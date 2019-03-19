Деньги Онищенко для Тимошенко. Почему телеканалам не будет интересен этот скандал

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Журналист-расследователь Денис Бигус и его команда стали на этих президентских выборах едва ли не главными действующими лицами. Однако эффект от журналистских расследований зависит не столько от качества самих расследований, сколько от того, возьмутся ли за эти темы телеканалы.

Последнее расследование Бигуса о финансировании президентской кампании Тимошенко беглым олигархом обвиняемым в коррупции в газовой сфере Александром Онищенко явно не будет иметь такого эффекта разорвавшейся бомбы, как предыдущее расследование о коррупции в оборонной сфере. Хотя тема эта достаточно интересна. Да, о связях Тимошенко с Онищенко известно достаточно давно, как и о странностях с финансированием партии "Батькивщина" явно подставными лицами, но впервые эти две истории свели в одну, подкрепив достаточно убедительной доказательной базой.





Никому не известных спонсоров партии "Батькивщина" из провинции через фирмы с признаками фиктивности связали с бизнесменом Александром Канцеляруком, который в свою очередь проходит по делу Онищенко как один из соучастников. Обвинительный акт по этому делу, к слову, уже направлен НАБУ в суд, а первое заседание назначено на 10 июня.

Из Украины Онищенко сбежал еще в 2016 году и с тех пор живет в Европе, беспрерывно ведя оттуда кампанию против Порошенко. Одно время Онищенко публиковал из-за пленки своего имени - аудиозаписи якобы сделанные им в кабинете Порошенко, что якобы доказывало коррупцию президента. Эти пленки старательно распространялись как собственно российскими СМИ, так и пророссийскими в Украине, правда никакого особенного эффекта эти разоблачения не имели. Кроме того, Онищенко написал в изгнании целую разоблачающую книгу "Петр Пятый", которая тоже бестселлером не стала.

Тем не менее вокруг эмигранта Онищенко на Западе периодически собирался целый кружок ненавистников Порошенко. К нему заезжал еще один опальный олигарх Игорь Коломойский, одиозная пророссийская адвокатесса Татьяна Монтян, завглавреда пророссийской "Страны.ua" Светлана Крюкова, экс-министр финансов времен Януковича Юрий Колобов и другие интересные персонажи.

В это же время в СМИ появляется сразу несколько публикаций, доказывающих связи Онищенко с Кремлем и ФСБ в частности. И хотя прямых доказательств работы Онищенко на Кремль, разумеется, нет, но то, что его нынешняя антипорошенковская деятельность явно на руку Москве более чем очевидно, как и то, что без российской поддержки тут не обходится. Как минимум, российская пропагандистская машина и ее украинские филиалы явно поработали в поддержку "пленок Онищенко". Да и почерк с пленками из кабинета Порошенко сильно похож на ФСБешный.

Таким образом последнее расследование Бигуса, не только раскрывает сомнительные с точки зрения закона технологии финансирования кампании Тимошенко, но и через Онищенко связывает Юлию Владимировну с одной стороны с Коломойским (что ни для кого давно не секрет), а с другой - с Москвой. Последнее хоть и не настолько очевидно, но легко ложится в раскрученный образ "московської зозулі Тимошенко". За две недели до выборов раскрытие этих связей на пользу Тимошенко явно не пойдет. Вопрос лишь в том, дойдет ли эта информация до потенциальных избирателей Тимошенко и будет ли должным образом проанализирована. А вот с это далеко не гарантированно.

Избиратель Тимошенко, как всем известно, информацию черпает отнюдь не из интернета. Да и в целом в Украине охват аудитории интернетом не такой уж и большой. Даже мега резонансные расследования Бигуса о коррупции в оборонке не набирают на YouTube и миллиона просмотров, что заметно меньше, например, некоторых видео от молодежного блогера Андрея Мартыненко (большинству людей старше 30 это имя вообще ничего не говорит).

Так что среднестатистический украинский избиратель узнает о скандале с финансированием Тимошенко беглым олигархом только в том случае, если об этом расскажут на главных телеканалах страны. И тут все зависит от политической ориентации их собственников. "Плюсы" Коломойского по понятным причинам история Тимошенко и Онищенко не заинтересует. Каналы Виктора Пинчука скорее всего предпочтут и дальше сохранять относительный политический нейтралитет. Канал "Украина" Рината Ахметова к "чужим" кандидатам, то есть к Александру Вилкулу и Евгению Мураеву и их главному конкуренту Юрию Бойко соблюдают некий нейтралитет. Что касается "Интера" Сергея Левочкина, то и у них нет особых оснований заинтересоваться историей финансирования Тимошенко.

Тем не менее, для Тимошенко ее маленький "Бигусгейт" будет иметь вполне четкие негативные последствия, но не столько из-за расследования ее сотрудничества с одиозным Онищенко, сколько из-за того, что последние расследования явно идут на пользу Порошенко, отводя фокус внимания от скандала с коррупцией в оборонке, из которого Порошенко попытался выйти с максимально позитивным для себя результатом. Теперь весь негатив переходит то на НАБУ и Артема Сытника, то на Тимошенко, пусть и без того резонанса, который мог бы последовать.