах недоброжелатели Тимошенко и так активно раскручивали тему ее работы на Кремль, а тут всплывают реальные доказательства сотрудничества с самым что ни на есть махровым пророссийским деятелем. Кроме того, Соловьев в списке Тимошенко заставляет вспомнить уже подзабытые слухи о особенных отношениях между Тимошенко и Медведчуком, что тоже не добавит лидеру "Батькивщины" электоральных симпатий.

В целом же "список технических кандидатов Тимошенко", всплывший в СМИ благодаря курьезу, заставляет всерьез задуматься о рисках связанных с подсчетом голосов участковыми избирательными комиссиями.

Как видим Тимошенко, которая не устает обвинять Порошенко в подготовке фальсификаций выборов, будет иметь как минимум по девять полностью контролируемых членов в каждой ОИК. Этого, конечно, недостаточно, чтобы утверждать, что все комиссии могут оказаться под контролем людей Тимошенко, но у штаба Юлии Владимировны явно хватит людей в комиссиях, чтобы в случае необходимости превратить выборы на отдельных округах в громкий скандал.

Ведь в случае неудовлетворительного результата всегда можно поднять крик о подкупе, фальсификациях и махинациях, мобилизовать под помещение комиссии своих сторонников с "улицы", могут также подтянуться и "Нацдружины", пообещавшие стать на выборах "независимыми наблюдателями" и в случае чего "бить в морду". Таким образом можно будет и оказывать давление на остальных членов комиссии, ну или вообще сорвать подсчет голосов. Подобные прецеденты, напомним, уже имели место на парламентских выборах 2012 года, и тогда в ряде округов результаты так и не были установлены и выборы в них признаны несостоявшимися.

На этих, третьих для Тимошенко президентских выборах, она уже не раз дала понять, что не остановиться ни перед чем, чтобы одержать победу, а педалирование темы фальсификации выборов со стороны власти можно рассматривать как подготовку к вышеописанному сценарию. В этой связи очень многое будет зависеть от того, как в случае конфликтов в комиссиях будут вести себя правоохранительные органы, ведь если они не справятся с ситуацией, выборы могут пойти по самому неожиданному сценарию.
 

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