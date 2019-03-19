Как «Бигусгейт» ударил по Зеленскому

Іван Сергієнко / Depo.ua

Со времени опубликования первой части расследования Дениса Бигуса по коррупции в оборонке прошел почти месяц, и как бы это не парадоксально звучало, но, в целом, на Банковой, которая первой попала под удар, могут быть в некоторых моментах очень благодарны жруналистам-розследователям. Почему? Все очень просто. Именно благодаря расследованию ход избирательной кампании снова приобрел острую политическую окраску, зато развлекательный характер "избирательного шоу" отступил на второй план.

Если проанализировать ход кампании, то с момента заявки на победу Владимира Зеленского и до "скандала в "оборонке", все выглядело следующим образом - с одной стороны, на выборы идут представители старой элиты, системные политики, со своими весьма скучными политическими посланиями - это Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Бойко и т.д., а с другой - имеем условно антисистемного "слугу народа" с веселыми лозунгами в духе "взять и все поделить". И выбор перед украинцами заключался не в выборе кандидата, а в том, какое шоу они хотят смотреть - старое политическое с осточертвешими актерами или новое развлекательное с новой звездой политики. До недавнего времени украинцы в своем большинстве борьбу Порошенко, Тимошенко, Гриценко и других старых политиков уже не воспринимали как войну добра и зла, на этих персонажей смотрели через призму "все одинаковые" и явно не верили, что замена Порошенко на такого же старого политика что-то изменит. Но тут появился Зеленский и предложил развлекательную альтернативу - мол, можно заниматься политикой и развлекаться, ну почти, формат новостей "1+1" - информируем, развлекая. Кто же не хочет нового формата политики? Тем более, что всех других кандидатов украинцы видели на высоких должностях. Видимо, в этом и заключался феномен взлета популярности Владимира Зеленского как кандидата, который оттер на второй план всех других кандидатов. И уже редкий социолог не сулил ему железный выход во второй тур. И вот именно "Бигусгейт" подрезал крылья Зеленскому. Дело в том, что "скандал в оборонке" вновь поставил на повестку дня выборов войну "добра и зла".

Конечно, первый удар по Петру Порошенко был очень сильным, но не убил его, а похоже сделал еще сильнее. Несколько удачных ходов, немного удачи и все скоро забудут про Олега Гладковского. Во-первых, последний уволен. Во-вторых, его место в СНБО занял ветеран АТО и заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос. В-третьих, благодаря последней серии расследовании Дениса Бигуса под ударом за "коррупцию в "оборонке" оказалось НАБУ и Артем Сытник со своим заместителем Гизой Углавой. Кроме того, похоже, захлебнулась попытки "Нацкорпуса" не дать украинцам забыть о Гладковском и портить Порошенко предвыборную кампанию. Судя по всему, посольство США, которое назвало "Нацдружины" "группами ненависти", провело профилактическую беседу с самыми высокими кураторами "азовцев", которые устроили силовые атаки на президента 9 марта в Киеве и Черкассах. Как следствие - уже 16 марта "Нацдружинники" развлекались только веселыми игрушками, и розовые и зеленые поросята под АП, если бы они не диссонировали с заявленным "Днем гнева", должны были успокоить амереканцев. Кстати, США тоже не заинтересованы в педалировании "Бигусгейта" из-за того, что их явный любимец Артем Сытник тоже вляпался в него.

Что касается Юлии Тимошенко, то она не могла (хотя пыталась раскачать историю созданием отдельной ВСК) и не воспользовалась "бигусгейтом". В конце концов, ей никто и не предлагал возглавить этот скандал, а наоборот Денис Бигус специально посвятил одно расследование "фейковым донорам" Тимошенко. В конце концов, Тимошенко с "оборонным скандалом" оказалась в хвосте истории - пока Порошенко, хоть якобы и виноват, решает вопрос с Гладковским, Кривоносом и т.д, а она только обещает навести порядок. Наконец, на протяжении всей кампании ей постоянно приходится догонять Порошенко - пока проводятся индексации пенсий и монетизация субсидий, Тимошенко - только обещает выплаты очередной "юлиной тысячи". Не лучшая роль на выборах быть "запасным" вариантом. Но еще хуже приходится Зеленскому, у которого еще меньше, чем у Тимошенко, есть что сказать по поводу хищений в оборонке да и вообще об армии.

Одним словом, на данном этапе, "Бигусгейт" вывел на первый план в избирательной кампании армию и коррупцию, а вместе с тем и Порошенко. Теперь вся страна обсуждает эту тему и переключилась с развлекательного шоу снова на политическое. И эта смена фокуса дает определенные бонусы именно Банковой, которая в этой нише себя чувствует более уверенно, чем Зеленский, который оказался на обочине политического тренда. Впрочем, до выборов остается еще две недели и возможны новые информационные сюрпризы. И если они будут политического характера - это выводит вперед Порошенко и Тимошенко, тогда как Зеленскому было бы на руку, чтобы чисто политических скандалов было меньше, ведь, это не его амплуа.