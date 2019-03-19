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ГБР начало расследование против руководства НАБУ по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda
10:57 19.03.2019 |
Государственное бюро расследований начало расследование против руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Указано, что с 19 декабря 2018 года ГБР ведет расследование в отношении сотрудников НАБУ.
"По признакам злоупотребления служебными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины властью путем использования властных полномочий вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сказано в материалах дела.
В процессе досудебного расследования установлено, что 25 июля 2018 года должностными лицами НАБУ была объявлена процедура закупки (открытые торги) специализированных автомобилей Skoda Kodiaq- 4 шт., Skoda Octavia А7- 6 шт., Skoda Octavia А7 Combi - 1 шт., Skoda Superb - 1 шт. и микроавтобуса - 1 шт., с ожидаемой стоимостью 12,1 млн гривен.
Участие в торгах принимали 2 участника: ООО "Еврокар" и ООО "АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ".
По результатам проведенных открытых торгов, 25 октября 2018 года между НАБУ и победителем процедуры закупки - ООО "Еврокар" были заключены 4 договора о закупке 12 автомобилей на общую сумму 12 070 000 гривен.
Кроме того, по результатам торгов между НАБУ и ООО "ВиДи ЮНИКОМЕРС" заключен договор о покупке автомобиля Ford Transit на сумму 1,2 млн гривен.
"По результатам изучения тендерной документации установлены признаки антиконкурентных согласованных действий в поведении заказчика и участников процедуры закупки", - отметили в ГБР.
Установлено, что ООО "Еврокар" является единственным официальным дистрибьютором Skoda Auto a.s. (Чехия) и соответственно официальным поставщиком автомобилей Skoda в Украине, реализуемых через дилерскую сеть ООО "Еврокар".
В состав этой дилерской сети входит в том числе и ООО "АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ" как дилер, который осуществляет представительство на территории Киева.
Отношения между дистрибьютором и дилером регулируются дилерским договором о сотрудничестве в области реализации продукции, то есть между ними взаимные права и обязанности, при этом дистрибьютор фактически осуществляет надзор (контроль) за деятельностью дилера в сфере реализации товаров марки производителя.
Дистрибьютор предоставляет дилеру права на реализацию товаров производителя на определенной территории, предоставляет определенные преимущества в реализации, и, соответственно, может лишить этих прав и преимуществ.
Фактически дистрибьютор ООО "Еврокар" имел влияние на дилера ООО "АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ", в т.ч. через рыночные отношения, а потому они как дистрибьютор и дилер являются связанными лицами в понимании закона "О публичных закупках".
Обязанность установки данного факта возлагалась на тендерный комитет НАБУ.
Кроме того, в то время как ООО "Еврокар" на аукционе предлагало цену, ниже первоначального предложения соперника, ООО "АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ" первичного предложения не меняло, что свидетельствует о его формальном участии в тендерных процедурах.
Согласно заключению экономической экспертизы, стоимость тендерного предложения ООО "Еврокар" по каждому лоту превышает стоимость аналогичной продукции в прайс-листах автосалонов - дилеров Skoda.
Общая переплата при закупке 12 специализированных автомобилей производства Skoda составляет более 1,5 млн гривен.
Суд по ходатайству прокуратуры и ГБР в марте текущего года назначил товароведческую экспертизу данной закупки НАБУ.
Как сообщали Українськi Новини, комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции намерен на заседании комитета 20 марта заслушать отчет руководства Национального антикоррупционного бюро за последние полгода.
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