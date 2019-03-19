На защите арсеналов: Как новые украинские радары «Харза» будут воевать с беспилотниками

Руслан Рудомський / Depo.ua

В конце февраля на выставке по защите IDEX-2019, которая прошла в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), государственный концерн "Укроборонпром" представил ряд интересных новинок, среди которых был и мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза". Его и рассмотрим.

Собственно, впервые он был продемонстрирован еще в октябре 2018 года на международной оборонной выставке "Оружие и безопасность" как мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра стратегических объектов.

Разработчиком и производителем комплекса "Харза" является государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс"", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

От производителя известно, что этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов, таких как штабы, узлы связи, склады и базы хранения вооружения и военной техники, а также электростанции от нападения диверсионных групп и беспилотников.

Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра территории и подступов к объектам любой погоды и времени суток.

"Харза" обеспечивает обнаружение подвижных и малоподвижных наземных объектов на фоне местности; малоразмерных летательных аппаратов в приземном пространстве; определение координат целей (азимута и дальности), эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), радиальной скорости и ширины допплеровского спектра.

Разработчик утверждает, что возможности "Харзы" могут эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, которое позволяет их заранее уничтожить или обезвредить. В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - за 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет ,- за 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Для определения высоты воздушных целей РЛС опционально может оснащаться дополнительным модулем. Предусмотрена также интеграция радарных данных со стандартными географическими информационными системами.

В состав мобильного радиолокационного комплекса входят автоматизированный пост технического наблюдения и программно-аппаратные средства управления и обработки информации.

Кстати, компактность также является одним из преимуществ "Харзы" - комплекс размещается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно его перемещать.

Кроме того, система требует минимальное время на развертывание - для приведения "Харзы" в активное состояние необходимо лишь 7 минут.

Весь комплекс управляется с автоматического места оператора, которое, по сути, является обычным ноутбуком. Это позволяет после короткого инструктажа научить управлять комплексом даже человека без специальной подготовки.

Новая отечественная разработка должна стать эффективным ответом на наиболее актуальную угрозу применения беспилотной авиации, предназначенной для решения разнообразных задач, как то разведки, диверсий или даже ударных акций.

Потребность в подобных системах защиты в Украине стала предельно актуальной после ряда диверсий на военных арсеналах. Особенно остро этот вопрос ставился после инцидентов в Балаклее и Калиновке в 2017 году. А после взрывов в Ичне в 2018-м президент Украины Петр Порошенко даже поручил в кратчайшие сроки внедрить системы электронной защиты и минимизации человеческого фактора на всех военных арсеналах Украины.

Это позволяет надеяться, что новая украинская разработка не осядет мертвым грузом в закоулках "Укроборонпрома", а будет как можно быстрее доведена до серийного производства и пойдет на вооружение.

Собственно, есть информация, что новая РЛС уже прошла испытания и закупается как в Украине, так и за ее пределами (в частности, странами НАТО), подтвердив свои конкурентные возможности. Правда, официального подтверждения этой информации пока нет.